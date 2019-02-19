The Drivе предложило искать уничтоженные ракеты С-400 на дне Ла-Манша
Появившаяся в российских СМИ новость о том, что России пришлось уничтожить поврежденные ракеты для комплекса С-400, поставляемого в Китай, вызывала неоднозначную реакцию. Некоторые зарубежные СМИ начали выдвигать версии, что на самом деле могло случиться с ракетами. По мнению издания The Drive, Россия ракеты не уничтожала - они просто утонули в Ла-Манше.
Американское издание утверждает, что российское судно "Никифор Бегичев", направляющееся в Китай с грузом, относящемуся к комплексу С-400, 3 января 2018 года в проливе Ла-Манш во время шторма столкнулось с "определенными проблемами на палубе", после чего вернулось обратно в Россию. Вслед за ним на Балтику вернулось судно Ocean Power, также задействованное в транспортировке российской военной техники.
Ранее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, комментируя поставки ЗРС С-400 Китаю заявил, выполнение контракта немного затянулось в связи с тем, что поставляемые вместе с комплексом ракеты были повреждены во время шторма и их пришлось уничтожить.
Американское издание утверждает, что российское судно "Никифор Бегичев", направляющееся в Китай с грузом, относящемуся к комплексу С-400, 3 января 2018 года в проливе Ла-Манш во время шторма столкнулось с "определенными проблемами на палубе", после чего вернулось обратно в Россию. Вслед за ним на Балтику вернулось судно Ocean Power, также задействованное в транспортировке российской военной техники.
Существует вероятность того, что груз не выдержал и упал с корабля. Такие случаи уже происходили, в том числе и с российскими кораблями- пишет издание, добавив, что операция по спасению управляемых зенитных ракет 40Н6, которые могли оказаться на дне Ла-Манша, Россия могла провести тайно или только готовится к ней.
Если Россия не подняла этот груз со дна, то затонувшие контейнеры с ракетами могут стать "золотыми приисками для западных разведывательных служб- заключает издание.
Ранее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, комментируя поставки ЗРС С-400 Китаю заявил, выполнение контракта немного затянулось в связи с тем, что поставляемые вместе с комплексом ракеты были повреждены во время шторма и их пришлось уничтожить.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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