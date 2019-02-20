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МИД Кубы: США перебрасывают войска к Венесуэле

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Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес обвинил Соединенные Штаты в переброске войск к границам Венесуэлы, сообщает РИА Новости.




По словам Родригеса, у него есть «все данные», позволяющие утверждать, что ВВС США осуществляют полеты с американских баз, на территории которых расположены подразделения сил специальных операций и морской пехоты, используемых в зарубежных акциях.

Сейчас они задействованы в подготовке действий против Венесуэлы,
сказал министр на пресс-конференции в Гаване.

Он добавил, что полеты военной транспортной авиации никак не связаны с оказанием гуманитарной помощи венесуэльцам.

На вопрос, находятся ли на территории Венесуэлы кубинские войска, Родригес ответил, что это клевета, распространенная американским президентом.

Обвинения Трампа в том, что Куба держит частную армию в Венесуэле, наше правительство отвергает самым решительным и категоричным образом,
заявил он.

Конкретного ответа журналисты не получили и на вопрос о том, что предпримет Гавана в случае вторжения в Венесуэлу.

Это вопрос гипотетический. Призыв Кубы – остановить военное вторжение США в Венесуэлу,


сказал министр.

Напомним, в конце января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали США, ряд латиноамериканских и европейских стран. В свою очередь Россия, Китай, Куба и ряд других государств поддержали легитимного главу государства Николаса Мадуро.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
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