Квачков заявил, что государственный организм должен лечиться
Одним из главных ньюсмейкеров дня продолжает оставаться вышедший сегодня на свободу из мордовской колонии лишённый ранее воинского звания полковник ГРУ Владимир Квачков. После выхода за ворота Квачков назвал себя политзаключённым, а его адвокат сообщил, что освобождённый даст пресс-конференцию. Общение Владимира Квачкова с прессой состоялось в гостинице, которая относится к инфраструктуре колонии.
В ходе пресс-конференции Квачков в очередной раз заявил о том, что в колонии окончательно переосмыслил понятие веры и теперь готов заниматься вопросами, связанными с объединением церкви. В то же время полковник (или экс-полковник) высказался о глубоком уважении к такой исторической фигуре как фигура Иосифа Сталина.
В ходе разговора Квачков заявил, что сам Господь не дал ему осуществить задуманное по той причине, что ни он, ни его единомышленники не были к этому готовы. Полковник ГРУ не стал конкретизировать, какое именно действие он имел в виду.
Высказался Квачков и об обиде в его адрес со стороны лидера КПРФ Г.А.Зюганова.
Квачков:
Кроме того, Владимир Квачков повторил, что теперь намерен сосредоточиться на завершении работ над докторской диссертацией, посвящённой вопросам подготовки спецназа.
Некоторые цитаты:
В ходе пресс-конференции Квачков в очередной раз заявил о том, что в колонии окончательно переосмыслил понятие веры и теперь готов заниматься вопросами, связанными с объединением церкви. В то же время полковник (или экс-полковник) высказался о глубоком уважении к такой исторической фигуре как фигура Иосифа Сталина.
В ходе разговора Квачков заявил, что сам Господь не дал ему осуществить задуманное по той причине, что ни он, ни его единомышленники не были к этому готовы. Полковник ГРУ не стал конкретизировать, какое именно действие он имел в виду.
Высказался Квачков и об обиде в его адрес со стороны лидера КПРФ Г.А.Зюганова.
Квачков:
Он на меня обижен. Я прямо ему сказал: Была КПСС – Компартия Советского Союза, а у тебя КПССС – коммунистическая партия слёз, соплей и слюней.
Кроме того, Владимир Квачков повторил, что теперь намерен сосредоточиться на завершении работ над докторской диссертацией, посвящённой вопросам подготовки спецназа.
Некоторые цитаты:
На мой взгляд, общественно-политическая деятельность в России стала бессмысленной. Бессмысленны политические партии, бессмысленны общественные движения.
Обессмыслив всё вокруг себя, Путин сам себя обессмыслил как политического деятеля.
Государственный организм, как и любая система, в том числе человеческая, должен лечиться - накапливаются какие-то сбои, какие-то недостатки.
- Использованы фотографии:
- ВК/Ростислав Платонов
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