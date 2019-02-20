На IDEX-2019 показали бронетранспортёр Al-Wahash 8х8 с украинским "Штурмом"
На выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби впервые был продемонстрирован бронетранспортер-амфибия Al-Wahash 8х8 с украинским боевым модулем БМ-3М «Штурм». БТР, разработанный компанией Calidus (базирующейся в ОАЭ) способен составить конкуренцию существующим на данный момент колесным машинам Patria AMV и Boxer.
Al-Wahash был разработан компанией полностью с нуля. Автомобиль был спроектирован для работы в суровых условиях жаркого климата - до 55˚С. Кроме того его особенностью является V-образная конструкция кузова, обеспечивающая дополнительную защиту машины.
В настоящее время проходят испытания два прототипа автомобиля, один из которых был представлен на выставке IDEX 2019.
Представленный БТР был оснащен украинским боевым модулем БМ-3М «Штурм» в комплекте из 30-мм пушки ЗТМ-1, 7,62-мм пулемета КТ-7,62, 30-мм автоматического гранатомета КБА-117 и комплекса из 4-х ПТУР «Барьер».
Также бронетранспортер может комплектоваться такой же башней, что и на российской БМП-3, которая в настоящее время находится на вооружении ОАЭ.
Основные характеристики БТР Al-Wahash 8х8:
Экипаж – 3 человека плюс 8 человек десант.
Скорость передвижения – до 10 км/ч по воде и до 130 км/ч по шоссе.
Грузоподъемность – 7500 кг.
Боевая масса – 32100 кг.
Запас хода – до 700 км.
Al-Wahash был разработан компанией полностью с нуля. Автомобиль был спроектирован для работы в суровых условиях жаркого климата - до 55˚С. Кроме того его особенностью является V-образная конструкция кузова, обеспечивающая дополнительную защиту машины.
В настоящее время проходят испытания два прототипа автомобиля, один из которых был представлен на выставке IDEX 2019.
Представленный БТР был оснащен украинским боевым модулем БМ-3М «Штурм» в комплекте из 30-мм пушки ЗТМ-1, 7,62-мм пулемета КТ-7,62, 30-мм автоматического гранатомета КБА-117 и комплекса из 4-х ПТУР «Барьер».
Также бронетранспортер может комплектоваться такой же башней, что и на российской БМП-3, которая в настоящее время находится на вооружении ОАЭ.
Основные характеристики БТР Al-Wahash 8х8:
Экипаж – 3 человека плюс 8 человек десант.
Скорость передвижения – до 10 км/ч по воде и до 130 км/ч по шоссе.
Грузоподъемность – 7500 кг.
Боевая масса – 32100 кг.
Запас хода – до 700 км.
- Использованы фотографии:
- компания Calidus, https://andrei-bt.livejournal.com
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