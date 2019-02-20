Новости

Нетаньяху перенёс встречу с Путиным по "внутриполитическим" причинам

31
Запланированная на четверг встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента РФ Владимира Путина не состоится по причине отмены поездки израильского премьера по внутриполитическим причинам. Стороны договорились встретиться "через несколько дней". Об этом сообщает издание Jerusalem Post.

Нетаньяху перенёс встречу с Путиным по "внутриполитическим" причинам



По данным издания, стороны проведут телефонные переговоры, в ходе которых будет согласована новая дата визита израильского премьер-министра в Москву. Инициатива о переносе встречи, по информации израильских СМИ, исходила от Нетаньяху. Причиной отмены встречи стало его решение сконцентрироваться на решении внутриполитических проблем, а именно в преддверии апрельских выборов попытаться объединить разрозненные правые партии.

В Кремле подтвердили перенос визита израильской делегации на несколько дней.

Ранее израильские СМИ сообщали, что во время встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, последний предоставит российскому лидеру некую карту, на которой подробно отмечены позиции иранских подразделений и мест расположения баллистических ракет Ирана на территории Сирии, тем самым показав российской стороне якобы нарушение иранцами обязательств, взятых перед союзниками.
Использованы фотографии:
Kremlin.ru
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Израиль наладит с Россией взаимодействие по Сирии
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
31 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти