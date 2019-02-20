Комплект точного наведения M1156 представлен на IDEX: конкурент Excalibur

Компания Northrop Grumman представила на международной выставке вооружения в Абу-Даби IDEX-2019 комплект точного наведения (Precision Guidence Kit) M1156, который уже два года производится компанией для армии и морской пехоты США, а также экспортируется как минимум в две страны: Канаду и Австралию, для использования с артиллерийскими системами M777 калибра 155 мм.Более 23 тысяч комплектов PGK M1156 были изготовлены с опережением графика. Производство было увеличено с 48 до 68 единиц в день, время на производство одного комплекта было сокращено почти с 7,5 часов до 6 часов, а количество брака снизилось на 24%.Американская армия использует комплекты точного наведения M1156 со снарядами M795 и M549A1, которые предназначены для артиллерийских систем 155 мм/39. Также они могут быть использованы со 155 мм снарядами, которые применяются в артиллерийских орудиях 155 мм/52, таких как немецкий PzH 2000.PGK M1156 оснащен системой GPS-наведения, а также выполняет функцию взрывателя, который устанавливается вместо обычных взрывателей на артиллерийских снарядах, превращая их в высокоточные боеприпасы. По разным данным, при использовании комплекта круговое вероятное отклонение (КВО) будет составлять от 10 до 50 метров, в отличие от стандартных 150-300 метров.Кроме того, комплект значительно дешевле американских высокоточных управляемых снарядовот компании. Однако КВО «Экскалибура» не превышает 10 метров, поэтому компании-производители рассматривают PGK M1156 и снаряд M982 как дополняющие друг друга возможности.