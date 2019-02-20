Владимир Путин посвятил своё выступление внутренним проблемам страны

Совокупный доход от использования этих средств за прошлый год составил 70,5 млрд рублей.

Сегодня президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию. Выступление главы государства началось в 12-00 по мск.вр. в Гостином дворе.Свое выступление Владимир Путин начал с фразы, что послание в этом году в первую очередь посвящено внутренним вопросам страны. Задачи, поставленные перед страной, носят долгосрочный характер, заявил он, но работать на стратегические цели нужно уже сегодня. Путин призвал правительство страны задавать тон энергичности и слаженности работы для реализации национальных задач.Говоря более конкретно, Путин перешел к вопросу демографии России. По его словам, в на сегодняшний день Россия вошла в сложный демографический период. С целью восстановления естественного прироста населения Путин призвал власти оказывать помощь при рождении детей, выплачивать материнский капитал, повысить выплаты по уходу за ребенком и т.д.Президент призвал снизить налоговую нагрузку на семью. Принцип простой: больше детей - меньше налогов. Он предложил увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей. Правительству и ЦБ нужно удерживать линию по снижению ставок по ипотеке сначала до 9 процентов, а потом до 8 процентов и ниже, заявил глава государства. Семьям, родившим третьего ребенка, предлагается списывать по 450 тыс. "ипотечных" рублей.Владимир Путин призвал приложить силы к преодолению бедности населения. Для защиты людей Путин предложил ввести дополнительные законодательные гарантии, например, ипотечные каникулы для граждан.Президент призвал всех, кто работает в соцсфере, государственной или муниципальной службе, проявлять уважения к гражданам в словах или действиях.По словам главы государства, впервые в истории российские резервы покрывают внешний долг, как государственный, так и коммерческий.Основные направления для