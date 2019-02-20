В Южном военном округе назначены новые командующие 58-ой и 8-ой армий

В Южном военном округе назначены новые командующие 58-й общевойсковой армии и 8-й общевойсковой армии округа. Соответствующий приказ подписал главнокомандующий ВС РФ президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.Согласно подписанного приказа, командующим дислоцированной на Северном Кавказе 58-й общевойсковой армии Южного военного округа назначен генерал-майор Сергей Рыжков.Сергей Борисович Рыжков родился 25 октября 1968 года в Воронеж. В 1989 году окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище, в 1999 году - Общевойсковую академию имени М.В.Фрунзе, в 2015 году - Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Служил в мотострелковых частях, прошел все должности от командира взвода до заместителя командарма в общевойсковых объединениях ЮВО. Награжден орденами "Мужества", "За военные заслуги", а также государственными и ведомственными медалями.Командующим дислоцированной в Ростовской и Волгоградской областях 8-й общевойсковой армии Южного военного округа назначен генерал-майор Андрей Сычевой.Андрей Иванович Сычевой родился 16 мая 1969 году в станице Троицкой Крымского района Краснодарского края. В 1990 году окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище, в 2002 году - Общевойсковую академию имени М.В.Фрунзе, в 2016 году - Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Служил в танковых и мотострелковых частях, пройдя все должности от командира взвода до начальником штаба общевойскового объединения ЮВО. Награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени и ведомственными медалями.Ранее командовавший 8-ой общевойсковой армией ЮВО генерал-лейтенант Сергей Кузовлев назначен на должность начальника штаба ЮВО.Сергей Юрьевич Кузовлев родился 7 января 1967г. в городе Мичуринск Тамбовской области. В 1990г. окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, в 2001г. - Общевойсковую академию имени М.В.Фрунзе, в 2010г. - Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Служил в Воздушно-десантных войсках, пройдя все должности от командира взвода до командующего армией. Награжден орденами "За военные заслуги", "Кутузова", "Александра Невского", а также государственными и ведомственными медалями.