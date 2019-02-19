Командование будущего собирается решить оборонные проблемы США

Каждый день с вами должна быть мысль, что вы делаете большое дело. Вы делаете так, чтобы у солдата будущего были все инструменты, которые ему будут нужны для борьбы и победе на поле боя, а еще лучше для того, чтобы им вообще не пришлось воевать, потому что никто в мире не осмелится напасть на Соединенные Штаты, а все благодаря тому, что мы отлично сделали свою работу.

Несколько дней назад завершилась крупнейшая с 1973 года реорганизация американской армии. Это игра с высокими ставками по правилам «все или ничего», начатая, чтобы остановить бесцельную растрату миллиардов долларов на неэффективные программы вооружения, бесконечную бюрократию, разобрать оборонную машину на детали и собрать их снова вармии США (Army Futures Command, AFC).И уже здесь начинаются проблемы. Перед Командованием будущего, которому пять месяцев от роду, стоит задача исправить все, что происходило последние 25 лет, и сделать армию способной к войне с Россией, Китаем или обоими государствами одновременно. В первую очередь для этого надо как можно скорее передать первые прототипы новых видов вооружения в руки солдат: роботизированных танков, сверхзвуковых самолетов, артиллерийских установок, выстреливающих на полторы тысячи километров и прицелов с системой виртуальной реальности. И только когда все это будет опробовано на практике, станет ясно, что действительно незаменимо, а что не стоит времени и усилий, еще до того как армия потратит очередные 32 миллиарда долларов на никому не нужные программы., - заявил командующий AFC генерал Майк Мюррей. Обращаясь к военнослужащим, научным сотрудникам и инженерам, он сказал:В состав AFC входят как новые, так и существующие реорганизованные подразделения и командования. Например, отдел искусственного интеллекта был создан два месяца назад, и сейчас в нем работают около 20 человек.RDECOM – бывшее Командование научно-исследовательскими разработками, превратившееся в Командование по развитию боевого потенциала (CCDC) – состоит из 14 тыс. сотрудников и более 30 объектов на территории Америки. CCDC тесно сотрудничает с, разрабатывающим стратегии победы в войнах будущего, и Директоратом боевых систем, который совершенствует возможности американской армии."Командование будущего" объединяет под своим началом гражданские компании и военные формирования, что может стать предметом судебных разбирательств. Согласно американскому законодательству, невоенная организация не может быть поглощена министерством обороны и перейти в его прямое подчинение, а может лишь выполнять роль консультативного органа.«У нас много проблем с этим реформированием, - говорит генерал Мюррей. – Мы не можем приступить к формированию учредительных документов, потому что не знаем, кто чем может заниматься с технической точки зрения».По материалам Телеграм-канала