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В РФ развернут сеть новых комплексов контроля космического пространства

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В ближайшие годы Воздушно-космические силы России получат сеть новейших комплексов контроля космического пространства, приводит газета Красная звезда сообщение командующего космическими войсками ВКС Игоря Морозова.

В РФ развернут сеть новых комплексов контроля космического пространства



По словам Морозова, помимо Алтайского края, комплексы появятся в других регионах РФ, в том числе на Дальнем Востоке, в Бурятии и Крыму.

Генерал пояснил, что это будут специализированные комплексы радиотехнического контроля и оптико-электронные комплексы нового поколения. Они построены на современной элементной базе с применением новейших технологий.

Это позволит во много раз увеличить их боевые возможности,
сказал он, добавив, что с вводом в строй таких систем околоземное пространство будет постоянно контролироваться «по всем наклонениям и в максимальном диапазоне высот».

По его словам, оптико-электронный комплекс «Окно», находящийся в Таджикистане, позволяет российским специалистам обнаруживать космические объекты на расстоянии более 50 тыс. км.

Морозов отметил, что увеличение мощности оборудования стало возможным после проведенной в 2014 году модернизации комплекса. Ранее «Окно» было способно контролировать космическое пространство в пределах 40 тыс. км.

Комплекс предназначен для обнаружения космических объектов, получения их фотометрических характеристик, определения параметров движения и передачи информации в центр контроля.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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