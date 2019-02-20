Ростех анонсировал скорое начало работ по российско-китайскому вертолёту

Подписание российско-китайского контракта на совместное создание тяжелого вертолета грузоподъемностью около 15 тонн ожидается в течении одного-двух месяцев, заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.По словам представителя Ростеха, созданию тяжелого вертолета, который будет мощнее, чем американский вертолет Sikorsky, но чуть меньше российского Ми-26, предшествовали четыре года напряженных переговоров. На настоящий момент все технические моменты сторонами согласованы.Первоначально межправительственное соглашение по разработке тяжелого вертолета было подписано в 2016 году. Стороны договорились о том, что российская компания "Вертолеты России" и китайская компания Avicopter совместно создадут перспективный тяжелый вертолет с последующим его серийным производством на территории Китая. Вертолет предназначен для продвижения для эксплуатации в Китае.Соглашением предусматривалось, что основная деятельность по проекту будет осуществляться китайскими специалистами, включая проектирование, постройку опытных образцов, проведение испытаний, сертификацию, подготовку и серийное производство, а также продвижение вертолета на рынок и общую координацию работ. Российская сторона инвестирует в проект собственные технологии и разработает техническое предложение и отдельные системы новой машины.