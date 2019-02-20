Плен в мирное время. Пять лет под арестом

Необходимо улицу Пролетарскую, где в доме 133 находится консульство Литвы, переименовать в улицу Юрия Меля. Пусть они там поерзают. Пусть поживут на улице Юрия Меля. Это нужно, чтобы люди помнили, что они сделали, и каждый раз, приходя на работу, понимали, что мы не забудем эти подлые дела.

Если наш офицер попадет в плен, разведка и дипломаты собьются с ног, чтобы его вызволить. Спать не будут, есть перестанут, жену и детей обнять не смогут – всё в сторону, пока наш офицер в плену. Наверняка проработают все варианты освобождения – и дипломатический, и силовой, и обмен на какого-нибудь супостата. Кстати, если подходящего супостата нет, его найдут, выследят, выкрадут из страны пребывания, привезут в Москву на подводной лодке и будут использовать для обмена. И это, конечно, правильно – русские на войне своих не бросают!Или все-таки «возможны варианты»? Да нет, быть того не может! Сергей Лавров и Сергей Шойгу у нас даром свой хлебушек не едят, уж своего офицера нипочем не забудут! Хоть из Афганистана вызволят, хоть из Сирии, хоть откуда!Все так, но «есть нюансы». Как показывает практика, на государство, участвующее в НАТО, мы пока своё могущество и волю распространять не рискуем. Поэтому русский офицер, арестованный в каком-то из европейских государств, может пять лет томиться в тюрьме — в нарушение даже собственных законов страны, которая его задержала. И этому есть железное подтверждение: дело полковника в отставке Юрия Меля, задержанного в Литве в марте 2014 года и до сих пор находящегося там под арестом. Причем, как я уже упомянул выше, это происходит с нарушением норм собственного литовского законодательства, а также законодательства Евросоюза, согласно которым человека нельзя держать в тюрьме более трех лет без вынесения приговора.Возможно, не все помнят обстоятельства ареста Юрия Меля, поэтому напомним: в марте 2014 года полковник в отставке Мель, проживающий в Калининградской области, был арестован правоохранительными органами Литвы во время поездки в эту страну. Юрий ездил туда за лекарствами, с которыми были проблемы в российских аптеках. С тех самых пор он находится под стражей, Вильнюсский суд регулярно продлевает ему меру пресечения, и конца этому пока не видно.Литовская Фемида требует осудить Юрия на 16 лет за участие в событиях 1991 года. Причем ему инкриминируются не такие тяжкие статьи обвинения, как убийство или военные преступления, а три холостых (!) выстрела из танковой пушки и включённые фары танка, которыми он слепил дрожащих от страха защитников литовской независимости. Фактически он должен ответить по принципу «коллективной ответственности» за действия Советской Армии по наведению порядка в Вильнюсе, которые, не будем об этом забывать, были совершенно законны на тот момент. А ответить за «преступления», совершенные в 1991 году, Юрий Мель должен по УК Литвы, принятому в 2000 году, с поправками аж 2010 года! То есть это совершенно дикое надругательство над основами юриспруденции, которое вообще невозможно объяснить с точки зрения нормально понимаемых законов и права.Да, и на «сладкое»: Юрий Мель является всего лишь одним из 79 граждан России, к которым у ультрадемократичной Литвы есть претензии по событиям 28-летней давности. До остальных пока просто не добрались…Нельзя сказать, что про Юрия совсем забыли. Но пока общественность проявляет несколько больше инициативы, чем официальные структуры России. В частности, калининградские политики и общественные деятели выступили с предложением переименовать Пролетарскую улицу, на которой расположено консульство Литвы в Калининграде, в улицу Юрия Меля. С такой инициативой к землякам обратился депутат Калининградской областной думы, председатель совета директоров Калининградского морского торгового порта Андрей Колесник. И надо сказать, что она нашла понимание в городе, да и далеко за его пределами.Разумеется, подобный шаг вряд ли станет для литовских властей большой проблемой – утрутся. Кажется, понимают это и в Калининграде, где особо подчеркивают, что переименование улицы должно стать первым, но далеко не последним шагом в борьбе за освобождение российского офицера, находящегося, с учетом всех обстоятельств, буквально во вражеском плену. Но конкретных предложений по продолжению борьбы пока, к сожалению, не видно. Отчасти это и понятно: у общественности не так много инструментов, а у государства, кажется, пока нет соответствующей политической воли.Относительно последнего мы можем, конечно, найти для наших властей некоторые оправдания. В частности, арест Юрия состоялся в период обострения ситуации на Украине, после возвращения Крыма, на фоне разгорающейся антироссийской истерии в мировых СМИ и ожидающейся волны санкций против Москвы. То, что в подобной ситуации Кремль не хотел допустить «расширения фронта», хоть и звучит очень цинично (все-таки речь о судьбе конкретного человека, который сейчас отнюдь не на курорте сидит), вполне объяснимо и с прагматической точки зрения может быть оправдано.Не могли не учитывать в Кремле и положение Калининградской области, её зависимость от Литвы в вопросах транзита, газоснабжения и некоторых других вещей. Да, ситуация была непростой, и с этим нужно было считаться. Но будем надеяться, что кое-что все-таки изменилось, и Москва сможет наконец поговорить с Вильнюсом более внятным и конкретным языком.Под изменением ситуации я имею в виду в первую очередь недавнее открытие в Калининграде крупного газового терминала, способного в случае необходимости полностью обеспечить область СПГ, что означает полную энергетическую независимость региона. Да и санкционная война Запада против России вступила уже в ту фазу, когда дальнейшее её усугубление несет для антироссийской коалиции больше рисков, чем выгод. Что автор имеет в виду? Да все очень просто – если России станет совсем нечего терять, она просто спокойно заберет весь восток и юг Украины, Белоруссию, Прибалтику – сил на это у неё хватит, а настоящей войны с Москвой в Европе боятся как огня.Поэтому ситуация действительно меняется. Меняется прежде всего потому, что собственные возможности Литвы насолить России стремятся к нулю, а заставить «вписаться» за неё закордонных покровителей будет довольно сложно.Также хотелось бы отметить, что Россия совершенно не использует такой рычаг, как давление на ЕС. А ведь если бы в Брюсселе знали, что за непотребное поведение одного из членов Евросоюза санкции могут получить абсолютно все государства, в нем состоящие, это было бы, как минимум, серьёзным поводом задуматься, стоит ли поощрять нацистские и русофобские выходки своих прибалтийских сателлитов.Понятно, что любые теоретизирования по данному поводу были бы хороши уже после того, как гражданин России, офицер, полковник в отставке был бы освобожден из литовского плена. Но пока мы имеем то, что имеем, и силой пары дивизий вызволить своего гражданина не можем, нужно хотя бы максимально привлекать внимание к данной проблеме.А Юрию Мелю мы желаем мужества, силы духа и терпения. Русские на войне своих не бросают. Просто ещё не все поняли, что это война…