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США поставят Украине систему для «слепой» посадки самолётов

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Американские ВВС объявили тендер среди оборонных компаний США на изготовление для военного ведомства Украины навигационного оборудования, с помощью которого можно осуществлять «слепые» посадки, передает РИА Новости.




Данное оборудование предназначено для военного аэродрома, дислоцированного в Староконстантинове.

Этот запрос предполагает поставку Украине системы "слепой" посадки (всенаправленного радиомаяка, дальномерного радиомаяка, и маяка системы тактической воздушной навигации) для украинских ВВС, расположенных на авиационной базе Староконстантинов,
говорится в документации тендера.

Заказчик уточняет, что вместе с оборудованием исполнитель должен будет предоставить все сопряженные услуги, предполагающие обучение персонала и техническое обслуживание системы после ее установки.

В документ также отмечается, что американская администрация не планирует брать на себя какие-либо дополнительные траты, связанные с доставкой навигационного оборудования на территорию Украины.

Претендентам на контракт предлагается направлять заявки до 5 апреля 2019 года. Стоимость контракта не указывается.

Ранее сообщалось, что в военный бюджет США заложены около $700 млн., которые должны быть потрачены на военную помощь Киеву.

Напомним, осенью прошлого года в Староконстантинове проходило украино-американское учение «Чистое небо-2018». В ходе тренировочных полетов разбился самолет Су-27УБ. Двое находившихся на борту пилота погибли. Один из них – военнослужащий ВВС Нацгвардии США.
Использованы фотографии:
https://republic.com.ua
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