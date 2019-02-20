В РФ развернут сеть новых комплексов контроля космического пространства

Это позволит во много раз увеличить их боевые возможности,

В ближайшие годы Воздушно-космические силы России получат сеть новейших комплексов контроля космического пространства, приводит газета Красная звезда сообщение командующего космическими войсками ВКС Игоря Морозова.По словам Морозова, помимо Алтайского края, комплексы появятся в других регионах РФ, в том числе на Дальнем Востоке, в Бурятии и Крыму.Генерал пояснил, что это будут специализированные комплексы радиотехнического контроля и оптико-электронные комплексы нового поколения. Они построены на современной элементной базе с применением новейших технологий.сказал он, добавив, что с вводом в строй таких систем околоземное пространство будет постоянно контролироваться «по всем наклонениям и в максимальном диапазоне высот».По его словам, оптико-электронный комплекс «Окно», находящийся в Таджикистане, позволяет российским специалистам обнаруживать космические объекты на расстоянии более 50 тыс. км.Морозов отметил, что увеличение мощности оборудования стало возможным после проведенной в 2014 году модернизации комплекса. Ранее «Окно» было способно контролировать космическое пространство в пределах 40 тыс. км.Комплекс предназначен для обнаружения космических объектов, получения их фотометрических характеристик, определения параметров движения и передачи информации в центр контроля.