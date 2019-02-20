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В Японии с экранов радаров исчез истребитель-бомбардировщик F-2

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Японские источники публикуют материалы о пропаже с экранов радаров истребителя-бомбардировщика Mitsubishi F-2, относящегося к одной из эскадрилий Воздушных сил самообороны Японии. По сообщениям СМИ, самолёт перестал выходить на связь во время осуществления планового полёта над акваторией Японского моря.

В Японии с экранов радаров исчез истребитель-бомбардировщик F-2



Известно, что истребитель-бомбардировщик взлетел с военной базы Цуики (префектура Фукуока). Последний выход на связь с обозначением «точки» на радаре состоялся в районе японской префектуры Ямагути. Произошло это примерно в 130 км от аэродрома, с которого самолёт поднимался в воздух.

При этом в японском оборонном ведомстве утверждается, что оба лётчика живы, находятся в полном сознании и уже отправлены в одну из местных клиник для прохождения медицинского осмотра.

При этом о том, что произошло с самим самолётом во время осуществления того самого планового полёта, не сообщается. В японских блогах предполагается, что причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Самолёты F-2 производятся с 1996 года. При этом начало эксплуатации истребителей-бомбардировщиков такого типа в Воздушных силах самообороны Японии началось в 2000 году. Самолёт начинал создаваться на базе американского F-16.

Использованы фотографии:
Википедия
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