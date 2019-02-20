МИД Кубы: США перебрасывают войска к Венесуэле
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес обвинил Соединенные Штаты в переброске войск к границам Венесуэлы, сообщает РИА Новости.
По словам Родригеса, у него есть «все данные», позволяющие утверждать, что ВВС США осуществляют полеты с американских баз, на территории которых расположены подразделения сил специальных операций и морской пехоты, используемых в зарубежных акциях.
Он добавил, что полеты военной транспортной авиации никак не связаны с оказанием гуманитарной помощи венесуэльцам.
На вопрос, находятся ли на территории Венесуэлы кубинские войска, Родригес ответил, что это клевета, распространенная американским президентом.
Конкретного ответа журналисты не получили и на вопрос о том, что предпримет Гавана в случае вторжения в Венесуэлу.
сказал министр.
Напомним, в конце января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали США, ряд латиноамериканских и европейских стран. В свою очередь Россия, Китай, Куба и ряд других государств поддержали легитимного главу государства Николаса Мадуро.
По словам Родригеса, у него есть «все данные», позволяющие утверждать, что ВВС США осуществляют полеты с американских баз, на территории которых расположены подразделения сил специальных операций и морской пехоты, используемых в зарубежных акциях.
Сейчас они задействованы в подготовке действий против Венесуэлы,сказал министр на пресс-конференции в Гаване.
Он добавил, что полеты военной транспортной авиации никак не связаны с оказанием гуманитарной помощи венесуэльцам.
На вопрос, находятся ли на территории Венесуэлы кубинские войска, Родригес ответил, что это клевета, распространенная американским президентом.
Обвинения Трампа в том, что Куба держит частную армию в Венесуэле, наше правительство отвергает самым решительным и категоричным образом,заявил он.
Конкретного ответа журналисты не получили и на вопрос о том, что предпримет Гавана в случае вторжения в Венесуэлу.
Это вопрос гипотетический. Призыв Кубы – остановить военное вторжение США в Венесуэлу,
сказал министр.
Напомним, в конце января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали США, ряд латиноамериканских и европейских стран. В свою очередь Россия, Китай, Куба и ряд других государств поддержали легитимного главу государства Николаса Мадуро.
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- https://ru.wikipedia.org
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