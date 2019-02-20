В Бельгии до сих пор получают "гитлеровские" пенсии

В немецких СМИ широко обсуждается появившееся сообщение о том, что 27 жителей Бельгии по сей день получают пенсионные выплаты от Германии, которые им были назначены в 1941 году в соответствии с приказом Адольфа Гитлера.Все, кто получает подобные денежные выплаты, это воевавшие за нацистскую Германию во время Второй мировой войны бельгийские наци или их наследники.Как пишет издание, Гитлер лично гарантировал назначение этих пенсий солдатам союзнических Третьему Рейху формирований за их «лояльность, верность и послушание».Денежные пособия 27 жителям Бельгии выплачивались в размере от 425 до 1275 евро. Поскольку Германия стала правопреемницей Третьего Рейха, то вынуждена была взять на себя все его обязанности, включая и выплаты пенсий бывшим нацистам, - сообщает газета.Данное известие вызвало возмущение среди депутатов парламента Бельгии. В этой связи группа, куда вошли члены бельгийского парламента, начала подготовку резолюции, в которой содержится призыв об урегулировании данной ситуации дипломатическими методами.Как считает De Morgen, у парламентариев большее беспокойство вызывает даже не сам факт выплаты пенсий "от Гитлера", а то обстоятельство, что в казну Бельгии с этих пособий не шли налоговые отчисления.