Термобельё и зимний утеплённый костюм ВСУ. Взгляд со стороны
Сложно вообразить, что современный солдат будет пробираться по заснеженному лесу в тяжелой шинели и негнущихся сапогах, а в дождь спасаться от влаги под громоздкой плащ-палаткой. Солдаты ВСУ еще 20 лет назад были одеты именно так.
Короткая куртка была непозволительной роскошью, доступной лишь представителям отдельных элитных воинских специальностей. Удобной эту одежду можно назвать с натяжкой, ведь в ее основе был материал ватин, который не отвечает современным требованиям теплопроводности и эргономичности. Куртки были тяжелыми, но длина все-таки позволяла свободно маневрировать.
Почетом пользовались куртки типа «пилот» с меховым воротником, их выдавали исключительно техническому авиационному персоналу. Они были теплыми, но неудобными, комплектовались ватными или меховыми брюками, которые военные метко прозвали «ползунками».
В наследство от армии СССР оставались зимние комплекты. Они состояли из утепленных брюк и куртки с воротником из искусственного меха. Комплекты выдавались личному составу на время проведения боевых действий. Наполнитель из ватина, как известно очень тяжелый, при намокании перестает греть. Чтобы солдат не промок, ему полагалась плащ-палатка, офицеры получали обычные плащи.
Ватные штаны не самая удобная одежда для учений или боевых действий: они затрудняют движения, а намокнув, весят еще больше. Ткань, из которой были изготовлены брюки, непрочная, легко рвалась, протиралась. Но на тот момент подобный костюм был хорошей альтернативой негнущейся шинели, которая даже руку высоко не позволяла поднять.
Следует отметить, что за пятнадцать лет зимняя одежда украинских военных значительно изменилась. Появился камуфляж «Дубок», к куртке пристрочили вязаный воротник, добавили капюшон. Производители предусмотрели отстегивающуюся подкладку из ватина. Функционал и внешний вид стали немного приличней, но удобство, теплопроводность и эргономичность утепленного комплекта по-прежнему оставались на низком уровне.
Кардинальное переоснащение армии Украины началось в 2014 году.
Впервые за всю историю украинской армии комплект одежды стал примерно похож на современную форму. Идея многослойной одежды для зимы – не новая, но для армии Украины оказалась прорывной. Весь мир давно одевает своих солдат по данному принципу. Если бойцу жарко, он снимает слой, холодно – надевает под верхнюю одежду еще один.
Комплект «Дубок» был испытан в полевых условиях, в результате, выявились существенные недоработки и недостатки, которые повлияли на функциональные качества изделия.
Военная форма должна быть прочной, долговечной и дешевой, но костюм был абсолютно непрактичным для носки в условиях боевых действий: он легко плавился, рвался, быстро намокал и плохо сох. Естественная влага человеческого тела не выводилась наружу, как это положено, а накапливалась под одеждой, что могло привести к гипотермии.
Непрактичный и дорогой зимний комплект так и не был запущен в серийное производство. Вот что бывает, когда за разработку военной формы берутся специалисты по производству гражданской одежды.
В 2015 году был разработан многослойный комплект, который специалисты АВТОНОМ-КЛУБА испытали в условиях, приближенных к боевым.
Комплект состоит из 6-ти независимых слоев, которые легко комбинировать в зависимости от погодных условий (о некоторых элементах уже было написано ранее).
В тестированиях также принимали участие: перчатки, шарф, зимняя шапка из флиса.
Термобелье ВСУ
Термобелье предназначено для ношения в холодный период времени, и входит в комплект зимней одежды ВСУ. Тестирование проходило на базе Центра экспертных испытаний в г. Николаев. Специалисты центра проверяли его в полевых условиях, и обстановке, максимально приближенной к реальным боевым действиям.
Комплект состоит из футболки с длинным рукавом и кальсон. Ткань, из которой изготовлено белье: трикотаж и полиэстер; окрашена в однородный, темно-зеленый цвет. По мнению экспертов, состав ткани помогает активно отводить влагу от тела и способствует эффективно удерживать тепло. Швы прострочены качественно, дефектов в пошиве эксперты не заметили.
Испытатели отметили, что фуфайка скроена по классическому фасону с пристроченными рукавами.
Передняя часть футболки четко определена, эксперты считают, что это неудобно, когда солдат одевается, будучи поднятым по тревоге в условиях низкого освещения.
Кальсоны также сделаны по классическому фасону: две части, состроченные простыми швами. В поясе эластичная резинка виде ленты шириной два сантиметра. Ширинка не предусмотрена.
Весит термобелье чуть больше 500 гр.
Проверка термобелья началась с примерки. Специалисты Центра экспертных испытаний отметили, что костюм хорошо облегает тело. Плоские швы находятся снаружи – это помогает избегать натирания тела. Особых неудобств первая примерка не доставила, за исключением момента поиска задней и передней частей кофты.
Эксперты отметили, что белье не «ползет», не стесняет движений; фуфайка закрывает поясницу, но длины рукавов не хватает, чтобы согреть кисти.
Через 10-15 минут после надевания термобелья, по телу пошли легкие покалывания, что стало неприятным сюрпризом. Впоследствии выяснилось, что чувство дискомфорта усилилось во время активных тестов. Причина, по мнению экспертов, кроется в том, что в ткани много синтетических волокон.
Испытание проходило в разных температурных диапазонах. В теплое время года, 8 –12 градусов, осенью и зимой 0 – минус 20.
Эксперты отметили, что пока испытатели передвигались неспешно, без нагрузки, термобелье не вызывало дискомфорта и нареканий, но стоило перейти к активным физическим упражнениям, как сразу стали видны все минусы комплекта.
При высоких физических нагрузках и активном потоотделении, термобелье плохо отводило влагу, тело становилось влажным и липким.
При температуре минус десять замерзание наступило уже через 10 минут активного движения на открытом воздухе. По мнению экспертов, такое быстрое охлаждение приведет к тому, что солдат быстро окоченеет и потеряет боеспособность.
Эксперты выяснили, что комплект высыхает достаточно быстро, без дополнительного обогрева. Испытатели АВТОНОМ-КЛУБА обратили внимание на то, что костюм легко стирать, и после стирки он сохраняет форму, не деформируется. Ткань прочная, легко тянется, но выбирать комплект следует по индивидуальным меркам.
Костюм утепленный зимний ВСУ
Утепленный костюм предназначен для ношения в зимнее время года.
Костюм состоит из брюк, куртки с капюшоном, утеплителей для верхней и нижней части комплекта.
Зимняя куртка с ветро и влагозащитой сшита традиционным кроем реглан, со стоячим воротником на флисовой основе.
Застегивается на «змейку» с двумя бегунками. Для удобства раскрывания, к замочкам приделана тесьма, что позволяет легко расстегивать и застегивать молнию.
Внешний клапан на «липучках» дополнительно защищает молнию от попадания влаги.
В районе талии имеются специальные кулисы, позволяющие регулировать ширину штормовки.
У ветровки два типа карманов – внутренние и боковые, они застегиваются при помощи молнии.
Рукава имеют потайные отделения и специальные накладки для защиты локтей. Снизу рукав закрепляется клапаном.
Капюшон цельнокроеный с мягким козырьком. Величина капюшона регулируется двумя эластичными шнуровками, оснащенными стопорными замками.
Подкладка куртки изготовлена из нейлона оливкового цвета. Верхняя ткань содержит 53% хлопка и 47% полиэстера. Внутри куртки – информационный ярлык, содержащий наименование изделия, размер страны-изготовителя, размер по классификации НАТО и другую важную информацию. В том числе и с рекомендациями по уходу за одеждой.
Стирать комплект разрешается вручную или в машинке, температура не должна превышать 40 градусов. Гладить можно, но изнутри, без отпаривания. Отбеливать нельзя, сушка в машине запрещается, лучше проветрить комплект на открытом воздухе, вывернув изнаночной стороной вверх, чтобы не выгорал паттерн.
Утеплитель для верхней части комплекта оснащен вязаным воротником на молнии, низ фиксируется шнурком. Внутри слева ‒ закрытый карман. Внизу предусмотрены глубокие закрывающиеся карманы. Низ рукава стягивается резинкой.
Брюки комплекта застегиваются на молнию и две «канадские» пуговицы. На поясе брюк стягивающие ленты; шесть шлиц для ремня. Сбоку брюк классические врезные карманы. Справа, небольшой карман для прибора измерения радиационного фона. Набедренные карманы ‒ накладные, стягиваются лентой. Застегиваются клапаном, фиксирующимся на 2 пуговицы.
На коленях и сзади предусмотрены накладки для допзащиты. Внизу брючины оснащены эластичными стяжками. Низ с разрезом, закрывается с помощью молнии и застежки «велкро». Это позволяет надевать брюки прямо в ботинках. Специальный крючок внизу брючины прикрепляется к шнуровке обуви.
Уплотнитель брюк держится за счет пояса со шнурком и эластичной лентой. Штаны застегиваются на пуговицы и молнию. Внизу разрезы – это позволяет надевать брюки, не снимая ботинок. Разрезы фиксируются двухсторонней молнией.
В ходе теста, эксперты выяснили, что в умеренно прохладную безветренную погоду комплект идеально подходит для автономной носки и в этих условиях, по их мнению, с поставленной задачей костюм справился.
Капюшон полностью закрывал каску, и стягивался в двух направлениях, карманы расположены эргономично, ими легко пользоваться.
По мнению экспертов, зимняя экипировка надежно укрывает испытуемого от ветра и холода.
В комплекте удобно передвигаться, даже при большом количестве снаряжения. Изделие не вызвало нареканий по поводу низкого функционала или эргономики.
Ткань, из которой пошит комплект, оценена как практичная. Звук, производимый костюмом во время движения, средний.
Маскировочные свойства паттерна не были учтены, так как для этого требуются дополнительные специальные тесты.
Протестировав термобелье и зимний утепленный костюм ВСУ, исследователи пришли к выводу, что вещи в целом соответствуют заявленному функционалу, но требуют ряд доработок и усовершенствований. Так, например, по их мнению, термобелью нужна кофта без ярко выраженной передней и задней сторон, с более длинными рукавами с прорезью для больших пальцев на манжетах.
Зимний костюм, требует еще больших доработок: прежде всего использование качественной ткани, комплект подтяжек для брюк, дополнительные петли для молний, для удобства застегивания их в перчатках и т.д.
Таким образом, по мнению специалистов Центра экспертных испытаний, если изделия доработать, то они вполне будут соответствовать требованиям, предъявляемым сегодня к одежде для военных.
Использованы материалы:
http://avtonom.club/trening-centr.html/zimnjaja-polevaja-forma-vsu-ot-shineli-do-mnogoslojnogo-komplekta/
http://avtonom.club/test-tsentr.html/termobele-vsu/
http://avtonom.club/test-tsentr.html/kostjum-uteplennyj-zimnij-vsu/
Короткая куртка была непозволительной роскошью, доступной лишь представителям отдельных элитных воинских специальностей. Удобной эту одежду можно назвать с натяжкой, ведь в ее основе был материал ватин, который не отвечает современным требованиям теплопроводности и эргономичности. Куртки были тяжелыми, но длина все-таки позволяла свободно маневрировать.
Почетом пользовались куртки типа «пилот» с меховым воротником, их выдавали исключительно техническому авиационному персоналу. Они были теплыми, но неудобными, комплектовались ватными или меховыми брюками, которые военные метко прозвали «ползунками».
В наследство от армии СССР оставались зимние комплекты. Они состояли из утепленных брюк и куртки с воротником из искусственного меха. Комплекты выдавались личному составу на время проведения боевых действий. Наполнитель из ватина, как известно очень тяжелый, при намокании перестает греть. Чтобы солдат не промок, ему полагалась плащ-палатка, офицеры получали обычные плащи.
Ватные штаны не самая удобная одежда для учений или боевых действий: они затрудняют движения, а намокнув, весят еще больше. Ткань, из которой были изготовлены брюки, непрочная, легко рвалась, протиралась. Но на тот момент подобный костюм был хорошей альтернативой негнущейся шинели, которая даже руку высоко не позволяла поднять.
Следует отметить, что за пятнадцать лет зимняя одежда украинских военных значительно изменилась. Появился камуфляж «Дубок», к куртке пристрочили вязаный воротник, добавили капюшон. Производители предусмотрели отстегивающуюся подкладку из ватина. Функционал и внешний вид стали немного приличней, но удобство, теплопроводность и эргономичность утепленного комплекта по-прежнему оставались на низком уровне.
Кардинальное переоснащение армии Украины началось в 2014 году.
Впервые за всю историю украинской армии комплект одежды стал примерно похож на современную форму. Идея многослойной одежды для зимы – не новая, но для армии Украины оказалась прорывной. Весь мир давно одевает своих солдат по данному принципу. Если бойцу жарко, он снимает слой, холодно – надевает под верхнюю одежду еще один.
Комплект «Дубок» был испытан в полевых условиях, в результате, выявились существенные недоработки и недостатки, которые повлияли на функциональные качества изделия.
Военная форма должна быть прочной, долговечной и дешевой, но костюм был абсолютно непрактичным для носки в условиях боевых действий: он легко плавился, рвался, быстро намокал и плохо сох. Естественная влага человеческого тела не выводилась наружу, как это положено, а накапливалась под одеждой, что могло привести к гипотермии.
Непрактичный и дорогой зимний комплект так и не был запущен в серийное производство. Вот что бывает, когда за разработку военной формы берутся специалисты по производству гражданской одежды.
В 2015 году был разработан многослойный комплект, который специалисты АВТОНОМ-КЛУБА испытали в условиях, приближенных к боевым.
Комплект состоит из 6-ти независимых слоев, которые легко комбинировать в зависимости от погодных условий (о некоторых элементах уже было написано ранее).
В тестированиях также принимали участие: перчатки, шарф, зимняя шапка из флиса.
Термобелье ВСУ
Термобелье предназначено для ношения в холодный период времени, и входит в комплект зимней одежды ВСУ. Тестирование проходило на базе Центра экспертных испытаний в г. Николаев. Специалисты центра проверяли его в полевых условиях, и обстановке, максимально приближенной к реальным боевым действиям.
Комплект состоит из футболки с длинным рукавом и кальсон. Ткань, из которой изготовлено белье: трикотаж и полиэстер; окрашена в однородный, темно-зеленый цвет. По мнению экспертов, состав ткани помогает активно отводить влагу от тела и способствует эффективно удерживать тепло. Швы прострочены качественно, дефектов в пошиве эксперты не заметили.
Испытатели отметили, что фуфайка скроена по классическому фасону с пристроченными рукавами.
Передняя часть футболки четко определена, эксперты считают, что это неудобно, когда солдат одевается, будучи поднятым по тревоге в условиях низкого освещения.
Кальсоны также сделаны по классическому фасону: две части, состроченные простыми швами. В поясе эластичная резинка виде ленты шириной два сантиметра. Ширинка не предусмотрена.
Весит термобелье чуть больше 500 гр.
Проверка термобелья началась с примерки. Специалисты Центра экспертных испытаний отметили, что костюм хорошо облегает тело. Плоские швы находятся снаружи – это помогает избегать натирания тела. Особых неудобств первая примерка не доставила, за исключением момента поиска задней и передней частей кофты.
Эксперты отметили, что белье не «ползет», не стесняет движений; фуфайка закрывает поясницу, но длины рукавов не хватает, чтобы согреть кисти.
Через 10-15 минут после надевания термобелья, по телу пошли легкие покалывания, что стало неприятным сюрпризом. Впоследствии выяснилось, что чувство дискомфорта усилилось во время активных тестов. Причина, по мнению экспертов, кроется в том, что в ткани много синтетических волокон.
Испытание проходило в разных температурных диапазонах. В теплое время года, 8 –12 градусов, осенью и зимой 0 – минус 20.
Эксперты отметили, что пока испытатели передвигались неспешно, без нагрузки, термобелье не вызывало дискомфорта и нареканий, но стоило перейти к активным физическим упражнениям, как сразу стали видны все минусы комплекта.
При высоких физических нагрузках и активном потоотделении, термобелье плохо отводило влагу, тело становилось влажным и липким.
При температуре минус десять замерзание наступило уже через 10 минут активного движения на открытом воздухе. По мнению экспертов, такое быстрое охлаждение приведет к тому, что солдат быстро окоченеет и потеряет боеспособность.
Эксперты выяснили, что комплект высыхает достаточно быстро, без дополнительного обогрева. Испытатели АВТОНОМ-КЛУБА обратили внимание на то, что костюм легко стирать, и после стирки он сохраняет форму, не деформируется. Ткань прочная, легко тянется, но выбирать комплект следует по индивидуальным меркам.
Костюм утепленный зимний ВСУ
Утепленный костюм предназначен для ношения в зимнее время года.
Костюм состоит из брюк, куртки с капюшоном, утеплителей для верхней и нижней части комплекта.
Зимняя куртка с ветро и влагозащитой сшита традиционным кроем реглан, со стоячим воротником на флисовой основе.
Застегивается на «змейку» с двумя бегунками. Для удобства раскрывания, к замочкам приделана тесьма, что позволяет легко расстегивать и застегивать молнию.
Внешний клапан на «липучках» дополнительно защищает молнию от попадания влаги.
В районе талии имеются специальные кулисы, позволяющие регулировать ширину штормовки.
У ветровки два типа карманов – внутренние и боковые, они застегиваются при помощи молнии.
Рукава имеют потайные отделения и специальные накладки для защиты локтей. Снизу рукав закрепляется клапаном.
Капюшон цельнокроеный с мягким козырьком. Величина капюшона регулируется двумя эластичными шнуровками, оснащенными стопорными замками.
Подкладка куртки изготовлена из нейлона оливкового цвета. Верхняя ткань содержит 53% хлопка и 47% полиэстера. Внутри куртки – информационный ярлык, содержащий наименование изделия, размер страны-изготовителя, размер по классификации НАТО и другую важную информацию. В том числе и с рекомендациями по уходу за одеждой.
Стирать комплект разрешается вручную или в машинке, температура не должна превышать 40 градусов. Гладить можно, но изнутри, без отпаривания. Отбеливать нельзя, сушка в машине запрещается, лучше проветрить комплект на открытом воздухе, вывернув изнаночной стороной вверх, чтобы не выгорал паттерн.
Утеплитель для верхней части комплекта оснащен вязаным воротником на молнии, низ фиксируется шнурком. Внутри слева ‒ закрытый карман. Внизу предусмотрены глубокие закрывающиеся карманы. Низ рукава стягивается резинкой.
Брюки комплекта застегиваются на молнию и две «канадские» пуговицы. На поясе брюк стягивающие ленты; шесть шлиц для ремня. Сбоку брюк классические врезные карманы. Справа, небольшой карман для прибора измерения радиационного фона. Набедренные карманы ‒ накладные, стягиваются лентой. Застегиваются клапаном, фиксирующимся на 2 пуговицы.
На коленях и сзади предусмотрены накладки для допзащиты. Внизу брючины оснащены эластичными стяжками. Низ с разрезом, закрывается с помощью молнии и застежки «велкро». Это позволяет надевать брюки прямо в ботинках. Специальный крючок внизу брючины прикрепляется к шнуровке обуви.
Уплотнитель брюк держится за счет пояса со шнурком и эластичной лентой. Штаны застегиваются на пуговицы и молнию. Внизу разрезы – это позволяет надевать брюки, не снимая ботинок. Разрезы фиксируются двухсторонней молнией.
В ходе теста, эксперты выяснили, что в умеренно прохладную безветренную погоду комплект идеально подходит для автономной носки и в этих условиях, по их мнению, с поставленной задачей костюм справился.
Капюшон полностью закрывал каску, и стягивался в двух направлениях, карманы расположены эргономично, ими легко пользоваться.
По мнению экспертов, зимняя экипировка надежно укрывает испытуемого от ветра и холода.
В комплекте удобно передвигаться, даже при большом количестве снаряжения. Изделие не вызвало нареканий по поводу низкого функционала или эргономики.
Ткань, из которой пошит комплект, оценена как практичная. Звук, производимый костюмом во время движения, средний.
Маскировочные свойства паттерна не были учтены, так как для этого требуются дополнительные специальные тесты.
Протестировав термобелье и зимний утепленный костюм ВСУ, исследователи пришли к выводу, что вещи в целом соответствуют заявленному функционалу, но требуют ряд доработок и усовершенствований. Так, например, по их мнению, термобелью нужна кофта без ярко выраженной передней и задней сторон, с более длинными рукавами с прорезью для больших пальцев на манжетах.
Зимний костюм, требует еще больших доработок: прежде всего использование качественной ткани, комплект подтяжек для брюк, дополнительные петли для молний, для удобства застегивания их в перчатках и т.д.
Таким образом, по мнению специалистов Центра экспертных испытаний, если изделия доработать, то они вполне будут соответствовать требованиям, предъявляемым сегодня к одежде для военных.
Использованы материалы:
http://avtonom.club/trening-centr.html/zimnjaja-polevaja-forma-vsu-ot-shineli-do-mnogoslojnogo-komplekta/
http://avtonom.club/test-tsentr.html/termobele-vsu/
http://avtonom.club/test-tsentr.html/kostjum-uteplennyj-zimnij-vsu/
- Автор:
- Валерий Бовал
- Использованы фотографии:
- avtonom.club
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