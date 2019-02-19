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Украина провела масштабные танковые учения на одном из полигонов

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Украинские вооруженные силы провели масштабные учения танковых подразделений. Учения прошли на одном из военных полигонов в Черниговской области. Об этом сообщил Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

Украина провела масштабные танковые учения на одном из полигонов



Как сообщается в Минобороны Украины, на одном из военных полигонов Черниговской области прошли масштабные учения, во время которых военнослужащие одной из танковых бригад ВСУ отрабатывали атаку передовых сил противника при поддержке армейской авиации. Тактические учения сопровождались боевой стрельбой.



В определенное время войска начали выдвигаться из исходного района для наступления на рубеж для перехода в атаку. Действия танковых войск при развертывании поддерживала армейская авиация Сухопутных войск ВС Украины. На максимально возможной скорости подразделения прошли сложную пересеченную местность и начали атаку передовых сил противника
- говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В Генштабе отметили, что тактические учения не ограничились лишь отработкой наступательных действий. На одном из этапов учения были отработаны вопросы введения в бой резервов танкового батальона и развертывания их в боевые порядки, а также введение в бой второго эшелона с целью "прорыва боевых порядков противника". Кроме того, была отработана эвакуация "подбитой" техники с поля боя.

В последующей фазе учений бригада перешла к обороне, где отработала ведение оборонительного боя с противником силами танковых и механизированных подразделений.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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