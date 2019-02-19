The Drivе предложило искать уничтоженные ракеты С-400 на дне Ла-Манша

Существует вероятность того, что груз не выдержал и упал с корабля. Такие случаи уже происходили, в том числе и с российскими кораблями

Если Россия не подняла этот груз со дна, то затонувшие контейнеры с ракетами могут стать "золотыми приисками для западных разведывательных служб