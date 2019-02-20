На выставке IDEX-2019 представлена "морская обманка" FDS-3

В Абу-Даби продолжается выставка вооружений, военной техники и технологий двойного назначения IDEX-2019. Так, на стенде компании IrvinGQ демонстрируется технология «противоракетной обманки» морского базирования. Речь идёт о системе FDS-3, которая использует уголковые отражатели сигналов, чтобы сбить с толку радары корабля противника.Спускаемая на поверхность моря капсула с треугольными гранями фактически дезориентирует корабли противника, которые готовятся к нанесению ракетного удара. По крайней мере, производитель описывает ситуацию именно так.На самом деле подобная система (тогда она называлась) была введена в эксплуатацию в ВМС Великобритании ещё в 2006 году. Модернизированный вариант отличается более совершенными параметрами по отражению сигнала.FDS-3 – надувная капсула, представляющая собой своеобразную приманку. Такими приспособлениями пользуются в ВМС Британии, США, Канады, а теперь и Новой Зеландии, заключившей контракт с упомянутым производителем.В компании, занимающейся производством "морских обманок", называют существенным преимуществом FDS-3 большое поперечное сечение системы, что делает её "похожей на корабль" для радара противника. Утверждается, что система не создаёт помех для радаров кораблей своего флота.