ДРСМД уже нет, но торги продолжаются
На пресс-конференции, проведенной 23 января МО России, на которую были приглашены журналисты и военные атташе зарубежных посольств, были показаны транспортно-пусковые контейнеры и пусковая установка не ракеты 9М729, а вовсе наоборот – 9М728.
Эту утверждение сегодня усиленно тиражируют западные СМИ со ссылкой на «секретное» заключение ЦРУ и Национальное агентство геопространственной разведки, которые почти месяц спустя после упомянутого событие пришли к выводу, что российские военные показали «не настоящие» контейнер и установку. Прошедшее с пресс-конференции время, видимо, потребовалось журналистам, чтобы добыть у ЦРУ эту «секретную оценку».
Напомним, пресс-конференцию 23 января американцы и значительная часть европейцев объявили «пропагандистским спектаклем», и на этом основании ее проигнорировали.
Разумеется, сделать исчерпывающее заключение о том, что представленные на презентации предметы являются железным доказательством того, что 9М729 не нарушает договор, нельзя. Такое заключение может сделать только серьезная комиссия на основе более подробного изучения этого оружия. Ну, так и эта пресс-конференция была не пропагандистским актом, как утверждают на Западе, а конкретным приглашением к предметному и серьезному разговору, которое американцы отвергли.
А вот нынешняя «секретная оценка» ЦРУ, голословно утверждающая, что 9М729 в действительности не что иное, как наземный вариант гиперзвуковой ракеты «Калибр», не только банальная пропаганда, но и спекуляция вроде пресловутой пробирки Колина Пауэлла.
Казалось бы, сегодня, когда ДРСМД фактически приказал долго жить, а Владимир Путин отдал официальное распоряжение о начале работ над созданием наземного варианта «Калибра», все эти уловки ни к чему. Но это лишь на первый взгляд.
Завершившаяся на днях Мюнхенская конференция по безопасности обозначила колоссальную тревогу и озабоченность европейцев процессами, происходящими сегодня на их континенте. Германский канцлер Ангела Меркель признала, что Европа стала заложником в чужой игре. Она отметила, что «Договор о РСМД затрагивает европейскую безопасность, однако решения принимаются в Вашингтоне и Москве».
Впрочем, обижаться европейцам нечего: они фактически сами делегировали Вашингтону право принимать решения в этом вопросе без оглядки на них, полностью солидаризировавшись с американскими обвинениями в адрес России, после того как Трамп объявил о намерении разрушить договор.
Но сегодня они, взвесив все риски, уже пытаются сыграть назад. Так, министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила на конференции по безопасности, что НАТО должна отреагировать на выход России из ДРСМД комплексом мер, однако исключила размещение западных ракет средней дальности, как в 1980-е годы. Подспудно, а то и прямо звучит мысль, что американцы готовятся повоевать с русскими в Европе, сами оставаясь в безопасности.
Для США подобная позиция и такие разговоры весьма тревожны, потому что могут возбудить европейцев требовать от Америки возврата к договору и режиму контроля над вооружениями, и обвинять ее в подрыве европейской безопасности.
Подобные тенденции в Вашингтоне стремятся пресекать в корне, ради чего и предприняты серьезные информационные усилия, в частности, растиражирована «секретная оценка» пресс-конференции ЦРУ. А, например, Neue Zürcher Zeitung (значительная часть германских СМИ контролируется американцами) усмотрела в выступлении Урсулы фон дер Ляйен намерение пойти на «новый Мюнхенский сговор»… с Путиным.
А действительно ли американцы рвутся повоевать с нами на европейском ТВД? Ведь надежда на то, что ядерный конфликт можно граничить рамками Старого Света (в чем европейцы подозревают своих американских союзников) несостоятельна и смехотворна. Начнись война, и все «прилетит» и в Америку.
Конечно, размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе дает американцам определенные преимущества, особенно в контексте их доктрины молниеносного обезоруживающего удара. Однако увеличивает при этом опасность случайного военного конфликта. Да и преимущества эти в значительной степени нивелируются новейшими российскими разработками.
Выход США из ДРСМД можно рассматривать не только как подготовку к войне. Напомним, что Дональд Трамп после официального выхода США из ДРСМД объявил, что надеется, что на смену ему придет новый договор – лучший и охватывающий большее число стран. И, вполне вероятно, был в этом достаточно искренен. Напомним, что ранее американцы давали понять Кремлю, что им необходимо, чтобы действие договора распространялось на Китай, а также на КНДР и Иран.
И тут можно напомнить, что Дональд Трамп уже переиграл ряд договоренностей и соглашений, изменив их в более выгодном для себя ключе, оказывая на партнеров серьезное давление. Так, например, он добился от Канады и Мексики изменения на выгодных для себя условиях соглашения об общей зоне торговли и избавился от Трансатлантического и Транстихоокеанского партнерств и Парижского соглашения по климату, которые считал невыгодными для себя.
На очереди реформирование НАТО, в которой он намерен изменить систему отношений в более выгодном для себя ключе. И вполне вероятно, что ему и это удастся.
Взамен «ужасной» ядерной сделки с Ираном он рассчитывает заключить новую, на более подходящих для США условиях. Однако тут возможность успеха не столь очевидна.
Впрочем, вернемся к ДРСМД. Москва вовсе не возражала против расширения двухстороннего договора до глобальных масштабов, предполагая, что, помимо КНР, КНДР и Ирана, к нему должны подключится Пакистан. Индия, Израиль, Франция и Британия. Впрочем, все предложения Москвы Вашингтон проигнорировал. Почему? Ведь очевидно, что, действуя совместно с Россией, США могли бы скорее достичь успеха в привлечении к ДРСМД новых участников.
Но не все так просто. Во-первых, фактор внутриполитической ситуации в самих Штатах, где давление на Трампа ничуть не ослабевает. А, как известно, обвинения его в тайных связях с Москвой остаются одним из главных инструментов его диффамации. Поэтому сотрудничество с нашей страной для него неприемлемо. Совсем другое дело, если ему удастся «прогнуть», «продавить» Путина, заставить его играть, по заданным Вашингтоном правилам. Поэтому сотрудничество России с США в расширении договора по запрету ракет средней и меньшей дальности до глобального формата должно носить только вынужденный характер.
Во-вторых, выход из ДРСМД открывает Америке неплохие экономические перспективы.
«Выход Вашингтона из ДРСМД — это не только рабочие места, но и распределение контрактов. Сумма их оценивается примерно в $300 млрд, а этого вполне достаточно, чтобы заключить альянсы со стратегическими для Трампа группами интересов по поводу выборов 2020 года. При этом физический объем ракет, который будет произведен, создает задел для последующего размена», — указывает колумнист «Известий» Кирилл Коктыш.
Собственно, сам Трамп не скрывал своих планов, указывая, что выйдя из договора, намерен начать производство ракет, которые будет продолжать, пока Пекин и Москва сами не придут просить его о заключении договора.
В контексте решения обозначенных задач размещение американских ракет средней дальности вовсе не является приоритетной задачей. Хотя и этого шага исключать нельзя, в том числе и для того, чтобы сделать Кремль более сговорчивым.
В любом случае, Трампу ни к чему какие-либо колебания европейских союзников, поскольку их стремление дистанцироваться от американских планов будут ослаблять его позиции в торге с Москвой, и отчасти с Пекином. В том, что такие торги начнутся, американский лидер не сомневается.
Как мы видим, его программа выглядит вполне логично. Но это если рассматривать ее с точки зрения коммерсанта, или, вернее, спекулянта и финансового манипулятора, каковым Трамп и является. Но такой подход, увы, не учитывает многих факторов. А манипуляции с ракетами — все же не игра на бирже, даже при всей ее серьезности.
Эту утверждение сегодня усиленно тиражируют западные СМИ со ссылкой на «секретное» заключение ЦРУ и Национальное агентство геопространственной разведки, которые почти месяц спустя после упомянутого событие пришли к выводу, что российские военные показали «не настоящие» контейнер и установку. Прошедшее с пресс-конференции время, видимо, потребовалось журналистам, чтобы добыть у ЦРУ эту «секретную оценку».
Напомним, пресс-конференцию 23 января американцы и значительная часть европейцев объявили «пропагандистским спектаклем», и на этом основании ее проигнорировали.
Разумеется, сделать исчерпывающее заключение о том, что представленные на презентации предметы являются железным доказательством того, что 9М729 не нарушает договор, нельзя. Такое заключение может сделать только серьезная комиссия на основе более подробного изучения этого оружия. Ну, так и эта пресс-конференция была не пропагандистским актом, как утверждают на Западе, а конкретным приглашением к предметному и серьезному разговору, которое американцы отвергли.
А вот нынешняя «секретная оценка» ЦРУ, голословно утверждающая, что 9М729 в действительности не что иное, как наземный вариант гиперзвуковой ракеты «Калибр», не только банальная пропаганда, но и спекуляция вроде пресловутой пробирки Колина Пауэлла.
Казалось бы, сегодня, когда ДРСМД фактически приказал долго жить, а Владимир Путин отдал официальное распоряжение о начале работ над созданием наземного варианта «Калибра», все эти уловки ни к чему. Но это лишь на первый взгляд.
Завершившаяся на днях Мюнхенская конференция по безопасности обозначила колоссальную тревогу и озабоченность европейцев процессами, происходящими сегодня на их континенте. Германский канцлер Ангела Меркель признала, что Европа стала заложником в чужой игре. Она отметила, что «Договор о РСМД затрагивает европейскую безопасность, однако решения принимаются в Вашингтоне и Москве».
Впрочем, обижаться европейцам нечего: они фактически сами делегировали Вашингтону право принимать решения в этом вопросе без оглядки на них, полностью солидаризировавшись с американскими обвинениями в адрес России, после того как Трамп объявил о намерении разрушить договор.
Но сегодня они, взвесив все риски, уже пытаются сыграть назад. Так, министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила на конференции по безопасности, что НАТО должна отреагировать на выход России из ДРСМД комплексом мер, однако исключила размещение западных ракет средней дальности, как в 1980-е годы. Подспудно, а то и прямо звучит мысль, что американцы готовятся повоевать с русскими в Европе, сами оставаясь в безопасности.
Для США подобная позиция и такие разговоры весьма тревожны, потому что могут возбудить европейцев требовать от Америки возврата к договору и режиму контроля над вооружениями, и обвинять ее в подрыве европейской безопасности.
Подобные тенденции в Вашингтоне стремятся пресекать в корне, ради чего и предприняты серьезные информационные усилия, в частности, растиражирована «секретная оценка» пресс-конференции ЦРУ. А, например, Neue Zürcher Zeitung (значительная часть германских СМИ контролируется американцами) усмотрела в выступлении Урсулы фон дер Ляйен намерение пойти на «новый Мюнхенский сговор»… с Путиным.
А действительно ли американцы рвутся повоевать с нами на европейском ТВД? Ведь надежда на то, что ядерный конфликт можно граничить рамками Старого Света (в чем европейцы подозревают своих американских союзников) несостоятельна и смехотворна. Начнись война, и все «прилетит» и в Америку.
Конечно, размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе дает американцам определенные преимущества, особенно в контексте их доктрины молниеносного обезоруживающего удара. Однако увеличивает при этом опасность случайного военного конфликта. Да и преимущества эти в значительной степени нивелируются новейшими российскими разработками.
Выход США из ДРСМД можно рассматривать не только как подготовку к войне. Напомним, что Дональд Трамп после официального выхода США из ДРСМД объявил, что надеется, что на смену ему придет новый договор – лучший и охватывающий большее число стран. И, вполне вероятно, был в этом достаточно искренен. Напомним, что ранее американцы давали понять Кремлю, что им необходимо, чтобы действие договора распространялось на Китай, а также на КНДР и Иран.
И тут можно напомнить, что Дональд Трамп уже переиграл ряд договоренностей и соглашений, изменив их в более выгодном для себя ключе, оказывая на партнеров серьезное давление. Так, например, он добился от Канады и Мексики изменения на выгодных для себя условиях соглашения об общей зоне торговли и избавился от Трансатлантического и Транстихоокеанского партнерств и Парижского соглашения по климату, которые считал невыгодными для себя.
На очереди реформирование НАТО, в которой он намерен изменить систему отношений в более выгодном для себя ключе. И вполне вероятно, что ему и это удастся.
Взамен «ужасной» ядерной сделки с Ираном он рассчитывает заключить новую, на более подходящих для США условиях. Однако тут возможность успеха не столь очевидна.
Впрочем, вернемся к ДРСМД. Москва вовсе не возражала против расширения двухстороннего договора до глобальных масштабов, предполагая, что, помимо КНР, КНДР и Ирана, к нему должны подключится Пакистан. Индия, Израиль, Франция и Британия. Впрочем, все предложения Москвы Вашингтон проигнорировал. Почему? Ведь очевидно, что, действуя совместно с Россией, США могли бы скорее достичь успеха в привлечении к ДРСМД новых участников.
Но не все так просто. Во-первых, фактор внутриполитической ситуации в самих Штатах, где давление на Трампа ничуть не ослабевает. А, как известно, обвинения его в тайных связях с Москвой остаются одним из главных инструментов его диффамации. Поэтому сотрудничество с нашей страной для него неприемлемо. Совсем другое дело, если ему удастся «прогнуть», «продавить» Путина, заставить его играть, по заданным Вашингтоном правилам. Поэтому сотрудничество России с США в расширении договора по запрету ракет средней и меньшей дальности до глобального формата должно носить только вынужденный характер.
Во-вторых, выход из ДРСМД открывает Америке неплохие экономические перспективы.
«Выход Вашингтона из ДРСМД — это не только рабочие места, но и распределение контрактов. Сумма их оценивается примерно в $300 млрд, а этого вполне достаточно, чтобы заключить альянсы со стратегическими для Трампа группами интересов по поводу выборов 2020 года. При этом физический объем ракет, который будет произведен, создает задел для последующего размена», — указывает колумнист «Известий» Кирилл Коктыш.
Собственно, сам Трамп не скрывал своих планов, указывая, что выйдя из договора, намерен начать производство ракет, которые будет продолжать, пока Пекин и Москва сами не придут просить его о заключении договора.
В контексте решения обозначенных задач размещение американских ракет средней дальности вовсе не является приоритетной задачей. Хотя и этого шага исключать нельзя, в том числе и для того, чтобы сделать Кремль более сговорчивым.
В любом случае, Трампу ни к чему какие-либо колебания европейских союзников, поскольку их стремление дистанцироваться от американских планов будут ослаблять его позиции в торге с Москвой, и отчасти с Пекином. В том, что такие торги начнутся, американский лидер не сомневается.
Как мы видим, его программа выглядит вполне логично. Но это если рассматривать ее с точки зрения коммерсанта, или, вернее, спекулянта и финансового манипулятора, каковым Трамп и является. Но такой подход, увы, не учитывает многих факторов. А манипуляции с ракетами — все же не игра на бирже, даже при всей ее серьезности.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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