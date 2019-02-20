США поставят Украине систему для «слепой» посадки самолётов

Этот запрос предполагает поставку Украине системы "слепой" посадки (всенаправленного радиомаяка, дальномерного радиомаяка, и маяка системы тактической воздушной навигации) для украинских ВВС, расположенных на авиационной базе Староконстантинов,

Американские ВВС объявили тендер среди оборонных компаний США на изготовление для военного ведомства Украины навигационного оборудования, с помощью которого можно осуществлять «слепые» посадки, передает РИА Новости Данное оборудование предназначено для военного аэродрома, дислоцированного в Староконстантинове.говорится в документации тендера.Заказчик уточняет, что вместе с оборудованием исполнитель должен будет предоставить все сопряженные услуги, предполагающие обучение персонала и техническое обслуживание системы после ее установки.В документ также отмечается, что американская администрация не планирует брать на себя какие-либо дополнительные траты, связанные с доставкой навигационного оборудования на территорию Украины.Претендентам на контракт предлагается направлять заявки до 5 апреля 2019 года. Стоимость контракта не указывается.Ранее сообщалось, что в военный бюджет США заложены около $700 млн., которые должны быть потрачены на военную помощь Киеву.Напомним, осенью прошлого года в Староконстантинове проходило украино-американское учение «Чистое небо-2018». В ходе тренировочных полетов разбился самолет Су-27УБ. Двое находившихся на борту пилота погибли. Один из них – военнослужащий ВВС Нацгвардии США.