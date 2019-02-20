США будут выводить войска из САР через территорию Ирака

Всё должно быть сделано не позже первого апреля. Это то, что нам сказали представители Соединенных Штатов,

Вывод американского военного контингента из Сирии будет осуществляться через иракскую территорию, передает РИА Новости сообщение главы администрации премьер-министра Ирака Абдулкарима Мостафы.По словам Мостафы, недавно представители США и Ирака достигли по этому вопросу соответствующего соглашения.пояснил он в ходе беседы с журналистами на ближневосточной конференции, организованной дискуссионным клубом «Валдай».Об этом же пишет и американская пресса. Например, газета Wall Street Journal , ссылаясь на источники в администрации США, сообщила, что Пентагон выведет значительное количество военнослужащих из Сирии к середине марта. Полностью же процесс вывода завершится до конца апреля.Это при условии, что планы Белого дома не изменятся. При этом, отмечает издание, в Пентагоне до сих не разработали план защиты «своих курдских партнеров от нападения» турецких либо сирийских войск.Напомним, Соединенные Штаты и их союзники с 2014 года проводят в Сирии операцию против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), причем действуют без согласия официального Дамаска. В конце прошлого года президент США Дональд Трамп заявил о скором выводе войск из САР, не уточнив временных рамок процесса.