Российские беспилотники-камикадзе. Прошлое и будущее
Беспилотные летательные аппараты подразделяются на несколько классов разного назначения. Одним из них является т.н. барражирующий боеприпас. Эта концепция предусматривает создание БПЛА с разведывательной аппаратурой и встроенной боевой частью. Такой аппарат способен вести патрулирование в нужном районе, находить цель и атаковать ее подобно крылатой ракете. Барражирующие боеприпасы, также известные как «беспилотники-камикадзе», разрабатываются в нескольких странах, в том числе в России. Тем не менее, в нашей стране такая техника пока не принималась на вооружение.
Проекты прошлого
До недавнего времени отечественная промышленность не занималась тематикой барражирующих боеприпасов. Тем не менее, некоторые образцы беспилотной техники все же имели возможность уничтожения целей «ценой собственной жизни». Так, в начале девяностых годов на испытания был выведен тяжелый ударный БПЛА Ту-300 «Коршун». Он оснащался развитой оптико-электронной аппаратурой и мог нести вооружение на внешней подвеске.
Тяжелый БПЛА Ту-300 "Коршун." Фото Arms-expo.ru
Основной задачей «Коршуна» являлся поиск наземных целей с их последующим поражением при помощи подвесного вооружения – бомб или ракет разных типов. По некоторым данным, проект также предусматривал работу аппарата в качестве беспилотника-камикадзе. В крайнем случае БПЛА мог навестись на цель и атаковать ее подобно ракете. Впрочем, это была крайняя мера, и в обычных ситуациях «Коршун» после полета должен был возвращаться на базу.
В мае 2016 года от неназванных источников в оборонном комплексе стало известно о старте разработки нового барражирующего боеприпаса «классического» образца. Этот проект, вероятно, был предложен с учетом зарубежного опыта и предусматривал использование проверенных иностранных идей. Планировалось доработать один из существующих отечественных БПЛА, оснастив его встроенной боевой частью.
Вскоре российская пресса уточнила, что новый «камикадзе» будет создаваться на базе серийного разведывательного беспилотника «Орлан-10». При этом характеристики будущего образца не уточнялись, хотя доступные данные о базовом образце позволяли сделать некоторые предположения. Так, при взлетной массе 14 кг «Орлан-10» несет полезную нагрузку в 5 кг. Он способен разгоняться до 150 км/ч находиться в воздухе 16 ч и удаляться от точки старта на 600 км (до 120 км при управлении оператором). По всей видимости, барражирующий боеприпас на базе «Орлана-10» мог иметь схожие характеристики.
Впрочем, с тех пор новые сообщения о создании барражирующего боеприпаса на базе разведывательного БПЛА не появлялись. К сожалению, текущий статус этой разработки остается неизвестным, и это может намекать на отсутствие реальных результатов. Вероятно, проект был закрыт из-за технических сложностей или отсутствия интереса со стороны потенциального заказчика. Как следствие, на данный момент «Орлан-10» применяется для несения различной полезной нагрузки, но не боевых частей.
Проект настоящего
Несколько дней назад состоялся премьерный показ новейшего российского БПЛА из категории барражирующих боеприпасов. Этот беспилотник-камикадзе разработан компанией Zala Aero, входящей в состав концерна «Калашников» и являющейся одним из основных отечественных производителей БПЛА. Новый проект носит название «КУБ-БЛА» (англоязычный вариант KYB-UAV). Это изделие предназначается специально для нанесения ударов по объектам противника и изначально разрабатывалось для решения таких задач.
«КУБ-БЛА» получил планер характерного вида, построенный по схеме «бесхвостка» со стреловидным крылом и парой гребней на законцовках. Имеется выраженный фюзеляж круглого поперечного сечения. В хвостовой части фюзеляжа помещается электромотор с толкающим воздушным винтом. Для маневрирования применяется механизация на задней кромке крыла. В фюзеляже помещается полезная нагрузка необходимого типа массой до 3 кг.
Размах крыла беспилотника – 1,21 м, длина фюзеляжа – 950 мм. Аппарат способен развивать скорость до 130 км/ч и оставаться в воздухе до получаса. Запуск осуществляется при помощи стартовой катапульты. Посадочные приспособления не используются в связи с характерной ролью изделия: вместо возвращения в район старта оно должно атаковать назначенную цель.
По данным организации-разработчика, БПЛА KYB-UAV может доставлять полезную нагрузку в виде боевой части в указанную точку, используя систему спутниковой навигации. Также предусматривается применение т.н. целевой нагрузки наведения – оптико-электронной системы, обеспечивающей наблюдение за подстилающей местностью и поиск целей. Применение оптических средств сокращает допустимую массу боевой части.
В зависимости от применяемого способа наведения, «КУБ-БЛА» может атаковать как неподвижные цели с известными координатами, так и движущиеся объекты. Стационарные объекты противника могут уничтожаться при любых режимах наведения. При этом «телевизионный» режим обеспечивает атаку подвижных целей, координаты которых постоянно меняются.
Компания Zala Aero утверждает, что к настоящему времени изделие «КУБ-БЛА» прошло необходимые испытания и готово к эксплуатации. Была опубликована видеосъемка одного из тестовых пусков. Ролик показывает взлет БПЛА со стартовой направляющей и падение на цель. Барражирующий боеприпас заходил на цель почти вертикально и отклонился от нее буквально на пару метров.
Беспилотник-камикадзе нового типа был представлен публике и потенциальным заказчикам всего несколько дней назад в рамках зарубежной военно-технической выставки. Информация о возможном появлении заказов на такую технику пока не появлялась, но новости такого рода могут поступить в любое время. Пока есть повод для оптимистичных прогнозов: «КУБ-БЛА» имеет все шансы поступить на вооружение как российской армии, так и зарубежных вооруженных сил. Появлению экспортных контрактов в известной мере способствует демонстрация изделия на выставке IDEX-2019.
Будущее проектов
К настоящему времени в России было проработано несколько перспективных проектов барражирующих боеприпасов, но, по всей видимости, до стадии испытаний пока дошел только один из них. Первым отечественным беспилотником-камикадзе в прошлом мог стать Ту-300 «Коршун», хотя в его случае подобные возможности были дополнением к основным средствам решения задач. Затем ожидалось появление боевой версии изделия «Орлан-10», а на днях впервые показали совершенно новый специализированный БПЛА «КУБ-БЛА».
На последний сейчас возлагаются большие надежды, и компания-разработчик ждет, что ему удастся заинтересовать российских и зарубежных военных, после чего последуют реальные заказы. Впрочем, мнение министерства обороны России о подобной технике остается неизвестным, из-за чего реальные перспективы KYB-UAV до конца не ясны. Предложенный образец может найти место в российских вооруженных силах, но возможен и иной исход.
В сфере экспортных заказов могут быть поводы для оптимизма. Концепция барражирующего боеприпаса пользуется определенной популярностью в мире, и уже сформировался рынок таких изделий. Новая российская разработка способна отвоевать свою долю этого рынка и поступить в серию в интересах третьих стран. Получению таких результатов должна поспособствовать демонстрация готового БПЛА на выставке в ОАЭ.
Впрочем, новому российскому БПЛА предстоит столкнуться с серьезной конкуренцией. Зарубежные страны уже разработали и выставили на продажу около двух десятков типов беспилотников-камикадзе с разными характеристиками и возможностями. Отвоевать свою нишу и закрепиться в ней в таких условиях будет совсем не просто.
Несмотря на серьезные успехи в сфере барражирующих боеприпасов, подобные изделия пока имеют ограниченное распространение и не могут конкурировать с прочими категориями БПЛА. Причины этого очевидны: беспилотник-камикадзе фактически является «гибридом» разведывательного летательного аппарата и управляемого вооружения. При этом он не только получает положительные качества «предков», но и имеет определенные недостатки. Кроме того, дублирование функций других изделий может считаться нецелесообразным.
Барражирующий боеприпас должен работать как разведывательный БПЛА и искать свою цель, а затем падать на нее подобно бомбе или ракете. Необходимость решения двух задач разного рода может приводить к усложнению и удорожанию конструкции в сравнении со специализированными изделиями. Также у потенциального заказчика могут возникнуть вопросы о необходимости применения беспилотника-камикадзе вместо связки разведывательного БПЛА и любой доступной ударной системы, особенно если последняя имеет большие преимущества боевого характера.
Хорошо известно, что министерство обороны России в последние годы проявляет большой интерес к перспективным БПЛА, способным нести боевую нагрузку. Разрабатываются новые ударные образцы среднего и тяжелого классов. Особый интерес к одноразовым барражирующим боеприпасам при этом отсутствует. В частности, именно этим можно объяснить незначительное количество проектов подобного рода и отсутствие такого оружия в армии. Похоже, российское командование не считает беспилотники-камикадзе необходимыми и отдает предпочтение технике других классов, способной решать только одну задачу, но делать это максимально качественно.
Впрочем, легкие аппараты с возможностью ведения разведки и нанесения ударов могут найти применение. Их можно рассматривать в качестве особого инструмента для спецподразделений, способного обеспечить решение задач в отрыве от основных сил и огневых средств прочих классов. Кроме того, не следует забывать про международный рынок вооружений и техники. Создание исключительно экспортных образцов, как показывает практика, является выгодным бизнесом и позволяет оборонным предприятиям зарабатывать хорошие деньги.
Учитывая современное положение дел и перспективы его развития, отечественной промышленности следует продолжать разработку барражирующих боеприпасов – как по заказу конкретных покупателей, так и в инициативном порядке. Если российское командование все же проявит интерес к такой технике, армия сможет получить ее в минимальные сроки. Также подобные разработки можно будет продвигать на международном рынке. Наконец, не стоит забывать, что разработка беспилотников-камикадзе поспособствует развитию всего направления беспилотной техники.
Как будут развиваться события в будущем – покажет время. Однако уже сейчас понятно, что российские предприятия способны разрабатывать и строить барражирующие боеприпасы. Но реальные перспективы этих проектов зависят, в первую очередь, от желаний и планов заказчиков – отечественных и зарубежных военных.
По материалам сайтов:
https://tass.ru/
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/
https://rg.ru/
https://tvzvezda.ru/
https://kalashnikov.media/
Проекты прошлого
До недавнего времени отечественная промышленность не занималась тематикой барражирующих боеприпасов. Тем не менее, некоторые образцы беспилотной техники все же имели возможность уничтожения целей «ценой собственной жизни». Так, в начале девяностых годов на испытания был выведен тяжелый ударный БПЛА Ту-300 «Коршун». Он оснащался развитой оптико-электронной аппаратурой и мог нести вооружение на внешней подвеске.
Тяжелый БПЛА Ту-300 "Коршун." Фото Arms-expo.ru
Основной задачей «Коршуна» являлся поиск наземных целей с их последующим поражением при помощи подвесного вооружения – бомб или ракет разных типов. По некоторым данным, проект также предусматривал работу аппарата в качестве беспилотника-камикадзе. В крайнем случае БПЛА мог навестись на цель и атаковать ее подобно ракете. Впрочем, это была крайняя мера, и в обычных ситуациях «Коршун» после полета должен был возвращаться на базу.
В мае 2016 года от неназванных источников в оборонном комплексе стало известно о старте разработки нового барражирующего боеприпаса «классического» образца. Этот проект, вероятно, был предложен с учетом зарубежного опыта и предусматривал использование проверенных иностранных идей. Планировалось доработать один из существующих отечественных БПЛА, оснастив его встроенной боевой частью.
Вскоре российская пресса уточнила, что новый «камикадзе» будет создаваться на базе серийного разведывательного беспилотника «Орлан-10». При этом характеристики будущего образца не уточнялись, хотя доступные данные о базовом образце позволяли сделать некоторые предположения. Так, при взлетной массе 14 кг «Орлан-10» несет полезную нагрузку в 5 кг. Он способен разгоняться до 150 км/ч находиться в воздухе 16 ч и удаляться от точки старта на 600 км (до 120 км при управлении оператором). По всей видимости, барражирующий боеприпас на базе «Орлана-10» мог иметь схожие характеристики.
Впрочем, с тех пор новые сообщения о создании барражирующего боеприпаса на базе разведывательного БПЛА не появлялись. К сожалению, текущий статус этой разработки остается неизвестным, и это может намекать на отсутствие реальных результатов. Вероятно, проект был закрыт из-за технических сложностей или отсутствия интереса со стороны потенциального заказчика. Как следствие, на данный момент «Орлан-10» применяется для несения различной полезной нагрузки, но не боевых частей.
Проект настоящего
Несколько дней назад состоялся премьерный показ новейшего российского БПЛА из категории барражирующих боеприпасов. Этот беспилотник-камикадзе разработан компанией Zala Aero, входящей в состав концерна «Калашников» и являющейся одним из основных отечественных производителей БПЛА. Новый проект носит название «КУБ-БЛА» (англоязычный вариант KYB-UAV). Это изделие предназначается специально для нанесения ударов по объектам противника и изначально разрабатывалось для решения таких задач.
«КУБ-БЛА» получил планер характерного вида, построенный по схеме «бесхвостка» со стреловидным крылом и парой гребней на законцовках. Имеется выраженный фюзеляж круглого поперечного сечения. В хвостовой части фюзеляжа помещается электромотор с толкающим воздушным винтом. Для маневрирования применяется механизация на задней кромке крыла. В фюзеляже помещается полезная нагрузка необходимого типа массой до 3 кг.
Размах крыла беспилотника – 1,21 м, длина фюзеляжа – 950 мм. Аппарат способен развивать скорость до 130 км/ч и оставаться в воздухе до получаса. Запуск осуществляется при помощи стартовой катапульты. Посадочные приспособления не используются в связи с характерной ролью изделия: вместо возвращения в район старта оно должно атаковать назначенную цель.
По данным организации-разработчика, БПЛА KYB-UAV может доставлять полезную нагрузку в виде боевой части в указанную точку, используя систему спутниковой навигации. Также предусматривается применение т.н. целевой нагрузки наведения – оптико-электронной системы, обеспечивающей наблюдение за подстилающей местностью и поиск целей. Применение оптических средств сокращает допустимую массу боевой части.
В зависимости от применяемого способа наведения, «КУБ-БЛА» может атаковать как неподвижные цели с известными координатами, так и движущиеся объекты. Стационарные объекты противника могут уничтожаться при любых режимах наведения. При этом «телевизионный» режим обеспечивает атаку подвижных целей, координаты которых постоянно меняются.
Компания Zala Aero утверждает, что к настоящему времени изделие «КУБ-БЛА» прошло необходимые испытания и готово к эксплуатации. Была опубликована видеосъемка одного из тестовых пусков. Ролик показывает взлет БПЛА со стартовой направляющей и падение на цель. Барражирующий боеприпас заходил на цель почти вертикально и отклонился от нее буквально на пару метров.
Беспилотник-камикадзе нового типа был представлен публике и потенциальным заказчикам всего несколько дней назад в рамках зарубежной военно-технической выставки. Информация о возможном появлении заказов на такую технику пока не появлялась, но новости такого рода могут поступить в любое время. Пока есть повод для оптимистичных прогнозов: «КУБ-БЛА» имеет все шансы поступить на вооружение как российской армии, так и зарубежных вооруженных сил. Появлению экспортных контрактов в известной мере способствует демонстрация изделия на выставке IDEX-2019.
Будущее проектов
К настоящему времени в России было проработано несколько перспективных проектов барражирующих боеприпасов, но, по всей видимости, до стадии испытаний пока дошел только один из них. Первым отечественным беспилотником-камикадзе в прошлом мог стать Ту-300 «Коршун», хотя в его случае подобные возможности были дополнением к основным средствам решения задач. Затем ожидалось появление боевой версии изделия «Орлан-10», а на днях впервые показали совершенно новый специализированный БПЛА «КУБ-БЛА».
На последний сейчас возлагаются большие надежды, и компания-разработчик ждет, что ему удастся заинтересовать российских и зарубежных военных, после чего последуют реальные заказы. Впрочем, мнение министерства обороны России о подобной технике остается неизвестным, из-за чего реальные перспективы KYB-UAV до конца не ясны. Предложенный образец может найти место в российских вооруженных силах, но возможен и иной исход.
В сфере экспортных заказов могут быть поводы для оптимизма. Концепция барражирующего боеприпаса пользуется определенной популярностью в мире, и уже сформировался рынок таких изделий. Новая российская разработка способна отвоевать свою долю этого рынка и поступить в серию в интересах третьих стран. Получению таких результатов должна поспособствовать демонстрация готового БПЛА на выставке в ОАЭ.
Впрочем, новому российскому БПЛА предстоит столкнуться с серьезной конкуренцией. Зарубежные страны уже разработали и выставили на продажу около двух десятков типов беспилотников-камикадзе с разными характеристиками и возможностями. Отвоевать свою нишу и закрепиться в ней в таких условиях будет совсем не просто.
Несмотря на серьезные успехи в сфере барражирующих боеприпасов, подобные изделия пока имеют ограниченное распространение и не могут конкурировать с прочими категориями БПЛА. Причины этого очевидны: беспилотник-камикадзе фактически является «гибридом» разведывательного летательного аппарата и управляемого вооружения. При этом он не только получает положительные качества «предков», но и имеет определенные недостатки. Кроме того, дублирование функций других изделий может считаться нецелесообразным.
Барражирующий боеприпас должен работать как разведывательный БПЛА и искать свою цель, а затем падать на нее подобно бомбе или ракете. Необходимость решения двух задач разного рода может приводить к усложнению и удорожанию конструкции в сравнении со специализированными изделиями. Также у потенциального заказчика могут возникнуть вопросы о необходимости применения беспилотника-камикадзе вместо связки разведывательного БПЛА и любой доступной ударной системы, особенно если последняя имеет большие преимущества боевого характера.
Хорошо известно, что министерство обороны России в последние годы проявляет большой интерес к перспективным БПЛА, способным нести боевую нагрузку. Разрабатываются новые ударные образцы среднего и тяжелого классов. Особый интерес к одноразовым барражирующим боеприпасам при этом отсутствует. В частности, именно этим можно объяснить незначительное количество проектов подобного рода и отсутствие такого оружия в армии. Похоже, российское командование не считает беспилотники-камикадзе необходимыми и отдает предпочтение технике других классов, способной решать только одну задачу, но делать это максимально качественно.
Впрочем, легкие аппараты с возможностью ведения разведки и нанесения ударов могут найти применение. Их можно рассматривать в качестве особого инструмента для спецподразделений, способного обеспечить решение задач в отрыве от основных сил и огневых средств прочих классов. Кроме того, не следует забывать про международный рынок вооружений и техники. Создание исключительно экспортных образцов, как показывает практика, является выгодным бизнесом и позволяет оборонным предприятиям зарабатывать хорошие деньги.
Учитывая современное положение дел и перспективы его развития, отечественной промышленности следует продолжать разработку барражирующих боеприпасов – как по заказу конкретных покупателей, так и в инициативном порядке. Если российское командование все же проявит интерес к такой технике, армия сможет получить ее в минимальные сроки. Также подобные разработки можно будет продвигать на международном рынке. Наконец, не стоит забывать, что разработка беспилотников-камикадзе поспособствует развитию всего направления беспилотной техники.
Как будут развиваться события в будущем – покажет время. Однако уже сейчас понятно, что российские предприятия способны разрабатывать и строить барражирующие боеприпасы. Но реальные перспективы этих проектов зависят, в первую очередь, от желаний и планов заказчиков – отечественных и зарубежных военных.
По материалам сайтов:
https://tass.ru/
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/
https://rg.ru/
https://tvzvezda.ru/
https://kalashnikov.media/
- Автор:
- Рябов Кирилл
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter