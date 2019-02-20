США будут выводить войска из САР через территорию Ирака
Вывод американского военного контингента из Сирии будет осуществляться через иракскую территорию, передает РИА Новости сообщение главы администрации премьер-министра Ирака Абдулкарима Мостафы.
По словам Мостафы, недавно представители США и Ирака достигли по этому вопросу соответствующего соглашения.
Об этом же пишет и американская пресса. Например, газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники в администрации США, сообщила, что Пентагон выведет значительное количество военнослужащих из Сирии к середине марта. Полностью же процесс вывода завершится до конца апреля.
Это при условии, что планы Белого дома не изменятся. При этом, отмечает издание, в Пентагоне до сих не разработали план защиты «своих курдских партнеров от нападения» турецких либо сирийских войск.
Напомним, Соединенные Штаты и их союзники с 2014 года проводят в Сирии операцию против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), причем действуют без согласия официального Дамаска. В конце прошлого года президент США Дональд Трамп заявил о скором выводе войск из САР, не уточнив временных рамок процесса.
По словам Мостафы, недавно представители США и Ирака достигли по этому вопросу соответствующего соглашения.
Всё должно быть сделано не позже первого апреля. Это то, что нам сказали представители Соединенных Штатов,пояснил он в ходе беседы с журналистами на ближневосточной конференции, организованной дискуссионным клубом «Валдай».
Об этом же пишет и американская пресса. Например, газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники в администрации США, сообщила, что Пентагон выведет значительное количество военнослужащих из Сирии к середине марта. Полностью же процесс вывода завершится до конца апреля.
Это при условии, что планы Белого дома не изменятся. При этом, отмечает издание, в Пентагоне до сих не разработали план защиты «своих курдских партнеров от нападения» турецких либо сирийских войск.
Напомним, Соединенные Штаты и их союзники с 2014 года проводят в Сирии операцию против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), причем действуют без согласия официального Дамаска. В конце прошлого года президент США Дональд Трамп заявил о скором выводе войск из САР, не уточнив временных рамок процесса.
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- Армия США
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