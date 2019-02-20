МИД Кубы: США перебрасывают войска к Венесуэле

Сейчас они задействованы в подготовке действий против Венесуэлы,

Обвинения Трампа в том, что Куба держит частную армию в Венесуэле, наше правительство отвергает самым решительным и категоричным образом,

Это вопрос гипотетический. Призыв Кубы – остановить военное вторжение США в Венесуэлу,