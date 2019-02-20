Ждём провокацию? Большую?

Организатор Мюнхенской конференции по безопасности немецкий дипломат Вольфганг Ишингер во вступительном докладе говорил о пазле, который должны собрать Россия, США и Китай, потому что мир меняется, если не сказать, что идёт вразнос: «Непонятно, куда идёт мир». При этом конференцию проигнорировали все первые лица этих стран: Путин, Трамп и председатель Си. Не было также французского президента и британского премьера. Представители ведущих мировых держав в Мюнхене даже не пытались сложить никакой пазл, в этом смысле конференция полностью провалилась. Это была конференция вторых лиц.США представляли вице-президент Майкл Пенс и и.о. министра обороны Патрик Шанахан, его титул как бы напоминает всем, что в США – трамповская перестройка, и непонятно, чем она закончится. Майкл Пенс восхвалял Трампа, сделавшего США снова «лидером свободного мира», и в духе же Трампа набросился на Европу: «США не смогут гарантировать Западу (Европе. – Авт.) защиту, если наши союзники делают себя зависимыми от Востока». Надо понимать, что не только от России, но и от Китая, и Ирана?Пенс фактически привёз своему атлантическому союзнику ультиматум по «Северному потоку 2» с Россией, по «Huawei» с Китаем и по «ядерной сделке» с Ираном. В этом ультиматуме не обозначены сроки и способ наказания, но сами по себе угрозы в общем виде прозвучали. «Насколько они серьёзны, или это блеф?» — думали, наверное, европейцы, слушая Пенса с каменными лицами, о них сообщает европейская пресса. Главный нарушитель – Германия, даже её автопром угрожает национальной безопасности США!Другую, антитрамповскую Америку представлял на конференции экс-вице-президент Джо Байден, ему, наоборот, аплодировали. В Мюнхене Байден попрощался с Европой и обнадёжил: «Америка ещё вернётся!» Но что будет представлять из себя Европа, когда глобалистская Америка Байдена-Клинтон-Обамы вернётся? Если она вообще вернётся? «Непонятно, куда идёт мир» — напомним главную тему конференции.Наш глава МИД Сергей Лавров продемонстрировал в Мюнхене, что язык дан дипломату для сокрытия его мыслей от Лиссабона до Владивостока. Его речь была короткая, напомнила в самом общем виде об упущенных возможностях и новых мировых постколониальных реалиях. Не прозвучало ни предложений, ни обычных упрёков Западу, никаких резкостей, которыми славится Лавров.Пожалуй, Лавров анонсировал новую позицию Москвы, она как бы махнула рукой на Запад: дальше разговаривать бессмысленно. «Что бы я ни сказал, вы всё равно напишите то, что сочтёте нужным, пишите, что хотите», — ответил Лавров на пресс-конференции на вопрос журналиста «Вашингтон пост», в этом же духе он сказал и свою речь. И погрузился в двусторонние переговоры со своими иностранными коллегами за закрытыми дверями.Возможно, на них шла речь о новом пакете санкций по закону «О защите американской безопасности от кремлёвской агрессии», который готовится принять Конгресс США. Это так называемые «санкции из ада» против банковского сектора России, энергетики, судостроения и госдолга РФ. Безопасность Америка в опасности не только от германского автопрома!Великобританию на конференции представлял, по оговорке Сергея Лаврова, «министр войны» Гэвин Уильямсон, прославившийся ранее тем, что предлагал России «заткнуться». На этот раз Гэвин хотел как-нибудь наказать Россию, и Лавров, оговорившись, своеобразно «заткнул» его фонтан.Здесь можно отметить, что совпадает крайне конфронтационный и антироссийский тон речей англосаксов, Пенса и Уильямсона, при этом они крайне недовольны слабой поддержкой Европы. Некоторые наши комментаторы говорят, что такие речи звучат обычно перед объявлением войны. Войны же, в свою очередь, начинаются всегда с какой-нибудь большой провокации; вот такая англосаксонская провокация, направленная против России и Европы, и становится всё более вероятной. Где?Майкл Пенс имел отдельную встречу с Петром Порошенко, после которой публично поддержал бандеровскую Украину: «Америка с вами!» Благословил на всё? Возможна также военная провокация США в Венесуэле, направленная одновременно против интересов России и Китая.Вообще, правду о мире и войне на Западе говорят только политические и военные деятели с приставкой «экс». По мнению экс-председателя Военного комитета НАТО Харальда Куята, Вашингтон бросает Европу, выходя в одностороннем порядке из ДРСМД: «Это предательство безопасности европейских союзников». О конференции правду на этот раз сказали французская Le Mond: «Резкий ответ Германии США говорит о расколе между Европой и США» и американская The New Jork Times: «Раскол между администрацией Трампа и Евросоюзом стал открытым. Разногласия в НАТО могут стать необратимыми». Удивительное совпадение мнений с разных сторон Атлантики, что говорит об их близости к правде. В общем, с этим согласны и наши эксперты.Андрей Сидоров и Евгений Бужинский в студии В. Соловьёва пришли к выводу, что Россия заняла выжидательную позицию ввиду болезни «европейского льва». Мы не можем этого льва ни пристрелить, ни приручить, все отношения с ним – бессмысленны: «европейский лев» должен пострадать по заслугам своим.