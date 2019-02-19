САА пошла в наступление на северо-западе Сирии

Фото с севера САР (район Манбиджа)

Сегодня из Сирии поступают сообщения о том, что вооружённые силы арабской республики после длительного перерыва пошли в наступление на одном из участков напряжённости. Как сообщает ливанский портал AMN, сирийская правительственная армия организовала масштабную операцию против отрядов боевиков в провинции Хама.По последним данным, командование САА поставило задачу по освобождению территорий на северо-западе страны, где продолжают хозяйничать боевики нескольких террористических организаций. Несколько районов провинции Хама находятся под контролем террористов бывшей «Джебхат ан-Нусры» (*запрещена в РФ), а ещё несколько контролируются так называемым «Исламским движением Восточного Туркестана»*, представленным в основном выходцами из северо-западных провинций Китая. Речь идёт в первую очередь о вооружённых уйгурах, которые оказались на Ближнем Востоке через территории Афганистана, Пакистана и других стран.Наступление организовано в связи с непрекращающимися обстрелами позиций САА и гражданских территорий со стороны боевиков. В ходе одного из таких обстрелов погибли двое мирных жителей, несколько человек получили ранения.Ситуация для САА осложнена тем, что боевики организовали трафик с так называемой зоной деэскалации Идлиб. Обращает на себя внимание, что основные связи между боевиками в Хаме и Идлибе установлены на том направлении, которое должно контролироваться турецкими войсками. Однако на осуществление полноценного контроля в зоне деэскалации турецкий контингент часто предпочитает не идти.На этом фоне заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов во время пленарной сессии конференции клуба "Валдай" заметил, что мир в Сирии не наступит, пока территория этой страны не будет очищена от террористов. Михаил Богданов высказался за то, чтобы от террористов прежде всего очистить зоны деэскалации, включая Идлиб. В противном случае, по словам российского дипломата, террористы продолжат осуществление своих вылазок.