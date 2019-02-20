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Эсминец «Дональд Кук» снова в Чёрном море

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ВМС США вновь направили эсминец «Дональд Кук» в Черное море, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Шестого флота.

Эсминец «Дональд Кук» снова в Чёрном море



Это уже второй визит американского корабля с начала 2019 года.

Каждый визит сюда (в акваторию Черного моря) дает нам уникальную возможность сотрудничества с нашими морскими партнерами,
приводит пресс-служба слова командующего флотом Мэтью Пауэла.

В релизе отмечается, что поход «Дональда Кука» направлен на укрепление стабильности в регионе. В ходе визита корабль примет участие в совместных маневрах с «союзниками по НАТО и партнерами».

В Национальном центре управления обороной сообщили, что российские корабли контролируют действия американского эсминца.

Согласно сообщению российских военных, «Дональд Кук» зашел в акваторию Черного моря 19 февраля в 17:00 мск.

Назначенные силы и средства Черноморского флота осуществляют за американским эсминцем непрерывное слежение. Непосредственный контролируют его действия малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс",
добавили в центре управления обороной.

Присутствие американского корабля в Черном море прокомментировал член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

По его словам, «Дональду Куку», как и другим американским кораблям «вообще нечего делать в Черном море, а сегодня – в особенности».

Каждый подобный поход откровенно провоцирует Киев на новые безрассудные действия и, соответственно, не укрепляет стабильности в регионе,
сказал он.

Клинцевич также отметил, что если Киев решится на активные действия, то «США будут нести равную ответственность за их последствия вместе с украинской властью».

Напомним, в январе 2019 года «Дональд Кук» заходил в Батуми, после чего провел учение с двумя кораблями береговой охраны Грузии.
Использованы фотографии:
6 флот ВМС США
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