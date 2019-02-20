Пистолет «Удав»: информация о новейшей разработке ЦНИИТОЧМАШ
В последнее время в СМИ обсуждают одну из современных разработок Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), считающегося одной из ведущих структур по разработке российского специализированного оружия.
Речь идёт о новом пистолетном комплексе «Удав» калибра 9×21мм, который, по мнению многих экспертов по оружию, на сегодняшний день является «жемчужиной» среди перспективных разработок этого предприятия. Эксперты полагают, что «Удав» способен заменить собой легендарный пистолет Макарова.
Заказчиком этого пистолета пока является Минобороны РФ. И в будущем, когда "Удав" встанет на вооружение, он может применяться как в общевойсковых, так и в специальных структурах Вооружённых сил.
В видео, подготовленном YouTube-каналом LazarevTactical, демонстрируется конечный на данный момент вид пистолета, подробно описываются его тактико-технические характеристики, принцип работы, а также рассказывается о тех технических и технологических решениях, которые легли в основу создания этого оружия.
Станет ли пистолет «Удав» достойной заменой пистолету Макарова? Этот вопрос сегодня стоит на повестке российских оружейников. В представленном видео рассказывается об особенностях новейшего стрелкового оружия России:
Речь идёт о новом пистолетном комплексе «Удав» калибра 9×21мм, который, по мнению многих экспертов по оружию, на сегодняшний день является «жемчужиной» среди перспективных разработок этого предприятия. Эксперты полагают, что «Удав» способен заменить собой легендарный пистолет Макарова.
Заказчиком этого пистолета пока является Минобороны РФ. И в будущем, когда "Удав" встанет на вооружение, он может применяться как в общевойсковых, так и в специальных структурах Вооружённых сил.
В видео, подготовленном YouTube-каналом LazarevTactical, демонстрируется конечный на данный момент вид пистолета, подробно описываются его тактико-технические характеристики, принцип работы, а также рассказывается о тех технических и технологических решениях, которые легли в основу создания этого оружия.
Станет ли пистолет «Удав» достойной заменой пистолету Макарова? Этот вопрос сегодня стоит на повестке российских оружейников. В представленном видео рассказывается об особенностях новейшего стрелкового оружия России:
- Использованы фотографии:
- LazarevTactical
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