На IDEX-2019 показали бронетранспортёр Al-Wahash 8х8 с украинским "Штурмом"

На выставке вооруженийв Абу-Даби впервые был продемонстрирован бронетранспортер-амфибияс украинским боевым модулем. БТР, разработанный компанией(базирующейся в ОАЭ) способен составить конкуренцию существующим на данный момент колесным машинамбыл разработан компанией полностью с нуля. Автомобиль был спроектирован для работы в суровых условиях жаркого климата - до 55˚С. Кроме того его особенностью является V-образная конструкция кузова, обеспечивающая дополнительную защиту машины.В настоящее время проходят испытания два прототипа автомобиля, один из которых был представлен на выставкеПредставленный БТР был оснащен украинским боевым модулемв комплекте из 30-мм пушки, 7,62-мм пулемета, 30-мм автоматического гранатометаи комплекса из 4-х ПТУРТакже бронетранспортер может комплектоваться такой же башней, что и на российской, которая в настоящее время находится на вооружении ОАЭ.Основные характеристики БТРЭкипаж – 3 человека плюс 8 человек десант.Скорость передвижения – до 10 км/ч по воде и до 130 км/ч по шоссе.Грузоподъемность – 7500 кг.Боевая масса – 32100 кг.Запас хода – до 700 км.