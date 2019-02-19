ВВС Канады начали получать списанные австралийские F/A-18A Hornet

Военно-воздушные силы Канады получили два первых истребителя Boeing F/A-18A Hornet, которые прибыли на канадскую авиабазу Колд-Лейк из Австралии, передает блог bmpd.Соглашение о приобретении Канадой двадцати пяти истребителей F/A-18A/В из состава австралийских ВВС было подписано в 2018 году. Согласно соглашению, Австралия обязалась поставить Канаде 25 списываемых из состава ВВС страны истребителя, из которых 18 должны быть после ремонта и доработок, а еще 7 поставлялись на запчасти. Поставка должна быть закончена до конца 2021 года.Ситуация с закупкой ВВС Канады списанных австралийских F/A-18A/В возникла после того, как правительств страны по политическим и экономическим соображениям отказалось от закупки американских истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A (несмотря на участие Канады на "третьем уровне" в программе создания этого самолета).ВВС Канады в 1982-1988 годах получили 138 истребителей CF-18 (F/A-18A/B), из которых, на сегодняшний день, остаются в строю только 76 самолетов (20 самолетов были потеряны в летных происшествиях и 41 уже списан). 18 австралийских истребителей будут введены в состав ВВС Канады для поддержания численности авиационного парка.Приобретение старых австралийских самолетов вызвало волну резкой критики в Канаде.На этом фоне сообщается, что канадское правительство намерено в этом году объявить тендер на поставку 88 новых истребителей на смену CF-18. Отмечается, что американский F-35A, от которого ранее Канада отказалась, также будет участвовать в конкурсе. Однако поступление на вооружение канадских ВВС новых истребителей по итогам данного тендера ожидается не ранее 2025 года.