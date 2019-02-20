Комплект экипировки «Ратник» получит экзоскелет и умный шлем
Комплект боевой экипировки «Ратник» создавался не за один день, а процесс его создания не назовешь простым. Однако в результате этого труда в России было создано совершенно новое снаряжение, которое превзошло ожидания многих военных. Впервые в истории российские вооруженные силы получили в свое распоряжение не только комплект защитного снаряжения бойца, состоящий из бронежилета и шлема, но и целый защитный комплекс с продвинутой системой управления и связи. При этом сегодня раскрываются все новые и новые подробности о втором и третьем поколении комплекса боевой экипировки «Ратник».
Можно сказать, что фактически с появлением «Ратника» в сухопутных войсках началась новая эра. Комплект постоянно модернизируется, ведутся работы над новыми поколениями. В рамках уже проведенных модернизаций исходный вариант был серьезно доработан: конструкторам пришлось заново создать более 20 элементов боевой экипировки и еще 17 элементов, обеспечивающих фактическую защиту бойца от пуль и осколков на поле боя, не беря в расчет разные приспособления, сообщает официальный сайт телеканала «Звезда», принадлежащего Минобороны России.
Особые требования предъявляются к арктической версии комплекта экипировки «Ратник». Специально для нее с учетом специфики экстремальных внешних условий эксплуатации была создана система жизнеобеспечения. Речь идет не только об утепленных образцах обуви и верхней одежды солдат, но и о более технологичных вещах. К примеру, только в арктический вариант жилета из комплекта «Ратник» было вшито три теплоэлемента. Также данный вариант дополняется стельками с подогревом. Теплоэлементы костюма выполнены на основе углеродной пленки, на которую нанесено медно-серебряное напыление. Нагреватели находятся в районе груди и поясницы бойца. В рабочем состоянии они излучают инфракрасные волны длиной 6-15 мкм, которые и нагревают ткань. Питаются теплоэлементы от литий-ионного аккумулятора, его хватает на 4 часа непрерывной работы. Общее напряжение питания составляет 8 вольт, что безопасно для человеческого организма. По заверениям разработчиков, такой жилет может работать в 5 режимах разной интенсивности. Использовать его предполагается в виде дополнительного источника тепла при выполнении бойцами особых задач, к примеру, наблюдения, требующего длительного состояния неподвижности тела.
Арктический вариант уже успели оценить российские пограничники, носившие новое обмундирование и в 40-градусные морозы. Ранее сообщалось, что ФСБ приобретет около трех тысяч комплектов «Ратник-Арктика» для пограничников, несущих службу в российских арктических регионах, в том числе в таких суровых в плане климата местах, как Земля Франца-Иосифа. Важно и то, что стоимость подобного комплекта экипировки, который отличается повышенной износостойкостью (его трудно повредить или порвать), находится на уровне 50 тысяч рублей. Это делает комплект не только высокотехнологичным и надежным, но и сравнительно недорогим, что особенно важно для российского бюджета.
А совсем недавно стало известно, что комплекты экипировки второго и третьего поколения получат в свой состав экзоскелет и «умный» многофункциональный шлем. По данным информационного агентства «ТАСС», в настоящее время специалисты ЦНИИточмаш разрабатывают экипировку «Ратник» второго поколения, которая получит пассивный экзоскелет, уменьшающий нагрузку на опорно-двигательный аппарат бойца. А в комплект «Ратник-3» планируется включать и активный экзоскелет с аккумуляторами и моторами, он должен будет сделать бойцы не только сильнее и выносливее, но и быстрее. Сообщается, что научно-исследовательская работа по комплекту «Ратник-3» уже завершена. В настоящее время специалисты активно обсуждают технические требования, которые предъявляются к экипировке солдата будущего следующих поколений. При этом опытные образцы экипировки «Ратник-3» с активным экзоскелетом могут быть созданы к 2025 году.
И здесь стоит отметить, что экзоскелет давно шагнул из мира фантастики в наш современный мир. Первые работы над экзоскелетеами начались в разных государствах мир еще в 1960-70-е годы. Опыт боевых действий наглядно показывал, что военнослужащие нуждаются во вспомогательных конструкциях во время совершения длительных переходов и маршей, проведения штурмовых и специальных операций. По воспоминаниям бывшего командующего советскими войсками в Афганистане генерал-лейтенанта Бориса Громова, в условиях тяжелой горной местности солдатам и офицерам Советской Армии приходилось на своих плечах перетаскивать до 40-60 кг различного оборудования, боеприпасов и провианта. С таким грузом за плечами, да еще в горных районах под палящим солнцем трудно было просто передвигаться, не говоря уже о ведении боя. Именно поэтому, по слова Громова, многие командиры смотрели сквозь пальцы на то, что некоторые солдаты перед выходом в горы оставляли свое тяжелое снаряжение – каски, бронежилеты, в месте своего расположения.
При этом создание удобного и надежного экзоскелета затянулось не только у нас в стране, но и в других государствах. Российские и иностранные инженеры сделали ставку на облегчение стрелкового оружия, военного оборудования и боеприпасов. Помимо этого за минувшие десятилетия был сделан качественный скачок на пути совершенствования средств защиты (касок и бронежилетов), которые теряют в весе, не теряя своих защитных свойств. При этом и сегодня военнослужащие, имеющие на руках современную экипировку (тот же комплект «Ратник») просто несопоставимую по своей функциональности с амуницией 1980-х годов, все так же сталкиваются с серьезными физическими нагрузками. Потребность в экзоскелетах не исчезла, а скорее снова вошла в повестку дня, особенно учитывая последние достижения науки и техники.
Первая опытная модель экзоскелета для перспективного комплекта экипировки «Ратник» была представлена на форуме «Армия-2018». Представленный экзоскелет позволял бойцам легко переносить нагрузку весом до 50 кг. О новой разработке журналистам RT и ее возможностях рассказывал Олег Фаустов главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих АО «ЦНИИточмаш» (Климовск). По его словам, представленный в 2018 году «рабочий» экзоскелет с новым шлемом и очками, которые могут выводить карту местности, позволяют реализовать те функции, которые до этого были недоступны. Так солдату в экзоскелете ничего не мешает: он может лечь, сесть, встать, занять любую позицию, отметил Фаустов.
Демонстрировавшийся на форуме «Армия-2018» экзоскелет представлял собой механическое рычажно-шарнирное устройство, повторяющее суставы человека. Вспомогательные конструкции опоясывают спину, плечи и ноги бойца. Данный образец пассивного экзоскелета существенно повышает физические возможности солдата, обеспечивая защиту суставов. Показанный прототип был изготовлен из углепластика – очень прочного и вместе с тем легкого композитного материала. В зависимости от комплектации вес такого экзоскелета может составлять от 4 до 8 кг. По словам Фаустова, созданное специалистами ЦНИИточмаш устройство в состоянии существенно упростить жизнь бойцов. Конструкция практически не заметна на солдате и лишена электронной составляющей, сервоприводов, различных датчиков, речь идет о так называемом «пассивном экзоскелете». Такой экзоскелет является более простым в обслуживании, надежным, легким, а также абсолютно автономным. Его можно легко надеть в пределах одной минуты и полностью снять всего за 20 секунд. Для адаптации военнослужащего к такому экзоскелету достаточно проведения двухнедельных тренировок.
Как отметил Олег Фаустов, представленный экзоскелет создавался под определенные задачи. К примеру, если солдату приходится весь день провести на ногах, ему, конечно же, понадобится такое устройство. К примеру, он точно пригодится саперам, вес современных защитных костюмов которых превышает 80 кг. Также главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих АО «ЦНИИточмаш» признает, что представленный экзоскелет не является универсальным изобретением, он не может подойти всем подразделениям ВС России. Так представленная конструкция не позволяет солдату совершать резкие движения или десантироваться. При этом известно, что экзоскелет ЦНИИточмаш уже успел пройти опытную эксплуатацию в российской армии, а также в органах внутренних дел. По словам Сергея Абрамова индустриального директора кластера вооружений «Ростеха», прототип был испытан и в реальных боевых условиях.
Российский экзоскелет, выполненный из углепластика, помогает равномерно распределить нагрузку на тело и легко настраивается под «габариты» среднестатистического солдата, помогая ему без существенных проблем переносить до 50 кг общевойскового и специального снаряжения в любых условиях, будь то равнинная местность центральной полосы России, снежная арктическая пустыня или горы. При этом изделие отличается небольшим весом, что позволяет транспортировать экзоскелет вместе с обычным снаряжением, а его повседневная носка не доставляет бойцу дискомфорта.
Военный эксперт Юрий Кнутов уверен в том, что детище климовских конструкторов пригодится инженерным частям и военнослужащим, которым приходится преодолевать различные препятствия и нести на себе тяжелый груз, к примеру, снайперскую винтовку, боеприпасы. Помимо этого экзоскелет может оказаться незаменимым помощником при эвакуации раненных солдат с поля боя. В то же время Кнутов убежден, что солдат не сможет участвовать в боевых действиях в подобном «пассивном экзоскелете», несмотря на его кажущуюся простоту и легкость, такая конструкция все равно стесняет движения бойца. При этом эксперт не сомневается в том, что данное направление работ является очень перспективным и в будущем в России будет создан экзоскелет, который подойдет для ведения полноценного боя.
Еще одним нововведением, которое ждет в будущем экипировку «Ратник» является многофункциональный защитный шлем. Разработчики комплекта экипировки третьего поколения готовы отказаться от ставших уже стандартными электронных планшетов типа «Стрелец». Системы связи и тактический компьютер будут встроены прямо в шлем, где будут также хорошо защищены, как и голова солдата. При этом вся оперативная информация будет выводиться непосредственно на пуленепробиваемое забрало шлема. В перспективе комплект экипировки должен будет получить и специальное мимикрирующее под местность покрытие, сходное с тем, что уже используется для маскировки боевой техники. Специальный материал, отличающийся низким энергопотреблением, поможет бойцу слиться с окружающим его фоном и даже изобразить волнующуюся под порывами ветра листву.
Многофункциональный шлем заменит мини-компьютеры, так как сможет выводить всю необходимую в бою информацию, а также карту местности непосредственно на дисплей, расположенный в защитном стекле перед глазами бойца. Наиболее близкая аналогия – современный шлем пилота. Однако шлем не только будет снабжать солдата необходимой информацией, но и надежно защитит его голову от пуль и осколков. Специалисты уверены в том, что информация, выводимая на многофункциональный дисплей, расположенный перед глазами солдата, поможет ему быстрее усваивать все данные, сокращая время, которое тратится на принятие решений. В боевой обстановке – это особенно важно.
В перспективе многофункциональный защитный шлем из комплекта экипировки «Ратник-3» со встроенной системой связи, управления, распознавания «свой-чужой», сможет также в реальном времени оценивать и состояние бойца по физиологическим параметрам. Шлем получить встроенные тепловизионные камеры и набор различных датчиков, которые помогут оценивать обстановку вокруг владельца комплекта «Ратник» в режиме реального времени. В результате каждый боец сам станет своеобразным «датчиком» на поле боя, не только получая информацию и целеуказания, но и передавая данные вышестоящему командованию.
Источники информации:
https://zvezdaweekly.ru
https://russian.rt.com
http://cniitm.ru
https://tass.ru
https://rg.ru
Можно сказать, что фактически с появлением «Ратника» в сухопутных войсках началась новая эра. Комплект постоянно модернизируется, ведутся работы над новыми поколениями. В рамках уже проведенных модернизаций исходный вариант был серьезно доработан: конструкторам пришлось заново создать более 20 элементов боевой экипировки и еще 17 элементов, обеспечивающих фактическую защиту бойца от пуль и осколков на поле боя, не беря в расчет разные приспособления, сообщает официальный сайт телеканала «Звезда», принадлежащего Минобороны России.
Особые требования предъявляются к арктической версии комплекта экипировки «Ратник». Специально для нее с учетом специфики экстремальных внешних условий эксплуатации была создана система жизнеобеспечения. Речь идет не только об утепленных образцах обуви и верхней одежды солдат, но и о более технологичных вещах. К примеру, только в арктический вариант жилета из комплекта «Ратник» было вшито три теплоэлемента. Также данный вариант дополняется стельками с подогревом. Теплоэлементы костюма выполнены на основе углеродной пленки, на которую нанесено медно-серебряное напыление. Нагреватели находятся в районе груди и поясницы бойца. В рабочем состоянии они излучают инфракрасные волны длиной 6-15 мкм, которые и нагревают ткань. Питаются теплоэлементы от литий-ионного аккумулятора, его хватает на 4 часа непрерывной работы. Общее напряжение питания составляет 8 вольт, что безопасно для человеческого организма. По заверениям разработчиков, такой жилет может работать в 5 режимах разной интенсивности. Использовать его предполагается в виде дополнительного источника тепла при выполнении бойцами особых задач, к примеру, наблюдения, требующего длительного состояния неподвижности тела.
Бойцы в комплекте экипировки «Ратник», фото: cniitm.ru
Арктический вариант уже успели оценить российские пограничники, носившие новое обмундирование и в 40-градусные морозы. Ранее сообщалось, что ФСБ приобретет около трех тысяч комплектов «Ратник-Арктика» для пограничников, несущих службу в российских арктических регионах, в том числе в таких суровых в плане климата местах, как Земля Франца-Иосифа. Важно и то, что стоимость подобного комплекта экипировки, который отличается повышенной износостойкостью (его трудно повредить или порвать), находится на уровне 50 тысяч рублей. Это делает комплект не только высокотехнологичным и надежным, но и сравнительно недорогим, что особенно важно для российского бюджета.
А совсем недавно стало известно, что комплекты экипировки второго и третьего поколения получат в свой состав экзоскелет и «умный» многофункциональный шлем. По данным информационного агентства «ТАСС», в настоящее время специалисты ЦНИИточмаш разрабатывают экипировку «Ратник» второго поколения, которая получит пассивный экзоскелет, уменьшающий нагрузку на опорно-двигательный аппарат бойца. А в комплект «Ратник-3» планируется включать и активный экзоскелет с аккумуляторами и моторами, он должен будет сделать бойцы не только сильнее и выносливее, но и быстрее. Сообщается, что научно-исследовательская работа по комплекту «Ратник-3» уже завершена. В настоящее время специалисты активно обсуждают технические требования, которые предъявляются к экипировке солдата будущего следующих поколений. При этом опытные образцы экипировки «Ратник-3» с активным экзоскелетом могут быть созданы к 2025 году.
И здесь стоит отметить, что экзоскелет давно шагнул из мира фантастики в наш современный мир. Первые работы над экзоскелетеами начались в разных государствах мир еще в 1960-70-е годы. Опыт боевых действий наглядно показывал, что военнослужащие нуждаются во вспомогательных конструкциях во время совершения длительных переходов и маршей, проведения штурмовых и специальных операций. По воспоминаниям бывшего командующего советскими войсками в Афганистане генерал-лейтенанта Бориса Громова, в условиях тяжелой горной местности солдатам и офицерам Советской Армии приходилось на своих плечах перетаскивать до 40-60 кг различного оборудования, боеприпасов и провианта. С таким грузом за плечами, да еще в горных районах под палящим солнцем трудно было просто передвигаться, не говоря уже о ведении боя. Именно поэтому, по слова Громова, многие командиры смотрели сквозь пальцы на то, что некоторые солдаты перед выходом в горы оставляли свое тяжелое снаряжение – каски, бронежилеты, в месте своего расположения.
Пассивный экзоскелет для нового поколения «Ратника», фото: cniitm.ru
При этом создание удобного и надежного экзоскелета затянулось не только у нас в стране, но и в других государствах. Российские и иностранные инженеры сделали ставку на облегчение стрелкового оружия, военного оборудования и боеприпасов. Помимо этого за минувшие десятилетия был сделан качественный скачок на пути совершенствования средств защиты (касок и бронежилетов), которые теряют в весе, не теряя своих защитных свойств. При этом и сегодня военнослужащие, имеющие на руках современную экипировку (тот же комплект «Ратник») просто несопоставимую по своей функциональности с амуницией 1980-х годов, все так же сталкиваются с серьезными физическими нагрузками. Потребность в экзоскелетах не исчезла, а скорее снова вошла в повестку дня, особенно учитывая последние достижения науки и техники.
Первая опытная модель экзоскелета для перспективного комплекта экипировки «Ратник» была представлена на форуме «Армия-2018». Представленный экзоскелет позволял бойцам легко переносить нагрузку весом до 50 кг. О новой разработке журналистам RT и ее возможностях рассказывал Олег Фаустов главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих АО «ЦНИИточмаш» (Климовск). По его словам, представленный в 2018 году «рабочий» экзоскелет с новым шлемом и очками, которые могут выводить карту местности, позволяют реализовать те функции, которые до этого были недоступны. Так солдату в экзоскелете ничего не мешает: он может лечь, сесть, встать, занять любую позицию, отметил Фаустов.
Демонстрировавшийся на форуме «Армия-2018» экзоскелет представлял собой механическое рычажно-шарнирное устройство, повторяющее суставы человека. Вспомогательные конструкции опоясывают спину, плечи и ноги бойца. Данный образец пассивного экзоскелета существенно повышает физические возможности солдата, обеспечивая защиту суставов. Показанный прототип был изготовлен из углепластика – очень прочного и вместе с тем легкого композитного материала. В зависимости от комплектации вес такого экзоскелета может составлять от 4 до 8 кг. По словам Фаустова, созданное специалистами ЦНИИточмаш устройство в состоянии существенно упростить жизнь бойцов. Конструкция практически не заметна на солдате и лишена электронной составляющей, сервоприводов, различных датчиков, речь идет о так называемом «пассивном экзоскелете». Такой экзоскелет является более простым в обслуживании, надежным, легким, а также абсолютно автономным. Его можно легко надеть в пределах одной минуты и полностью снять всего за 20 секунд. Для адаптации военнослужащего к такому экзоскелету достаточно проведения двухнедельных тренировок.
Пассивный экзоскелет для нового поколения «Ратника»
Как отметил Олег Фаустов, представленный экзоскелет создавался под определенные задачи. К примеру, если солдату приходится весь день провести на ногах, ему, конечно же, понадобится такое устройство. К примеру, он точно пригодится саперам, вес современных защитных костюмов которых превышает 80 кг. Также главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих АО «ЦНИИточмаш» признает, что представленный экзоскелет не является универсальным изобретением, он не может подойти всем подразделениям ВС России. Так представленная конструкция не позволяет солдату совершать резкие движения или десантироваться. При этом известно, что экзоскелет ЦНИИточмаш уже успел пройти опытную эксплуатацию в российской армии, а также в органах внутренних дел. По словам Сергея Абрамова индустриального директора кластера вооружений «Ростеха», прототип был испытан и в реальных боевых условиях.
Российский экзоскелет, выполненный из углепластика, помогает равномерно распределить нагрузку на тело и легко настраивается под «габариты» среднестатистического солдата, помогая ему без существенных проблем переносить до 50 кг общевойскового и специального снаряжения в любых условиях, будь то равнинная местность центральной полосы России, снежная арктическая пустыня или горы. При этом изделие отличается небольшим весом, что позволяет транспортировать экзоскелет вместе с обычным снаряжением, а его повседневная носка не доставляет бойцу дискомфорта.
Военный эксперт Юрий Кнутов уверен в том, что детище климовских конструкторов пригодится инженерным частям и военнослужащим, которым приходится преодолевать различные препятствия и нести на себе тяжелый груз, к примеру, снайперскую винтовку, боеприпасы. Помимо этого экзоскелет может оказаться незаменимым помощником при эвакуации раненных солдат с поля боя. В то же время Кнутов убежден, что солдат не сможет участвовать в боевых действиях в подобном «пассивном экзоскелете», несмотря на его кажущуюся простоту и легкость, такая конструкция все равно стесняет движения бойца. При этом эксперт не сомневается в том, что данное направление работ является очень перспективным и в будущем в России будет создан экзоскелет, который подойдет для ведения полноценного боя.
Возможный внешний вид многофункционального шлема для нового поколения «Ратника»
Еще одним нововведением, которое ждет в будущем экипировку «Ратник» является многофункциональный защитный шлем. Разработчики комплекта экипировки третьего поколения готовы отказаться от ставших уже стандартными электронных планшетов типа «Стрелец». Системы связи и тактический компьютер будут встроены прямо в шлем, где будут также хорошо защищены, как и голова солдата. При этом вся оперативная информация будет выводиться непосредственно на пуленепробиваемое забрало шлема. В перспективе комплект экипировки должен будет получить и специальное мимикрирующее под местность покрытие, сходное с тем, что уже используется для маскировки боевой техники. Специальный материал, отличающийся низким энергопотреблением, поможет бойцу слиться с окружающим его фоном и даже изобразить волнующуюся под порывами ветра листву.
Многофункциональный шлем заменит мини-компьютеры, так как сможет выводить всю необходимую в бою информацию, а также карту местности непосредственно на дисплей, расположенный в защитном стекле перед глазами бойца. Наиболее близкая аналогия – современный шлем пилота. Однако шлем не только будет снабжать солдата необходимой информацией, но и надежно защитит его голову от пуль и осколков. Специалисты уверены в том, что информация, выводимая на многофункциональный дисплей, расположенный перед глазами солдата, поможет ему быстрее усваивать все данные, сокращая время, которое тратится на принятие решений. В боевой обстановке – это особенно важно.
В перспективе многофункциональный защитный шлем из комплекта экипировки «Ратник-3» со встроенной системой связи, управления, распознавания «свой-чужой», сможет также в реальном времени оценивать и состояние бойца по физиологическим параметрам. Шлем получить встроенные тепловизионные камеры и набор различных датчиков, которые помогут оценивать обстановку вокруг владельца комплекта «Ратник» в режиме реального времени. В результате каждый боец сам станет своеобразным «датчиком» на поле боя, не только получая информацию и целеуказания, но и передавая данные вышестоящему командованию.
Источники информации:
https://zvezdaweekly.ru
https://russian.rt.com
http://cniitm.ru
https://tass.ru
https://rg.ru
- Автор:
- Юферев Сергей
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