Танковые войска Турции: импорт, войны и проекты



Французский танк Renault FT - такие же получила Турция. Фото Wikimedia Commons



Турецкие танки Т-26. Фото Tankfront.ru





Британский Ligh Tank Mk VIB. Фото Wikimedia Commons



Сохранившийся танк PzKpfw III немецкого производства. Фото The.shadock.free.fr



Турецкие танки M47 на учениях НАТО. Фото Life / reddit.com



Бронетехника американского производства на учениях. На переднем плане - танк M48. Фото Kadir Aksoy / flickr.com



Танк Leopard 1T. Фото Armyrecognition.com



Модернизированный M60 Sabra. Фото Tanks-encyclopedia.com



Уничтоженный Leopard 2A4 в Сирии. Фото Twitter.com/bjoernstritzel



Опытный ОБТ Altay. Фото Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş / otokar.com.tr Опытный ОБТ Altay. Фото Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş / otokar.com.tr

По материалам сайтов:

http://kkk.tsk.tr/

http://globalsecurity.org/

https://armyrecognition.com/

https://fas.org/

http://tanks-encyclopedia.com/

https://defence-blog.com/

http://military-today.com/

http://the.shadock.free.fr/

https://defenseindustrydaily.com/

Согласно открытым данным, в бронетанковых частях Турции сейчас имеется более 2400 танков ряда типов, как устаревших, так и современных. Турецкие танковые войска являются одними из самых многочисленных и мощных в своем регионе. Нынешнее состояние этой части вооруженных сил является результатом длительного строительства и развития армии, продолжавшегося около века. Рассмотрим процессы строительства и развития турецких танковых войск.В ходе Первой мировой войны Османская империя приняла на вооружение бронеавтомобили ряда типов и достаточно активно использовала их, но танки в ее армии отсутствовали. Такая ситуация сохранялась в течение длительного времени и стала меняться только в двадцатых годах – уже после распада империи и провозглашения Турецкой Республики.Первые танки для своей армии Турция приобрела у Франции в 1921 году (по другим данным, в 1928). Это были машины типа Renault FT – не самые новые, но вполне пригодные для эксплуатации. Эти танки передали артиллерийской школе в Малтепе близ Стамбула, где их свели в учебную роту. Французские танки предназначались только для подготовки личного состава, получения опыта и выработки тактики действий бронетехники на поле боя. По разным данным, эта техника оставалась в строю до второй половины тридцатых годов.Разногласия политического характера вскоре сделали невозможной покупку бронетехники у ряда стран, а собственная промышленность не могла строить ее. В связи с этим в 1932 году Анкара заказала новые танки и другие машины для армии у СССР. Заказ предусматривал поставку 64 легких танков Т-26 в разных модификациях и 5 танкеток Т-27. Последняя партия техники прибыла в Турцию в 1934 году.Для эксплуатации новых танков был сформирован первый в армии танковый батальон, включавший две роты (102-я и 103-я). Батальон базировался в г. Люлебургаз. По мере закупки бронеавтомобилей и формирования соответствующих частей осуществлялись новые преобразования. Танковый батальон в течение некоторого времени входил в состав 2-й кавалерийской дивизии. В 1937-м все эти части преобразовали в 1-й бронетанковую бригаду.К началу Второй мировой войны в армии Турецкой Республики имелось 80-90 танков нескольких типов. Основу бронетанковых войск составляли советские Т-26. Также имелся достаточно крупный парк импортных бронеавтомобилей, дополнявших танки. Таким образом, турецкие танковые войска на тот момент нельзя было назвать развитыми, многочисленными и современными.В годы Второй мировой войны Турция официально поддерживала нейтралитет, однако это не мешало ей закупать бронетехнику, в том числе у воюющих стран. Уже в начале 1940 года, видя последние события в Европе, турецкое командование подписало несколько новых контрактов на поставку бронемашин, в том числе танков. Кроме того, в том же году 1-я танковая бригада была преобразована в полк.Анкара договорилась с Парижем о строительстве и передаче 100 пехотных танков Renault R35. До июня 1940-го Франция успела передать заказчику две партии техники по 50 единиц в каждой. Вскоре в Турцию прибыли британские легкие танки Vickers Light Tank Mk VIB в количестве 16 штук. По известным причинам, на некоторое время поставки бронетехники из Франции и Великобритании остановились.В 1942 году 1-й бронетанковый полк перевели на потенциально опасное направление – в Стамбул. Нейтральный статус позволял танкистам продолжать мирную службу, но существовали определенные риски. Политические процессы того времени позволили Турции получить новые танки, на этот раз от гитлеровской Германии. Берлин предложил несколько десятков танков в обмен на содействие в боевых действиях против Советского Союза.Весной 1943 года Германия отправила в Турцию 56 средних танков Panzer III Ausf.J/H с 50-мм пушками и 15 средних Panzer IV Ausf G. Армия приняла эту технику и с ее помощью сформировала 6-й бронетанковый полк с базированием в Анкаре. Впрочем, Турция приняла танки как обычную покупку и не стала присоединяться к Оси.Антигитлеровская коалиция тоже пыталась переманить нейтральную Турцию на свою сторону. Для этого в конце того же 1943 года США передали турецкой армии 220 танков M3 Stuart и 25 M4 Sherman. Великобритания выделила 180 единиц Valentine, 150 легких Vickers Mk VI и 60 бронетранспортеров Universal Carrier. Поставки от Коалиции позволили турецкой армии усилиться двумя новыми бронетанковыми бригадами, размещенными в Стамбуле. Существующую 1-ю бригаду переименовали в 3-ю и оснастили техникой американского и британского производства.В 1944 году две бригады соединили в 3-ю бронетанковую дивизию, на вооружении которой одновременно состояли немецкие, английские и американские танки. Кроме того, в составе дивизии имелись части, оснащенные легкой бронетехникой от Союзников.Таким образом, до конца Второй мировой войны нейтральная Турция, представлявшая интерес для обеих коалиций, за счет импорта сумела увеличить свои бронетанковые войска. Общее количество танков превысило 750 единиц; существующие полки пришлось дополнять новыми и сводить в дивизии. Впрочем, Турция все еще не могла сравниться с ведущими странами по количеству и качеству танков. В то же время, она оказалась среди региональных лидеров.Танки, полученные во время Второй мировой, оставались в строю до пятидесятых-шестидесятых годов. По мере возможности, Анкара проводила модернизацию парка техники и заменяла устаревшие образцы новыми. В зависимости от состояния, танки шли на переплавку или на переделку. В последнем случае они продолжали службу на новых ролях.Турция продолжала эксплуатировать имеющиеся танки времен Второй мировой до начала пятидесятых годов. Тогда их пришлось использовать во время Корейской войны, и результаты боев показали необходимость обновления парка бронетехники. В феврале 1952 года Турецкая Республика присоединилась к НАТО, что существенно облегчило закупку новых вооружений и техники иностранного производства.Сразу после вступления в НАТО Анкара заказала большие количества американских вооружений по бросовым ценам. Так, армия купила 238 легких танков M24 Chaffee и 100 машин M41 Walker Buldog. Техника поступала в существующие соединения, однако вместе с тем пришлось сформировать несколько новых полков и дивизий. Любопытно, что большая часть тех соединений, образованных в начале пятидесятых годов, в той или иной форме продолжает службу до сих пор.В конце пятидесятых Турция начала приобретать средние танки M47 Patton американского производства, причем процесс их закупки значительно растянулся. Изначально танки поставлялись из США, но позже появился договор между Турцией и ФРГ. В общей сложности турецкая армия получила почти 1350 «Паттонов». Танки M47 служили в течение нескольких десятилетий и были списаны только к концу XX века.После M47 турецкие военные стали закупать средние танки M48 Patton. По некоторым данным, с их помощью удалось завершить ранее начатое перевооружение и окончательно отказаться от техники времен Второй мировой войны. Сначала у США закупались новые и «подержанные» танки, а затем вновь появился договор с ФРГ. В общей сложности было закуплено более 3 тыс. танков M48. По мере продолжения службы они проходили модернизацию по проектам турецкой и зарубежной разработки. К настоящему времени в строю остается около 760 танков M48 поздних модификаций; остальные машины пребывают на хранении.В июле-августе 1974 года турецкие бронетанковые войска впервые приняли участие в реальной операции. Во время боев на Кипре Турция потеряла около двух десятков средних танков M47 и M48 – порядка 10% от всей танковой группировки, участвовавшей в операции. Тем не менее, потери практически не сказались на общей боеспособности войск.В 1980 году Турция подписала новое соглашение с ФРГ, причем на этот раз планировалась передача танков не американского, а немецкого производства. До 1983-го включительно турецкая армия получила первые 77 танков Leopard 1, в дальнейшем поставки продолжились. До середины девяностых Турция приняла 170 машин модификации Leopard 1A1 и 227 Leopard 1A3. Четыре сотни таких танков продолжают службу до сих пор. В начале двухтысячных годов стартовала программа модернизации по проекту Leopard 1T, но удалось обновить только 170 танков. Затем программа была закрыта из-за отсутствия финансирования.Благодаря немецким поставкам «Леопардов», в восьмидесятых годах турецкие бронетанковые войска достигли пика своего развития. После закупки новой техники и до списания устаревшей в строевых частях имелось 3750 танков. Они служили в составе 1 бронетанковой, 2 механизированной и 14 пехотных дивизий. Сопоставимые количества техники уже были на хранении. В дальнейшем численность танков и танковых частей постепенно сокращалась, как по причине морального и физического устаревания техники, так и из-за изменения стратегической обстановки.Еще до первых «Леопардов» Турция успела получить некоторое количество американских танков M60 Patton, но по своему количеству они уступали любой другой технике. Однако в 1990 году ситуация изменилась. В связи с подписанием Договора об обычных вооруженных силах в Европе командование НАТО приняло решение о переброске дополнительных вооружений и техники в Турцию. В 1990-92 годах турецкие части получили более 900 танков M60 последних модификаций. Это позволило усилить группировку войск НАТО на южном направлении, обеспечив соблюдение условий ДОВСЕ.Почти все танки M60 до сих пор остаются в строю. Были реализованы несколько программ модернизации такой техники. Самыми совершенными считаются бронемашины версии M60 Sabra Mk III, разработанные и производящиеся при участии Израиля. Танки семейства M60 на данный момент являются самыми многочисленными в строевых частях турецкой армии.Уже в 1990 году в связи с ухудшением международной обстановки турецкие танки разных типов были развернуты на границе с Ираком. Подготовка к возможным боевым действиям выявила как сильные стороны, так и проблемы турецких бронетанковых войск. По результатам этих событий были приняты определенные меры.Новый этап перевооружения стартовал только в 2005 году, когда турецкие военные вновь договорились с немецкими. На этот раз планировалось приобрести более 350 основных танков Leopard 2A4, ранее принадлежавших Бундесверу. Вскоре после передачи новому владельцу эти машины прошли модернизацию, выполненную силами турецкой и иностранной промышленности.Несколько лет назад турецким танковым частям вновь пришлось участвовать в боях. На этот раз их привлекли к решению военно-политических задач на территории Сирии. Неграмотная организация боевой работы, специфика боевых действий и наличие у противника современного вооружения привели к известным последствиям. Турция неоднократно теряла свои танки, в том числе и относительно новые «Леопарды-2». Сирийская война еще не закончена, и потому нельзя исключать, что турецкие танки пойдут в бой и в будущем. Это, в свою очередь, может привести к новым потерям.По открытым данным, в настоящее время в бронетанковых частях Турции служит более 2400 танков, еще несколько тысяч устаревших машин находятся на хранении. Нетрудно заметить, что количество не переходит в качество. Основная масса турецких танков – машины прошлых поколений, прошедшие несколько модернизаций. Все это известным образом ограничивает реальный потенциал войск, а также приводит к серьезным рискам.В ближайшем будущем Турции придется снять с вооружения оставшиеся 750 танков M48 – эта техника устарела морально и вырабатывает свой ресурс. Позже под вопросом окажется дальнейшая судьба танков M60 (за исключением версии «Сабра») и Leopard 1. Таким образом, к концу двадцатых годов общая численность турецких танковых войск может сократиться, как минимум, на треть. Давно назрела необходимость в новом танке, способном заменить устаревшие.В течение долгих десятилетий Турция могла только ремонтировать и модернизировать танки, тогда как разработка и строительство новых были ей не по силам. С 2005 года несколько турецких предприятий при содействии зарубежных фирм ведут разработку перспективного основного танка Altay. В 2015 году на испытания вышел первый опытный образец, а в ноябре 2018-го появился контракт на серийное производство.Первый контракт предусматривает строительство 250 танков в двух партиях из 40 и 210 единиц. Первая партия станет установочной и будет похожа на прототип; последующие машины должны в полной мере соответствовать полноценному проекту. После выполнения существующего заказа ожидается появление нового. Согласно текущим планам, в будущем будет построено в общей сложности 1000 «Алтаев».В отдаленном будущем танк Altay должен стать основным не только по классификации, но и по количеству и роли в войсках. Строительство такой техники будет сопровождаться постепенным списанием устаревших бронемашин. После сдачи тысячного «Алтая» общая численность бронетанковых войск Турции заметно сократится в сравнении с нынешней, но проигрыш в количестве должен быть компенсирован качеством – возможностями и характеристиками новой техники.Около ста лет назад Турецкая Республика купила первые танки для обучения личного состава и получения необходимого опыта. В дальнейшем численность парка танковых войск постоянно росла за счет зарубежных поставок. В восьмидесятых годах закупка иностранной техники позволила получить максимальные показатели и соответствующую боевую мощь. Тем не менее, такие результаты не исключали высокую зависимость от импорта и третьих стран.Второй век своей истории турецкие бронетанковые войска встречают со значительной долей устаревших машин и с заказом на новейшие образцы собственного производства. В будущем общая численность танков в войсках будет сокращаться, но потери в количестве будут восполняться качеством. За счет последнего командование планирует сохранить танковые части в качестве ударной силы, способной помочь в борьбе за региональное лидерство. Удастся ли Турции выполнить все актуальные планы или ей придется вновь закупать импортную технику – покажет время.