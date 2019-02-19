Порошенко назвал число погибших на Донбассе украинских военных

Сегодня, 19 февраля, прошло внеочередное заседание Верховной рады Украины, во время которого президент Петр Порошенко подписал законопроект об изменениях в Конституцию страны, закрепляющийУкраины стать членом Евросоюза и НАТО.Согласно законопроекту, в конституции теперь прописана формулировка оКроме того, изменения касаются и полномочий президента: с момента вступления закона в силу он становится «гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора».Также на заседании Верховной рады Украины Порошенко назвал число украинских военных, погибших во время боевых действий на Донбассе. По его словам, с начала вооруженного конфликта погибливоеннослужащих.Напомним, что ранее в материалах, опубликованных участниками боевых действий, говорилось о том, что только в районе Дебальцево украинские силовики потеряли не менее тысячи человек. Ещё более существенные потери ВСУ и нацбаты понести в котле под Иловайском. Тысячи украинских военнослужащих до сих пор числятся пропавшими без вести., - заявил Порошенко и добавил, что власти не упустят эту возможность.На заседании присутствовали представители Европейского парламента и парламента Польши, члены кабинета министров Украины и президент Европейского совета Дональд Туск, с которым ранее провел встречу Пётр Порошенко.Во время встречи с Дональдом Туском президент Украины заявил, что Москва якобы стремится уничтожить украинскую государственность и создать «вторую версию Советского Союза». В качестве аргумента он привёл «агрессивные действия» России в Чёрном и Азовском морях, а также инцидент в Керченском проливе, которые, по мнению Петра Порошенко, только подтверждают намерения России.