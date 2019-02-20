Президент США подписал меморандум о создании космических сил

Хотя американские космические системы исторически сохраняли преимущество над аналогичными системами потенциальных противников, эти противники активно продвигают свой космический потенциал, разрабатывая способы помешать нам в использовании космоса во время кризиса,

Дональд Трамп подписал меморандум о создании в США космических сил, передает РИА Новости Новый род войск должен быть создан в составе ВВС США. Пентагону поручено разработать юридическое обоснование создания космических сил, которые в дальнейшем могут перерасти в новый вид Вооруженных сил США.говорится в документе.В нем отмечается, что США адаптировали свою стратегию и потенциал в сфере нацбезопасности для сдерживания внешней агрессии. В свою очередь Пентагон «принимает меры для сдерживания угроз в космосе» и готовит проект закона о создании космических сил «в качестве 6-го рода войск в составе ВВС».Предполагается, что космические силы будут нести ответственность, в том числе за спутниковую глобальную систему позиционирования (GPS) и датчики отслеживания ракетных пусков, которые должны будут обеспечить «боевое обеспечение устойчивых оборонительных и наступательных космических операций».Среди целей нового рода войск – зашита американских интересов в космосе, отражение агрессии, а также «проецирование военной силы».В ходе церемония подписания меморандума, Трамп заявил, что создание Космических сил США является приоритетом в области нацбезопасности.