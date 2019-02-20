Российский эксперт оценил шансы ВКС РФ в случае конфликта с НАТО
Замруководителя Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Константин Сивков в своей статье для издания ВПК оценил шансы ВКС России в военном противостоянии силам НАТО.
По словам Сивкова, численность и оснащенность военной техникой позволяет ВКС успешно противостоять альянсу лишь в условиях локального конфликта, ведущегося на территории третьей страны.
Он отмечает, что в условиях локальной войны НАТО способна сформировать группировку численностью до 2,5 тыс. самолетов и до 1,5 тыс. вертолетов, а также применить до 2 тыс. крылатых ракет.
Такие силы, по его словам, вероятнее всего, будут задействованы от 2-3 недель до 2 месяцев и более с проведением нескольких воздушных наступательных операций (ВНО). При этом ключевой станет первая операция, при срыве которой могут не состояться и все последующие.
Вместе с тем, анализ предыдущих конфликтов с участием НАТО показал, что типовая ВНО со стороны альянса обычно длится от 3 до 5 дней и включает в себя около 9 массированных ударов. Каждый из них предполагает эшелон прорыва ПВО (25-40% от общего числа самолетов), ударный эшелон (45-70%) и эшелон доразведки (около 10%), пишет автор.
В ВНО эксперт включает также удары крылатыми ракетами и удары БЛА.
По его мнению, основным фактором для успешного отражения этих атак является создание всевысотного радиолокационного поля. Он также считает, что ВКС располагает достаточным количеством самолетов и вертолетов, чтобы противостоять альянсу в локальной войне.
Однако в случае глобальной затяжной войны Россия не сможет долго противостоять силам альянса из-за многократного преимущества противника в воздушной технике, отмечает эксперт.
В этом случае Россия, по его словам, может прибегнуть к своему арсеналу ядерного оружия.
В целях предотвращения разгрома российских войск и утраты суверенитета, руководство страны может принять решение о применении ядерных вооружений как тактических, так и стратегических, подчеркивает автор.
По словам Сивкова, численность и оснащенность военной техникой позволяет ВКС успешно противостоять альянсу лишь в условиях локального конфликта, ведущегося на территории третьей страны.
Он отмечает, что в условиях локальной войны НАТО способна сформировать группировку численностью до 2,5 тыс. самолетов и до 1,5 тыс. вертолетов, а также применить до 2 тыс. крылатых ракет.
Такие силы, по его словам, вероятнее всего, будут задействованы от 2-3 недель до 2 месяцев и более с проведением нескольких воздушных наступательных операций (ВНО). При этом ключевой станет первая операция, при срыве которой могут не состояться и все последующие.
Вместе с тем, анализ предыдущих конфликтов с участием НАТО показал, что типовая ВНО со стороны альянса обычно длится от 3 до 5 дней и включает в себя около 9 массированных ударов. Каждый из них предполагает эшелон прорыва ПВО (25-40% от общего числа самолетов), ударный эшелон (45-70%) и эшелон доразведки (около 10%), пишет автор.
В ВНО эксперт включает также удары крылатыми ракетами и удары БЛА.
По его мнению, основным фактором для успешного отражения этих атак является создание всевысотного радиолокационного поля. Он также считает, что ВКС располагает достаточным количеством самолетов и вертолетов, чтобы противостоять альянсу в локальной войне.
Однако в случае глобальной затяжной войны Россия не сможет долго противостоять силам альянса из-за многократного преимущества противника в воздушной технике, отмечает эксперт.
В этом случае Россия, по его словам, может прибегнуть к своему арсеналу ядерного оружия.
В целях предотвращения разгрома российских войск и утраты суверенитета, руководство страны может принять решение о применении ядерных вооружений как тактических, так и стратегических, подчеркивает автор.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/uac_russia
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