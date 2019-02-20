Чем грозит России новое великое переселение народов
Почему вымирает Россия, Западная Европа и Япония? Почему будущее Западной Европы – это халифат? Почему Израиль отгородился от арабов стеной, а Трамп пытается построить стену от пришельцев на южной границе США? Чем грозит планете новое великое переселение народов?
Кризис капитализма, кризис западной несправедливой концепции управления (хищно-паразитарная, рабовладельческая модель), и порождённый ею порочной культуры, кризис общества потребления привели планету к глобальному, биосферному кризису. Глобальная элита, видя угрозу своему существованию, нашла выход в разжигании новой мировой войны и ликвидации «лишнего человечества». Глобалисты пытаются «перезагрузить матрицу», то есть сохранить несправедливую модель жизнеустройства, управления, порочную культуру, но ликвидировать возможность глобальной катастрофы, которая наступит, по их прогнозам, на рубеже 2040-2050 гг.
«Перезагрузка матрицы» заключается в физической ликвидации значительной части человечества. Что позволит сохранить нынешний уровень потребления т. н. золотого миллиарда, в реальности же – платиновых миллионов. Для этого нужно радикально сократить рост рождаемости, ввести тотальное планирование семьи и уничтожить несколько миллиардов человек. Методы как древние – война, голод, болезни, прямой геноцид, алкоголизация, наркотизация, аборты и т. д., и новые – планирование семьи, разрушение традиционной семьи, агрессивное наступление и пропаганда всех видов извращений, наступление виртуально-цифрового мира – виртуальный секс, иллюзорные жены-наложницы, секс-роботы и пр.
Сокращение потребления ресурсов Земли за счёт физического уничтожения значительной части народонаселения планеты позволяет сохранить сверхпотребление, паразитические потребности «избранных». При этом восстановить экологию и исключить возможность глобальной биосферной катастрофы, которая погубит не только простых людей, но и элиту. Таким образом, это делается не для благоденствия всего человечества, а для сохранения господства и благополучия хозяев западного (ставшего глобальным) проекта и цивилизации. Именно через понимание этих основ надо рассматривать все современные события в России и мире, а также уже прошедшую «перестройку», разрушение и разграбление СССР и социалистического лагеря, внедрение либерал-демократии, рынка и последующие приватизации, реформы, инновации и оптимизации, которые, по сути, были красивыми словами прикрывавшими наглый грабеж и социально-экономический и культурный геноцид коренных народов русской цивилизации.
Задача-максимум глобальной мафии, архитекторов-каменщиков западного (глобального) проекта – это устойчивая неорабовладельческая, кастовая цивилизация с разделением людей на господ-«избранных» и «двуногие орудия». Глобальный Рим, Вавилон или «Вечный рейх».
Однако дело в том, что начатая глобальной мафией четвёртая мировая война (третьей мировой войной была т. н. холодная война, завершившаяся поражением СССР, соцблока и соответствующим передом мира, сфер влияния и рынков) может завершиться не созданием глобального Рима-Вавилона, с господством касты «избранных», а полным крахом Севера под натиском Юга. Видимое процветание нынешнего глобального Севера, «золотого миллиарда», на самом деле скрывает вымирание белой расы, европейской и русской цивилизаций, деградацию и растворение европеоидов под натиском представителей южных рас.
Более того, после краха советского проекта и цивилизации на Земле началась деградация, инволюция-упрощение всего человечества – это одна из граней общего планетарного кризиса. Поэтому, если в долгосрочной перспективе белая раса вымрет и её остатки будут растворены в афро-азиатских массах, то это станет общечеловеческой катастрофой. Упрощение, деградация приведут к гибели всего человечества.
Таким образом, политические, национально-религиозные, региональные конфликты меркнут на фоне нарастания противоречия по линии глобальный Север и Юг. В глобальный Север входят развитые страны Запада – Европы, Северной Америки, Израиль, большая часть постсоветских республик, включая Россию и Украину (за счёт советского фундамента), бывшие западные колонии, где колонисты истребили большую часть аборигенов и стали доминирующим большинством – Австралия, Новая Зеландия. Также по уровню развития и проблемам демографии сюда входит японская цивилизация и некоторые страны Юго-Восточной Азии, которая провела модернизацию по западной матрице и теперь получила весь букет «радостей», характерных для западного мира. Это Южная Корея, Сингапур, развитые мегаполисы Китая, вроде Гонконга.
Глобальный Юг – это страны Латинской Америки, Африки, Центральной и Южной Азии. Также значительная часть исламского мира, кроме богатых арабских монархий и частично Турции. Элиты арабских монархии, как в Саудовской Аравии, фактически уже построили неорабовладельческое общество и стали частью глобальной мафии. Арабские монархии, процветающие только за счёт эксплуатации природных ресурсов (в основном нефти и природного газа) и поддержки своих западных покровителей, уже создали рабовладельческую «пирамиду»: суперэлита, кланы мультимиллионеров и миллиардеров – коренное население, которому позволяют бездельничать и паразитировать на чужом труде – батраки, наемная рабочая сила, которая выполняет практически все работы в стране.
Противостояние по линии Север – Юг началось ещё в XX столетии. Развал колониальной системы, складывание неоколониальной системы, складывание в освободившихся странах западной матрицы управления и хозяйствования, деградационно-потребительской модели и общества (с учётом местной специфики). Это привело к развитию местной компрадорской, паразитической буржуазии, «элиты», которая в своих интересах ориентировалась на глобальную «повестку дня». Западные государственные институты, спецслужбы, ТНК-ТНБ в рамках неоколониальной модели сохраняют контроль над ресурсами новых государств Юга. Новые «независимые» государства Юга остались культурной и экономической периферией западной «метрополии». Не удивительно, что многие страны буквально утонули в разного рода этнических, религиозных конфликтах, восстаниях, переворотах, революциях и войнах. Выгоду же всегда получали хозяева Запада.
Однако эти конфликты, революции и войны, включая серию арабо-израильских войн привели к первым миграционным волнам арабского, африканского и азиатского населения в богатую Западную Европу и США. Новые волны вызвал развал СССР, социалистической системы, гибель Югославии, войны в Ираке и Афганистане. Наконец, в XXI веке: серия «цветных революций», «арабская весна», уничтожение ряда вполне светских арабских государств (Ливии и Сирии, едва не разрушенный Египет и т. д.), создание «Чёрного Халифата» и открытие Ближневосточного фронта мировой войны привели к новой мощной миграционной волне. Эксперты заговорили о новом великом переселении народов. Напомню, что Первое великое переселение народов – движение «варварских племен» в IV – VII веках нашей эры из Восточной Европы и Азии, покончило с эталоном нынешней западной цивилизации – Римской империей. На её развалинах германо-славянские племена создали свой мир.
Действительно многие процессы очень похожи: качественная деградация коренного населения, отказ от деторождения, пацифизм и нежелание силой оружия отстаивать свои права; использование пришельцев-варваров для тяжелых работ и военных целей; вымирание и замещение населения — коренных римлян-италийцев, греков, галлов на выходцев с Ближнего Востока, германцев и славян. Хозяйственная и военная деградация. «Варвары» и их потомки стали доминировать в Риме. В поздней империи большая часть императоров, полководцев и государственных деятелей была из «варваров». В итоге империя уже больше не могла ассимилировать пришельцев и пала под натиском новых волн «варваров».
Нынешние жители глобального Севера, народы Европы, России и Северной Америки, в XXI веке могут повторить судьбу древних римлян. При этом теперь у Севера нет столетий, которые прошли с момента начала деградации Рима. В последние десятилетия миграционные потоки из мусульманского мира, чёрной Африки, Центральной и Южной Азии, Латинской Америки стали вносить всё более видимый вклад в формирование культурно-национального и религиозного облика стран Европы, Северной Америки и Австралии. Не избежала этой угрозы и Россия. Приток переселенцев с Юга стал главным фактором прироста населения или сохранения того же уровня в большинстве стран Европы и в России. И к середине XXI столетия мигранты или их потомки в первом-втором поколении будут составлять уже до трети стран Севера. При такой доле «новых варваров» неизбежна коренная перестройка культуры, всего уклада жизни, смена цивилизационного кода. Даже при доминировании основного языка произойдёт ассимиляция коренных этносов, которые продолжают вымирать и стареть. Уже в настоящее время пришельцы вводят свои порядки и уклад жизни в районах своего проживания. Европа превращается в часть глобального халифата.
Демографическая статистика показывает катастрофу белой расы и Севера. Так, по прогнозам экспертов ООН, за десять лет население Земли вырастет ещё на миллиард, в основном за счёт стран Африки и Индии. К 2050 году на планете будет уже 10 млрд. человек. При этом уже в ближайшие годы Китай, который также поразил демографический кризис и болезни «золотого миллиарда», уступит первое место по численности населения Индии. А Нигерия (190 млн. человек в 2017 году) в 2050 году выйдет по этому показателю на третье место.
Кроме того, Север продолжит быстро стареть и вымирать. Сейчас каждый четвёртый житель Европы старше 60 лет, к 2050 году – на эту возрастную категорию будет приходиться уже треть. Рожают в Европе очень мало, в среднем 1,6 детей на семью, а для простого воспроизводства нужно в среднем 2,1—2,2 на семью. Ныне же самый «молодой» континент Африка – стариков там сейчас всего 5%. Такая ситуация ведёт к дальнейшей массовой миграции с Юга на Север. Сейчас на Север бегут миллионы, а на очереди – десятки миллионов. То есть вскоре «переполненная лодка» просто опрокинется. Север при таком развитии ситуации обречён на смуту и развитие конфликтных ситуаций, в частно, новый всплеск национализма и фашизма. Только, в отличие от 1920-1930 гг., Европа сильно постарела, молодежи в ней мало, то есть это будет «старческий» фашизм, изначально обречённый на поражение и гибель, что окончательно добьёт европейскую цивилизацию.
Продолжение следует…
Кризис капитализма, кризис западной несправедливой концепции управления (хищно-паразитарная, рабовладельческая модель), и порождённый ею порочной культуры, кризис общества потребления привели планету к глобальному, биосферному кризису. Глобальная элита, видя угрозу своему существованию, нашла выход в разжигании новой мировой войны и ликвидации «лишнего человечества». Глобалисты пытаются «перезагрузить матрицу», то есть сохранить несправедливую модель жизнеустройства, управления, порочную культуру, но ликвидировать возможность глобальной катастрофы, которая наступит, по их прогнозам, на рубеже 2040-2050 гг.
«Перезагрузка матрицы» заключается в физической ликвидации значительной части человечества. Что позволит сохранить нынешний уровень потребления т. н. золотого миллиарда, в реальности же – платиновых миллионов. Для этого нужно радикально сократить рост рождаемости, ввести тотальное планирование семьи и уничтожить несколько миллиардов человек. Методы как древние – война, голод, болезни, прямой геноцид, алкоголизация, наркотизация, аборты и т. д., и новые – планирование семьи, разрушение традиционной семьи, агрессивное наступление и пропаганда всех видов извращений, наступление виртуально-цифрового мира – виртуальный секс, иллюзорные жены-наложницы, секс-роботы и пр.
Сокращение потребления ресурсов Земли за счёт физического уничтожения значительной части народонаселения планеты позволяет сохранить сверхпотребление, паразитические потребности «избранных». При этом восстановить экологию и исключить возможность глобальной биосферной катастрофы, которая погубит не только простых людей, но и элиту. Таким образом, это делается не для благоденствия всего человечества, а для сохранения господства и благополучия хозяев западного (ставшего глобальным) проекта и цивилизации. Именно через понимание этих основ надо рассматривать все современные события в России и мире, а также уже прошедшую «перестройку», разрушение и разграбление СССР и социалистического лагеря, внедрение либерал-демократии, рынка и последующие приватизации, реформы, инновации и оптимизации, которые, по сути, были красивыми словами прикрывавшими наглый грабеж и социально-экономический и культурный геноцид коренных народов русской цивилизации.
Задача-максимум глобальной мафии, архитекторов-каменщиков западного (глобального) проекта – это устойчивая неорабовладельческая, кастовая цивилизация с разделением людей на господ-«избранных» и «двуногие орудия». Глобальный Рим, Вавилон или «Вечный рейх».
Однако дело в том, что начатая глобальной мафией четвёртая мировая война (третьей мировой войной была т. н. холодная война, завершившаяся поражением СССР, соцблока и соответствующим передом мира, сфер влияния и рынков) может завершиться не созданием глобального Рима-Вавилона, с господством касты «избранных», а полным крахом Севера под натиском Юга. Видимое процветание нынешнего глобального Севера, «золотого миллиарда», на самом деле скрывает вымирание белой расы, европейской и русской цивилизаций, деградацию и растворение европеоидов под натиском представителей южных рас.
Более того, после краха советского проекта и цивилизации на Земле началась деградация, инволюция-упрощение всего человечества – это одна из граней общего планетарного кризиса. Поэтому, если в долгосрочной перспективе белая раса вымрет и её остатки будут растворены в афро-азиатских массах, то это станет общечеловеческой катастрофой. Упрощение, деградация приведут к гибели всего человечества.
Таким образом, политические, национально-религиозные, региональные конфликты меркнут на фоне нарастания противоречия по линии глобальный Север и Юг. В глобальный Север входят развитые страны Запада – Европы, Северной Америки, Израиль, большая часть постсоветских республик, включая Россию и Украину (за счёт советского фундамента), бывшие западные колонии, где колонисты истребили большую часть аборигенов и стали доминирующим большинством – Австралия, Новая Зеландия. Также по уровню развития и проблемам демографии сюда входит японская цивилизация и некоторые страны Юго-Восточной Азии, которая провела модернизацию по западной матрице и теперь получила весь букет «радостей», характерных для западного мира. Это Южная Корея, Сингапур, развитые мегаполисы Китая, вроде Гонконга.
Глобальный Юг – это страны Латинской Америки, Африки, Центральной и Южной Азии. Также значительная часть исламского мира, кроме богатых арабских монархий и частично Турции. Элиты арабских монархии, как в Саудовской Аравии, фактически уже построили неорабовладельческое общество и стали частью глобальной мафии. Арабские монархии, процветающие только за счёт эксплуатации природных ресурсов (в основном нефти и природного газа) и поддержки своих западных покровителей, уже создали рабовладельческую «пирамиду»: суперэлита, кланы мультимиллионеров и миллиардеров – коренное население, которому позволяют бездельничать и паразитировать на чужом труде – батраки, наемная рабочая сила, которая выполняет практически все работы в стране.
Противостояние по линии Север – Юг началось ещё в XX столетии. Развал колониальной системы, складывание неоколониальной системы, складывание в освободившихся странах западной матрицы управления и хозяйствования, деградационно-потребительской модели и общества (с учётом местной специфики). Это привело к развитию местной компрадорской, паразитической буржуазии, «элиты», которая в своих интересах ориентировалась на глобальную «повестку дня». Западные государственные институты, спецслужбы, ТНК-ТНБ в рамках неоколониальной модели сохраняют контроль над ресурсами новых государств Юга. Новые «независимые» государства Юга остались культурной и экономической периферией западной «метрополии». Не удивительно, что многие страны буквально утонули в разного рода этнических, религиозных конфликтах, восстаниях, переворотах, революциях и войнах. Выгоду же всегда получали хозяева Запада.
Однако эти конфликты, революции и войны, включая серию арабо-израильских войн привели к первым миграционным волнам арабского, африканского и азиатского населения в богатую Западную Европу и США. Новые волны вызвал развал СССР, социалистической системы, гибель Югославии, войны в Ираке и Афганистане. Наконец, в XXI веке: серия «цветных революций», «арабская весна», уничтожение ряда вполне светских арабских государств (Ливии и Сирии, едва не разрушенный Египет и т. д.), создание «Чёрного Халифата» и открытие Ближневосточного фронта мировой войны привели к новой мощной миграционной волне. Эксперты заговорили о новом великом переселении народов. Напомню, что Первое великое переселение народов – движение «варварских племен» в IV – VII веках нашей эры из Восточной Европы и Азии, покончило с эталоном нынешней западной цивилизации – Римской империей. На её развалинах германо-славянские племена создали свой мир.
Действительно многие процессы очень похожи: качественная деградация коренного населения, отказ от деторождения, пацифизм и нежелание силой оружия отстаивать свои права; использование пришельцев-варваров для тяжелых работ и военных целей; вымирание и замещение населения — коренных римлян-италийцев, греков, галлов на выходцев с Ближнего Востока, германцев и славян. Хозяйственная и военная деградация. «Варвары» и их потомки стали доминировать в Риме. В поздней империи большая часть императоров, полководцев и государственных деятелей была из «варваров». В итоге империя уже больше не могла ассимилировать пришельцев и пала под натиском новых волн «варваров».
Нынешние жители глобального Севера, народы Европы, России и Северной Америки, в XXI веке могут повторить судьбу древних римлян. При этом теперь у Севера нет столетий, которые прошли с момента начала деградации Рима. В последние десятилетия миграционные потоки из мусульманского мира, чёрной Африки, Центральной и Южной Азии, Латинской Америки стали вносить всё более видимый вклад в формирование культурно-национального и религиозного облика стран Европы, Северной Америки и Австралии. Не избежала этой угрозы и Россия. Приток переселенцев с Юга стал главным фактором прироста населения или сохранения того же уровня в большинстве стран Европы и в России. И к середине XXI столетия мигранты или их потомки в первом-втором поколении будут составлять уже до трети стран Севера. При такой доле «новых варваров» неизбежна коренная перестройка культуры, всего уклада жизни, смена цивилизационного кода. Даже при доминировании основного языка произойдёт ассимиляция коренных этносов, которые продолжают вымирать и стареть. Уже в настоящее время пришельцы вводят свои порядки и уклад жизни в районах своего проживания. Европа превращается в часть глобального халифата.
Демографическая статистика показывает катастрофу белой расы и Севера. Так, по прогнозам экспертов ООН, за десять лет население Земли вырастет ещё на миллиард, в основном за счёт стран Африки и Индии. К 2050 году на планете будет уже 10 млрд. человек. При этом уже в ближайшие годы Китай, который также поразил демографический кризис и болезни «золотого миллиарда», уступит первое место по численности населения Индии. А Нигерия (190 млн. человек в 2017 году) в 2050 году выйдет по этому показателю на третье место.
Кроме того, Север продолжит быстро стареть и вымирать. Сейчас каждый четвёртый житель Европы старше 60 лет, к 2050 году – на эту возрастную категорию будет приходиться уже треть. Рожают в Европе очень мало, в среднем 1,6 детей на семью, а для простого воспроизводства нужно в среднем 2,1—2,2 на семью. Ныне же самый «молодой» континент Африка – стариков там сейчас всего 5%. Такая ситуация ведёт к дальнейшей массовой миграции с Юга на Север. Сейчас на Север бегут миллионы, а на очереди – десятки миллионов. То есть вскоре «переполненная лодка» просто опрокинется. Север при таком развитии ситуации обречён на смуту и развитие конфликтных ситуаций, в частно, новый всплеск национализма и фашизма. Только, в отличие от 1920-1930 гг., Европа сильно постарела, молодежи в ней мало, то есть это будет «старческий» фашизм, изначально обречённый на поражение и гибель, что окончательно добьёт европейскую цивилизацию.
Продолжение следует…
- Автор:
- Самсонов Александр
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