Ждём провокацию? Большую?
Организатор Мюнхенской конференции по безопасности немецкий дипломат Вольфганг Ишингер во вступительном докладе говорил о пазле, который должны собрать Россия, США и Китай, потому что мир меняется, если не сказать, что идёт вразнос: «Непонятно, куда идёт мир». При этом конференцию проигнорировали все первые лица этих стран: Путин, Трамп и председатель Си. Не было также французского президента и британского премьера. Представители ведущих мировых держав в Мюнхене даже не пытались сложить никакой пазл, в этом смысле конференция полностью провалилась. Это была конференция вторых лиц.
США представляли вице-президент Майкл Пенс и и.о. министра обороны Патрик Шанахан, его титул как бы напоминает всем, что в США – трамповская перестройка, и непонятно, чем она закончится. Майкл Пенс восхвалял Трампа, сделавшего США снова «лидером свободного мира», и в духе же Трампа набросился на Европу: «США не смогут гарантировать Западу (Европе. – Авт.) защиту, если наши союзники делают себя зависимыми от Востока». Надо понимать, что не только от России, но и от Китая, и Ирана?
Пенс фактически привёз своему атлантическому союзнику ультиматум по «Северному потоку 2» с Россией, по «Huawei» с Китаем и по «ядерной сделке» с Ираном. В этом ультиматуме не обозначены сроки и способ наказания, но сами по себе угрозы в общем виде прозвучали. «Насколько они серьёзны, или это блеф?» — думали, наверное, европейцы, слушая Пенса с каменными лицами, о них сообщает европейская пресса. Главный нарушитель – Германия, даже её автопром угрожает национальной безопасности США!
Другую, антитрамповскую Америку представлял на конференции экс-вице-президент Джо Байден, ему, наоборот, аплодировали. В Мюнхене Байден попрощался с Европой и обнадёжил: «Америка ещё вернётся!» Но что будет представлять из себя Европа, когда глобалистская Америка Байдена-Клинтон-Обамы вернётся? Если она вообще вернётся? «Непонятно, куда идёт мир» — напомним главную тему конференции.
Наш глава МИД Сергей Лавров продемонстрировал в Мюнхене, что язык дан дипломату для сокрытия его мыслей от Лиссабона до Владивостока. Его речь была короткая, напомнила в самом общем виде об упущенных возможностях и новых мировых постколониальных реалиях. Не прозвучало ни предложений, ни обычных упрёков Западу, никаких резкостей, которыми славится Лавров.
Пожалуй, Лавров анонсировал новую позицию Москвы, она как бы махнула рукой на Запад: дальше разговаривать бессмысленно. «Что бы я ни сказал, вы всё равно напишите то, что сочтёте нужным, пишите, что хотите», — ответил Лавров на пресс-конференции на вопрос журналиста «Вашингтон пост», в этом же духе он сказал и свою речь. И погрузился в двусторонние переговоры со своими иностранными коллегами за закрытыми дверями.
Возможно, на них шла речь о новом пакете санкций по закону «О защите американской безопасности от кремлёвской агрессии», который готовится принять Конгресс США. Это так называемые «санкции из ада» против банковского сектора России, энергетики, судостроения и госдолга РФ. Безопасность Америка в опасности не только от германского автопрома!
Великобританию на конференции представлял, по оговорке Сергея Лаврова, «министр войны» Гэвин Уильямсон, прославившийся ранее тем, что предлагал России «заткнуться». На этот раз Гэвин хотел как-нибудь наказать Россию, и Лавров, оговорившись, своеобразно «заткнул» его фонтан.
Здесь можно отметить, что совпадает крайне конфронтационный и антироссийский тон речей англосаксов, Пенса и Уильямсона, при этом они крайне недовольны слабой поддержкой Европы. Некоторые наши комментаторы говорят, что такие речи звучат обычно перед объявлением войны. Войны же, в свою очередь, начинаются всегда с какой-нибудь большой провокации; вот такая англосаксонская провокация, направленная против России и Европы, и становится всё более вероятной. Где?
Майкл Пенс имел отдельную встречу с Петром Порошенко, после которой публично поддержал бандеровскую Украину: «Америка с вами!» Благословил на всё? Возможна также военная провокация США в Венесуэле, направленная одновременно против интересов России и Китая.
Вообще, правду о мире и войне на Западе говорят только политические и военные деятели с приставкой «экс». По мнению экс-председателя Военного комитета НАТО Харальда Куята, Вашингтон бросает Европу, выходя в одностороннем порядке из ДРСМД: «Это предательство безопасности европейских союзников». О конференции правду на этот раз сказали французская Le Mond: «Резкий ответ Германии США говорит о расколе между Европой и США» и американская The New Jork Times: «Раскол между администрацией Трампа и Евросоюзом стал открытым. Разногласия в НАТО могут стать необратимыми». Удивительное совпадение мнений с разных сторон Атлантики, что говорит об их близости к правде. В общем, с этим согласны и наши эксперты.
Андрей Сидоров и Евгений Бужинский в студии В. Соловьёва пришли к выводу, что Россия заняла выжидательную позицию ввиду болезни «европейского льва». Мы не можем этого льва ни пристрелить, ни приручить, все отношения с ним – бессмысленны: «европейский лев» должен пострадать по заслугам своим.
США представляли вице-президент Майкл Пенс и и.о. министра обороны Патрик Шанахан, его титул как бы напоминает всем, что в США – трамповская перестройка, и непонятно, чем она закончится. Майкл Пенс восхвалял Трампа, сделавшего США снова «лидером свободного мира», и в духе же Трампа набросился на Европу: «США не смогут гарантировать Западу (Европе. – Авт.) защиту, если наши союзники делают себя зависимыми от Востока». Надо понимать, что не только от России, но и от Китая, и Ирана?
Пенс фактически привёз своему атлантическому союзнику ультиматум по «Северному потоку 2» с Россией, по «Huawei» с Китаем и по «ядерной сделке» с Ираном. В этом ультиматуме не обозначены сроки и способ наказания, но сами по себе угрозы в общем виде прозвучали. «Насколько они серьёзны, или это блеф?» — думали, наверное, европейцы, слушая Пенса с каменными лицами, о них сообщает европейская пресса. Главный нарушитель – Германия, даже её автопром угрожает национальной безопасности США!
Другую, антитрамповскую Америку представлял на конференции экс-вице-президент Джо Байден, ему, наоборот, аплодировали. В Мюнхене Байден попрощался с Европой и обнадёжил: «Америка ещё вернётся!» Но что будет представлять из себя Европа, когда глобалистская Америка Байдена-Клинтон-Обамы вернётся? Если она вообще вернётся? «Непонятно, куда идёт мир» — напомним главную тему конференции.
Наш глава МИД Сергей Лавров продемонстрировал в Мюнхене, что язык дан дипломату для сокрытия его мыслей от Лиссабона до Владивостока. Его речь была короткая, напомнила в самом общем виде об упущенных возможностях и новых мировых постколониальных реалиях. Не прозвучало ни предложений, ни обычных упрёков Западу, никаких резкостей, которыми славится Лавров.
Пожалуй, Лавров анонсировал новую позицию Москвы, она как бы махнула рукой на Запад: дальше разговаривать бессмысленно. «Что бы я ни сказал, вы всё равно напишите то, что сочтёте нужным, пишите, что хотите», — ответил Лавров на пресс-конференции на вопрос журналиста «Вашингтон пост», в этом же духе он сказал и свою речь. И погрузился в двусторонние переговоры со своими иностранными коллегами за закрытыми дверями.
Возможно, на них шла речь о новом пакете санкций по закону «О защите американской безопасности от кремлёвской агрессии», который готовится принять Конгресс США. Это так называемые «санкции из ада» против банковского сектора России, энергетики, судостроения и госдолга РФ. Безопасность Америка в опасности не только от германского автопрома!
Великобританию на конференции представлял, по оговорке Сергея Лаврова, «министр войны» Гэвин Уильямсон, прославившийся ранее тем, что предлагал России «заткнуться». На этот раз Гэвин хотел как-нибудь наказать Россию, и Лавров, оговорившись, своеобразно «заткнул» его фонтан.
Здесь можно отметить, что совпадает крайне конфронтационный и антироссийский тон речей англосаксов, Пенса и Уильямсона, при этом они крайне недовольны слабой поддержкой Европы. Некоторые наши комментаторы говорят, что такие речи звучат обычно перед объявлением войны. Войны же, в свою очередь, начинаются всегда с какой-нибудь большой провокации; вот такая англосаксонская провокация, направленная против России и Европы, и становится всё более вероятной. Где?
Майкл Пенс имел отдельную встречу с Петром Порошенко, после которой публично поддержал бандеровскую Украину: «Америка с вами!» Благословил на всё? Возможна также военная провокация США в Венесуэле, направленная одновременно против интересов России и Китая.
Вообще, правду о мире и войне на Западе говорят только политические и военные деятели с приставкой «экс». По мнению экс-председателя Военного комитета НАТО Харальда Куята, Вашингтон бросает Европу, выходя в одностороннем порядке из ДРСМД: «Это предательство безопасности европейских союзников». О конференции правду на этот раз сказали французская Le Mond: «Резкий ответ Германии США говорит о расколе между Европой и США» и американская The New Jork Times: «Раскол между администрацией Трампа и Евросоюзом стал открытым. Разногласия в НАТО могут стать необратимыми». Удивительное совпадение мнений с разных сторон Атлантики, что говорит об их близости к правде. В общем, с этим согласны и наши эксперты.
Андрей Сидоров и Евгений Бужинский в студии В. Соловьёва пришли к выводу, что Россия заняла выжидательную позицию ввиду болезни «европейского льва». Мы не можем этого льва ни пристрелить, ни приручить, все отношения с ним – бессмысленны: «европейский лев» должен пострадать по заслугам своим.
- Автор:
- Виктор Каменев
- Использованы фотографии:
- www.donaldjtrump.com
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