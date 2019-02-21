За «Третье марта». О «небратьях-болгарах» с братьями-болгарами

В преддверии всеболгарского праздника 3 марта, то есть Дня Освобождения, мы решили поговорить на эту тему еще с одним жителем Болгарии, Николаем.Собственно, тему поднял он, показав заодно несколько статей на эту тему. И вот что он мне сказал по этому поводу:Интересное мнение? Мне тоже. Но вот в чем вопрос: а чем перестало устраивать некоторую часть болгарского общества 3 марта? Меня как русского этот вопрос весьма удивил. И я решил все-таки прочитать доводы как «за», так и против. Ну и, естественно, познакомить с ними и вас, уважаемые читатели.Тем более что даже с помощью переводчика болгарский язык в тексте – это очень сложное дело для восприятия.Итак, есть такой человек с болгарским гражданством, Ивайло Дичев. Профессор Софийского университета, который считает, что 3 марта – это не совсем корректный праздник для Болгарии.3 марта 1878 года (19 февраля по старому стилю) был подписан Сан-Стефанский мирный договор между Российской и Османской империями. По этому договору Болгария становилась независимым государством, кроме того, признавалась независимость Черногории, Сербии и Румынии. Ну а Османская империя могла перевести дух до следующего раза.Что не устраивает господина Дичева? (курсив – цитаты профессора из его статьи)А его не устраивает тот факт, что. Не касается болгар война русских и турок за болгар, хотя, надо отдать должное, болгары тоже принимали в этой войне непосредственное участие.Это пишет болгарин? Браво, браво, Deutsche Welle, великолепно проделанная работа! Действительно, культ личности. Точнее, культ личностей, Василя Левского (Кунчева), Христо Ботева, Георгия Стойкова и Любена Каравелова. Апостолов независимости, как их называют нормальные люди в Болгарии.Главное, знакомо-то как! Такой понятный жовто-блакитный ветерок, до слез знакомый. Аккурат навевающий о свободе и необходимости порушить к черту престолы «Апостолов свободы», потому что еще непонятно, за чью они свободу ратовали.Утешает одно: Deutsche Welle абсолютно знакомое нам издательство, и, собственно, понятно, на чей забор будут лаять апологеты свободы, декларируемые «Немецкой волной». Волна с тем еще запашком…Идем дальше.Что еще хочет донести паспортный болгарин Дичев через немецкое СМИ, существующее на вполне такие американские деньги?О, стандартный набор.Конечно, Дичева совершенно не устраивает император Российский Александр Второй.Ну да, ну да. Конечно.Далее Дичев напоминает, что свое прозвище Александр Второй «Освободитель» получил за то, что отменил крепостное право и освободил русских крестьян.Кстати, спорить не буду, это наш император (да еще и один из лучших), и кому, как не русским, величать так своего царя-батюшку?Право, господин Дичев, обойдемся сами в плане прозвищ. Но…Браво, господин профессор, браво!Вы еще добавьте, что они были настолько наивные (вместе с сербами, румынами черногорцами), что не понимали своего счастья и своей свободы под нежной и демократичной рукой Османской империи.Это не народы, просто уже взвыв от «заботы» турок, это отдельно взятые представители (типа Дичева) пошли на подковерный сговор с Россией (приехав, наверное, в опломбированном паруснике), дабы произвести переворот.И Россия, явно лелея захватнические планы, разбила армию Османской империи и… не поработила Балканы.Вот незадача, правда? Господин Дичев?Но господину Дичеву с гуся вода, что пенопласт топорам. Господин Дичев четко отрабатывает.Вот так.Господин Дичев обижен. Господин Дичев в претензиях весь. Болгар не позвали, когда Россия Османскую империю в позу ставила и независимость для балканских стран выбивала.А кого, простите, звать?Василь Левский? Уже все. Предали, убили.Христо Ботев? Погиб в бою с турками.Георгий Раковский? Умер от туберкулеза.Там, собственно, из известных мне значимых личностей до независимости дожили Панайот Хитов и Любен Каравелов, да и то, последний как раз сразу после объявления независимости и умер.Так что, простите, конечно, что не позвали, но, видимо, не было особо кого звать. С точки зрения Александра Второго. Извините. Но независимость Болгарии от этого поблекла что ли?Ладно, а что, кроме обидок, предлагает господин Дичев?А предлагает нам профессор забыть про договор между победившей Россией и очередной раз отпинанной Турцией. И главный болгарским праздником объявить… 16 апреля, день, когда была принята Конституция.Действительно, наверное, стоит? Чего там, какие-то русские воевали, освобождали (дважды), чего огород городить? Конституция – вот что самое главное. А не какой-то там Сан-Стефанский договор и Берлинская конференция. Конституция Болгарии должна стать главным праздником для болгар.А заодно задвинуть в пыльный ящик истории этих русских, так некстати там объявившихся.Ведь болгары под владычеством турок просто процветали. Ну так, по крайней мере, пишет господин Дичев. И если чего-то им не хватало – так это только Конституции. И они ее получили. Как, с чьей помощью – вообще не важно, главное, что они (по словам Дичева) выстрадали ее.А мы тут дураки сидим, думаем, что при делах. А на самом деле – вон он как…Но стоит сказать и еще кое-что.Некоторые из наших очень пылких, но не очень умных читателей сейчас бросятся твердить свое извечное «дамывсегдазнали», что «болгары не братушки».Я думаю, что меня поддержит основное большинство трезвомыслящих людей в том, что не все болгары такие, как этот Дичев. Если и такие, как Николай, который приложил довольно много сил для того, чтобы я начал хоть немного мыслить и понимать, как болгарин. Думаю, вместе с Евгением у него получилось.Но вернемся к Дичеву.А чего мы хотим? Мы хотим нормального отношения. Кстати, болгары тоже. Можно сказать, что в массе своей они люди вполне себе, несколько с правительством не повезло. Но простите, то же самое можно сказать и про русских.Что есть Дичев, и насколько он болгарин?Да, по паспорту он гражданин этой страны. Как и госпожа Ахеджакова – гражданка России. Но паспорт – это всего лишь некое удостоверение личности, не более того. И гражданство России не налагает обязанностей быть русским.Депардье стал русским, получив паспорт? Гильермо? Рой Джонс? Да хватит. Политические и финансовые ходы, не более того. То же самое относится и к Дичеву. То, что у него паспорт гражданина Болгарии, таковым его не делает.Почему? Да все просто. Сколько бы ни было в Болгарии информационных платформ, почему Дичев выбрал, скажем так, самую оригинальную в плане русофобии «Немецкую волну»? Это радио-СМИ-не-пойми-что, с 1953 года демонстрирует стойкую и уверенную русофобию, существуя…Ну да, я вообще сомневаюсь, что сотрудники «Волны» в курсе, как выглядит национальная валюта. Потому что по жизни там платили в долларах. Ну кто заказывает музыку, то за нее и платит.Так что все просто. Где заплатили, там Дичев и несет свою точку зрения. На проблему.А проблемы нет. Есть болгары, и есть… ну, граждане Болгарии. Как есть русские и есть… проживающие на территории России, как-то так.Есть те, кто прекрасно помнит, что было 140 лет назад, и, я уверен, что из вредности своей посмотрю, как будет на 150 лет. Не думаю, что как-то все изменится кардинально.Если в головах и сердцах имеет место быть то, о чем мы говорим с Евгением и Николаем, то никакие Дичевы, никакой дичью, финансируемой немецкими, американскими и прочими волнами, не смогут это сломать и вынести вон.Другой вопрос, что помогать этим «волнам» не стоит совершенно. Да, у нас зачастую этим грешат, но, думаю, это поправимо.А в Болгарии скоро снова будут отмечать 3 марта. День Освобождения. Вот я желаю, чтобы ни одно облачко не затмило то солнце, которое взошло 140 лет назад над этой страной.Под облаками и тучами я имею в виду организмы, имеющие внешнее сходство с людьми, но желающие вбить клин между русскими и болгарами.3 марта, по мнению отдельно взятых людей, может окончательно расколоть Болгарию на две части. Русофилов и русофобов. Но если по-человечески взяться за руки и за головы, никакой раскол не страшен.— кажется, именно так говорят в Болгарии?