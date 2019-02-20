Эксперт прокомментировал для "ВО" переговоры о поставках С-400 в Катар

С Катаром также ведутся переговоры о поставках ЗРС С-400 «Триумф»,

Есть ли опасность передачи современных российских технологий нашим конкурентам, или всё же поставляемые за рубеж ЗРК идут с «пониженными» ТТХ?

Естественно, те зенитные ракетные комплексы, которые поставляются за рубеж, имеют определённые ограничения. Поэтому о том, что наши технологии куда-то попадут, можно не переживать. Над этим наши военные давно работают. ЗРК, поставляемые за рубеж, в полной мере не оборудуются «изюминками» военными, которыми должны оборудоваться системы, защищающие наше небо.

Там есть определённые ограничения в электронике, например, по системе «свой-чужой». Поэтому нечего опасаться, надо поставлять, надо договариваться и продвигать наше оружие , в том числе и в странах Азии.