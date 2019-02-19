Израильский премьер везёт Путину карту

Несмотря на неоднократные телефонные звонки, русские долго отказывали Нетаньяху во встрече. Причиной был гнев Москвы на продолжающиеся израильские атаки в Сирии, вызвавшие российское осуждение.

21 февраля в Москве должны состояться очередные переговоры между лидерами России и Израиля. По информации израильских СМИ, премьер-министр страны везет Владимиру Путину карту расположения иранских баллистических ракет в Сирии.Израильский сайт Nziv со ссылкой на сирийский источник сообщает, что Нетаньяху должен привезти в Москву подробную карту позиций иранских подразделений и мест расположения баллистических ракет. В составе израильской делегации также глава разведки и командующий ВВС. Эти израильские представители попытаются доказать российской стороне якобы нарушение иранцами обязательств, взятых перед союзниками.По ним подразделения, связанные с иранцами, не могут приближаться к израильской границе более чем на 80 км.По данным Израиля, Иран пренебрегает этими условиями, и давно разместил свои силы в нескольких километрах от линии разделения сторон.Израиль особенно тревожит нахождение на территории Сирии, Ливана и Ирака иранских баллистических ракет, способных пролететь сотни километров и поразить цели в Израиле. Эту ситуацию в Израиле видят поводом для войны.Официально визит, в первую очередь, будет посвящен координации между военными обеих стран. После инцидента, связанного с нанесением удара по российскому самолету Ил-20 сирийским расчётом ПВО во время израильской авиационной атаки на Сирию, отношения между странами обострились.- пишет израильский портал Ynet.Несколько месяцев назад сторонам все же удалось пообщаться в кулуарах Парижской конференции. Общение между Россией и Израилем продолжалось, координационные советы между военными проходили в обеих странах, и, как итог, 5 февраля израильский глава правительства объявил о новой поездке в Москву.Несмотря на конфликтную ситуацию, Россия и Израиль все же пытаются сохранять дружественно-нейтральные отношения. Стороны при этом близки по ряду принципиальных позиций.Одним из таких моментов является пересмотр итогов Второй мировой войны. В частности, на днях свой визит в Израиль отменила польская делегация. Высокопоставленные представители Польши во главе с премьером этой страны Матеушем Моравецким должны были принять участие в саммите т.н. «Вышеградской четверки» в Иерусалиме.Причиной стало высказывание Беньямина Нетаньяху, напомнившего об участии отдельных поляков в Холокосте. Позже со схожими заявлениями выступил приближенный к израильскому премьеру министр транспорта и разведки Исраэль Кац, чьи родители пережили Холокост.Заявления эти звучат в первую очередь вследствие принятия в Польше закона, отрицающего какую-либо ответственность поляков за военные преступления, совершенные в период немецкой оккупации. По этому закону человек, публично указывающий на причастность Польши к Холокосту, геноциду или пособничеству Третьему Рейху, может быть осужден на три года тюремного заключения.Впоследствии закон был скорректирован, но польские власти крайне болезненно реагируют на любое упоминание о причастности своего государства к преступлениям нацистов. К примеру, заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцки назвал израильскую позицию «антипольским расизмом».