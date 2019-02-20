Новейший двигатель ТВ7-117В для Ми-38 прошел испытания на защиту от птиц

Выполнены последовательные выстрелы градом к оси двигателя со скоростью 83 м/с, а также выстрел птицей массой 1,85 кг к оси двигателя с такой же скоростью в область защитного экрана. Защитное устройство двигателя ТВ7-117В их выдержало

Новейший российский вертолетный двигатель ТВ7-117В, разработанный для установки на вертолеты Ми-38, успешно прошел испытания на защиту от дождя и града, а также попадания птиц. Об этом сообщает пресс-служба ОДК.Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) представила на авиакосмическом салоне AeroIndia 2019 в индийском Бангалоре двигатель ТВ7-117В, предназначенный для вертолета Ми-38. По словам представителя ОДК, двигатель ранее "прошел испытания на защиту от дождя, града, а также попадания птиц".- заявили в ОДК, добавив ,что следующим, уже окончательным, этапом будет проверка двигателя на устойчивость к попаданию в него мелких кусков льда.Последний этап будет проводиться на стенде разработчика двигателя ОДК-Климов (Санкт-Петербург).Турбовальный двигатель ТВ7-117В создан на базе серийного турбовинтового двигателя ТВ7-117С(СМ) и предназначен для установки на многоцелевые вертолеты максимальной взлетной массой 15-18 т (Ми-38 и его модификации).