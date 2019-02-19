В Дагестане в ходе спецоперации ликвидирован один боевик
В селе Белиджи в Дербентском районе Дагестана, где ранее был объявлен режим КТО, завершилась спецоперация, проводимая силовыми ведомствами республики. Один боевик убит, проводятся оперативно-следственные мероприятия, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Согласно опубликованным данным, один боевик был блокирован в заброшенном строении села Белиджи Дербентского района. На предложение сдаться, он ответил отказом и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, но ответным огнем был уничтожен. На месте боестолкновения обнаружены оружие и боеприпасы, а в оборудованном тайнике - готовый к использованию "пояс смертника". По месту жительства боевика была обнаружена лаборатория по изготовлению взрывных устройств, в которой находилось большое количество компонентов для изготовления СВУ.
Местонахождение боевика было установлено в ходе проверки ряда домостроений в поселке Белиджи. В 10.55 мск начальником управления ФСБ России по республике принято решение о введении правового режима КТО в административных границах Дербентского района.
Спецоперация завершена, уничтожен один боевик. Пострадавших среди силовиков и гражданских лиц нет- говорится в поступившем сообщении.
Согласно опубликованным данным, один боевик был блокирован в заброшенном строении села Белиджи Дербентского района. На предложение сдаться, он ответил отказом и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, но ответным огнем был уничтожен. На месте боестолкновения обнаружены оружие и боеприпасы, а в оборудованном тайнике - готовый к использованию "пояс смертника". По месту жительства боевика была обнаружена лаборатория по изготовлению взрывных устройств, в которой находилось большое количество компонентов для изготовления СВУ.
Местонахождение боевика было установлено в ходе проверки ряда домостроений в поселке Белиджи. В 10.55 мск начальником управления ФСБ России по республике принято решение о введении правового режима КТО в административных границах Дербентского района.
- Использованы фотографии:
- НАК
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