Вот приедет Baring, Baring нас рассудит

Задержание и арест главы инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви породили настоящее брожение умов. Все сразу отметили «ритуальный» характер спецоперации, которая состоялась во время сочинского инвестиционного форума. Действительно, «привлечение иностранных инвесторов» — это фетиш постсоветских властей, разновидность прогрессирующей экономической шизофрении.Чего стоит ежегодный форум с надрывным названием «Россия зовёт!» с неизменным участием первых лиц государства и их пространными заявлениями! Эти и тому подобные шумные тусовки в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Сочи неизменно сопровождаются победными рапортами о рекордном количестве участников и небывалом объёме заключенных сделок.Но идут годы, а реальных инвестиций, которые бы привели в нашу страну современные производства и технологии, катастрофически мало. Некоторое время картина была относительно приличной, но в прошлом году приток прямых иностранных инвестиций в Россию сначала просто сокращался, а к третьему кварталу уже сменился на чистый отток. Санкции? Но они были и в 2017 году, однако в сравнении с ним доля иностранных инвестиций сократилась в 11 раз!Удивляться не приходится. Любая мало-мальски серьезная компания обладает ресурсами, чтобы в достаточном объеме получить объективную информацию и компетентный анализ инвестиционной привлекательности той или иной экономики, ее отдельного сегмента или предприятия, чтобы принять решение – вкладывать ли туда капиталы или нет. И эти данные куда весомей самых пылких заверений сиятельных лиц. А потусить, себя показать и других посмотреть – на это всегда и везде охотников находилось предостаточно.Не было сомнений, что, несмотря на очевидную неэффективность, шоу должно было продолжиться. Только вот теперь после ареста Калви… Как в свое время сострил Жванецкий: «Когда под шапочкой профессора Сорбонны видишь харю нашей буфетчицы, что-то не верится в эту латынь».И кто теперь поверит в сладкие призывы к заморским богатеям, которые и прежде их не впечатляли? Ведь Калви был раздут до статуса знаковой фигуры, обласканной властями. А уж в условиях антироссийских санкций главу Baring Vostok с голубым американским паспортом впору было заносить в Красную книгу как какого-нибудь большого подковоноса. И вот этот реликт уже за решеткой. И даже если его завтра выпустят и упадут на колени с мольбой о прощении, репутационный фарш назад провернуть не удастся.Разумеется, главный вопрос, который занимает комментаторов: санкционирована ли на самом верху эта громкая история? То есть ведь наверняка же санкционирована, но что тогда сие означает? Или все-таки нет?Надо сказать, что оба варианта для Кремля хуже. И вымученный комментарий президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова тому подтверждение. Ведь если санкция была, чего тогда стоят четверть века широковещательных деклараций?Записные оптимисты тут же предположили, что суд над Калви — это месседж, означающий, что неприкасаемых в нашей стране нет, что все перед законом равны. Но по какой причине инвестор оказался в тюремной камере? Конфликт вокруг Baring Vostok — типичная терка между акционерами. В эту мутную историю государству по большому счету вообще не стоит вмешиваться – пусть разбирается арбитраж. Но оно постоянно влезает в подобные разборки, и неизменно главным двигателем в этих делах выступает коррупционный интерес.Так что если арест Калви — действительно некий «уравнительный» сигнал, то звучит он весьма зловеще, провозглашая, что, если на стороне вашего оппонента купленные (или дружески к нему настроенные) силовики, то вас уже ничего не спасет. На такой эффект российские власти явно не рассчитывали.Несмотря на общий либеральный стон и плач, злоключения Калви не окажут заметного влияния на инвестиционный климат, тем более на деловую активность – здесь как шли дела неважнецки, так всё и останется. (Не говоря уже о том, что благодатное воздействие зарубежных инвестиций – постулат, мягко говоря, весьма спорный.) Но ведь обитатели Кремля живут не в реальности, а в параллельном мире со своими придуманными ценностями.На это, собственно, и давят Кассандры, прогнозирующие бегство еще не сбежавших капиталов и прочие напасти из-за приговора в отношении Калви и его подельников. Однако то, что в ответ на скорбные клики на самом наверху только разводят руками и при этом уверяют, что «ситуация под контролем», свидетельствует в пользу того, что дело обстоит несколько иным образом.И в этой связи обратил бы внимание на комментарий финансового омбудсмена Павла Медведева, который обозначил ситуацию вокруг ареста Калви фразой «Некому сказать «цыц»!» «Энтропия, беспорядок имеют склонность нарастать — таковы законы природы, — отмечает Медведев, — Прежде этой энтропии как-то пытались противостоять, восстановить баланс. Сейчас, похоже, вертикаль власти сильно деформирована, и бороться с энтропией некому».В этой обстановке нарастающего хаоса и начинают происходить вещи, еще вчера невозможные. Инициаторы спецоперации против Калви вовсе не задумывали устраивать показательную порку или некую демонстрацию силы, влияния или чего-бы то ни было еще. Они просто борются за бабло. Они, конечно, безмерно чтут и уважают старших товарищей, но то, что для последних имеет сакральное значение, для молодых львов – пустой звук и стариковские причуды.И если надо схарчить врага, то какая разница, кто он такой и какой там форум и где проходит. Просто раньше существовали ограничения и условности, которые постепенно отмирают и уступают место простору, на котором ничто не мешает показать молодецкую удаль. «Посторонись! Поберегись!!» — раздаётся окрест, и благоразумные люди спешат последовать этой рекомендации.Авось пронесет!