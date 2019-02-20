Нетаньяху перенёс встречу с Путиным по "внутриполитическим" причинам
Запланированная на четверг встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента РФ Владимира Путина не состоится по причине отмены поездки израильского премьера по внутриполитическим причинам. Стороны договорились встретиться "через несколько дней". Об этом сообщает издание Jerusalem Post.
По данным издания, стороны проведут телефонные переговоры, в ходе которых будет согласована новая дата визита израильского премьер-министра в Москву. Инициатива о переносе встречи, по информации израильских СМИ, исходила от Нетаньяху. Причиной отмены встречи стало его решение сконцентрироваться на решении внутриполитических проблем, а именно в преддверии апрельских выборов попытаться объединить разрозненные правые партии.
В Кремле подтвердили перенос визита израильской делегации на несколько дней.
Ранее израильские СМИ сообщали, что во время встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, последний предоставит российскому лидеру некую карту, на которой подробно отмечены позиции иранских подразделений и мест расположения баллистических ракет Ирана на территории Сирии, тем самым показав российской стороне якобы нарушение иранцами обязательств, взятых перед союзниками.
По данным издания, стороны проведут телефонные переговоры, в ходе которых будет согласована новая дата визита израильского премьер-министра в Москву. Инициатива о переносе встречи, по информации израильских СМИ, исходила от Нетаньяху. Причиной отмены встречи стало его решение сконцентрироваться на решении внутриполитических проблем, а именно в преддверии апрельских выборов попытаться объединить разрозненные правые партии.
В Кремле подтвердили перенос визита израильской делегации на несколько дней.
Ранее израильские СМИ сообщали, что во время встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, последний предоставит российскому лидеру некую карту, на которой подробно отмечены позиции иранских подразделений и мест расположения баллистических ракет Ирана на территории Сирии, тем самым показав российской стороне якобы нарушение иранцами обязательств, взятых перед союзниками.
- Использованы фотографии:
- Kremlin.ru
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