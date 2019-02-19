Квачков заявил, что государственный организм должен лечиться

Он на меня обижен. Я прямо ему сказал: Была КПСС – Компартия Советского Союза, а у тебя КПССС – коммунистическая партия слёз, соплей и слюней.

На мой взгляд, общественно-политическая деятельность в России стала бессмысленной. Бессмысленны политические партии, бессмысленны общественные движения.

Обессмыслив всё вокруг себя, Путин сам себя обессмыслил как политического деятеля.

Государственный организм, как и любая система, в том числе человеческая, должен лечиться - накапливаются какие-то сбои, какие-то недостатки.

Одним из главных ньюсмейкеров дня продолжает оставаться вышедший сегодня на свободу из мордовской колонии лишённый ранее воинского звания полковник ГРУ Владимир Квачков. После выхода за ворота Квачков назвал себя политзаключённым, а его адвокат сообщил, что освобождённый даст пресс-конференцию. Общение Владимира Квачкова с прессой состоялось в гостинице, которая относится к инфраструктуре колонии.В ходе пресс-конференции Квачков в очередной раз заявил о том, что в колонии окончательно переосмыслил понятие веры и теперь готов заниматься вопросами, связанными с объединением церкви. В то же время полковник (или экс-полковник) высказался о глубоком уважении к такой исторической фигуре как фигура Иосифа Сталина.В ходе разговора Квачков заявил, что сам Господь не дал ему осуществить задуманное по той причине, что ни он, ни его единомышленники не были к этому готовы. Полковник ГРУ не стал конкретизировать, какое именно действие он имел в виду.Высказался Квачков и об обиде в его адрес со стороны лидера КПРФ Г.А.Зюганова.Квачков:Кроме того, Владимир Квачков повторил, что теперь намерен сосредоточиться на завершении работ над докторской диссертацией, посвящённой вопросам подготовки спецназа.Некоторые цитаты: