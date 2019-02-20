Пара модернизированных МиГ-31БМ пополнила морскую авиацию ТОФ

Два модернизированных высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ поступили на вооружение морской авиации Тихоокеанского флота, сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота Николай Воскресенский.Как пояснили в пресс-службе флота, перехватчики МиГ-31БМ вернулись после ремонта и модернизации в состав смешанного авиационного полка, дислоцированного на аэродром морской авиации ТОФ Елизово. В ходе проведенного ремонта с модернизацией обновлена авионика и радиоэлектронные системы самолетов, улучшены тактические характеристики перехватчиков, что повысило их боевые возможности.Сообщается, что самолеты вернулись на аэродром дислокации своим ходом, преодолев более 7 тысяч километров с аэродрома завода, где проходила модернизация. В пресс-службе сообщили, что до конца текущего года морская авиация ТОФ будет усилена еще несколькими модернизированными истребителями МиГ-31БМ.МиГ-31 – всепогодный двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Он предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей в любом диапазоне высот, в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях. Без дозаправки самолет способен совершать перелеты на расстояние до 3 тыс. км. Его потолок – 20,5 км. Средняя продолжительность полета без дозаправки – 3,3 часа. Группа в составе четырех перехватчиков способна контролировать пространство, протяженность которого по фронту составляет 800-900 км.