Путин: Уже весной будет спущена на воду первая ПЛ с "Посейдоном"

Да, с 1987 года произошли серьёзные изменения. Многие государства продолжали развивать ракетные вооружения (РСМД), а Россия и США - нет. Но это нужно было обсуждать. Как США действуют на самом деле? Сами теперь нарушают и своих сателлитов мобилизуют. А те им подхрюкивают по этому вопросу.

Россия не намерена первой размещать подобные ракеты в Европе. Но если они будут поставлены из США в Европу, то это создаст для России угрозу. У таких ракет подлётное время до Москвы - до 12 минут. Россия будет вынуждена в ответ создать вооружения и разместить в отношении и тех территорий, где располагаются центры по принятию решения по применению ракет. Как только такие угрозы со стороны США станут реальны, мы немедленно дадим ответ. Но мы не хотим обострения. США уже действовали так по ПРО. И к чему это привело? Нужно оставить эти иллюзии.

Из послания президента России.С 1 января 2021 года нужно прекратить действие всех (старых) нормативных актов в сфере надзора и контроля в сфере бизнеса. Нужно сохранить только те документы, которые отвечают современным требования. Остальные – сдать в архив.Многие коллеги сказали: "Страшно". Действительно, страшно. Там по некоторым ведомствам целые фолианты. Ещё с советских времён. Со времён Очакова и покоренья Крыма. Не с 2014-го года, конечно… А со времён Александра Сергеевича Грибоедова…Начнётся в этом году железнодорожное движение по Крымскому мосту. Сделан обход вокруг Краснодара. Это придаст импульс мощно развивать Крым, Севастополь. Откроется скоростная трасса Москва – Санкт-Петербург. За 6 лет реконструируются 60 аэропортов. Вырастет пропускная способность БАМа и Транссиба.Общенациональная задача – развитие Восточной Сибири и Дальнего Востока. Обсудим, что каждое из федеральных ведомств делает для развития ДВ. Нужно повысить в том числе и туристическую привлекательность региона.Нужно подумать, как упростить визовые формальности для туристов, приезжающих в нашу страну – по опыту проведения ЧМ-2018 по футболу.Нужно начать эксплуатацию систем связи 5-го поколения 5G.Нужно кратно увеличить возможность спутниковой группировки. Нам стоит организовать Национальный космический центр, обеспечивать научные исследования и подготовки кадров.Мы нашли уникальные решения в области обороны. Это сделали наши учёные, в том числе молодые. Создание гиперзвукового комплекса «Авангард» соразмерно с запуском первого ИСЗ. В своё время атомный проект дал нам атомную энергетику. Но нам нужно использовать научно-технические программы и в гражданских сферах.В середине 2020-х годов нам нужно войти в число ведущих стран в области генетических исследований. В Ленинградской области состоялся запуск реактора, который позволит создавать новые материалы.Впервые на наших верфях в наше время начнут создавать научно-исследовательские суда, которые смогут работать в том числе и арктическом регионе. Нам необходимы специалисты для прорывных технических решений. Организуем обработку кадров для тех отраслей, которые только формируются.Путин отметил необходимость совершенствования среднего профессионального образования, в том числе с помощью переоснащения 2 тысяч мастерских.По словам Путина, необходимо углублять сотрудничество с Белоруссией. Президент отметил необходимость контактов с Китаем, Индией, Японией, странами Юго-Восточной Азии. Путин отметил важность работы в рамках проекта "Один пояс - один путь".Острым вопросом отношений с США является вопрос выхода США из ДРСМД.Далее президент России подробно объяснил пункты ДРСМД, коснулся вопроса развёртывания США ПРО в Румынии и Польше.Путин:Президент снова рассказал о "Кинжалах", "Пересвете", "Сармате", "Посейдон" и другим вооружениям.Президент отметил важность этого факта.Также Путин рассказал о "Цирконе" со скоростью 9 М, способного поражать цели на дистанции до 1 тыс. км.