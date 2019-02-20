Эсминец «Дональд Кук» снова в Чёрном море

Каждый визит сюда (в акваторию Черного моря) дает нам уникальную возможность сотрудничества с нашими морскими партнерами,

Назначенные силы и средства Черноморского флота осуществляют за американским эсминцем непрерывное слежение. Непосредственный контролируют его действия малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс",

Каждый подобный поход откровенно провоцирует Киев на новые безрассудные действия и, соответственно, не укрепляет стабильности в регионе,