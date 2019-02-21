Военно-промышленный комплекс Украины: состояние и перспективы
В средствах массовой информации Российской Федерации сложилась практика публикации статей с непрекращающимися критическими высказываниями относительно возможностей военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Однобокий взгляд на проблему, не важно, оптимистичный он или пессимистичный, никогда не приводит к хорошим последствиям. Безусловно, возможности ВПК Украины во многом уступают как возможностям ВПК России, так и ведущих стран мира, но говорить об его отсутствии и полном развале промышленности ошибочно. В связи с этим предлагаю взглянуть с другой стороны и изучить, в каком состоянии находится ВПК Украины, какие факторы могут ему помочь начать выпуск современных вооружений, и каких именно.
После развала СССР и провозглашения независимости Украины на её территории осталось примерно 17 % от военно-промышленного комплекса СССР, что в общей сложности составляло около двух тысяч предприятий, в которых работало свыше семисот тысяч человек.
В результате общей экономической деградации государства, коррупции, отсутствия политической воли и разрыва кооперационных связей с российскими предприятиями, ВПК Украины понёс значительные потери. Отсутствие крупного гособоронзаказа со стороны вооружённых сил Украины, вследствие хронического безденежья и перенасыщенности образцами вооружений, оставшимися от распада СССР, вынудили оборонные заводы сократить огромное количество персонала. Закрытие научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИР, ОКР), ведущихся в период СССР, привело к утере многих ключевых компетенций.
Во многом указанные проблемы характерны и для ВПК России, но существенно больший запас прочности, лучшее финансирование, и понимание того, что РФ в любом случае цель №1 для США и НАТО, позволили сохранить, а в дальнейшем модернизировать значительную часть советского наследства.
Как и в России 90-х годов, внимание военно-промышленного комплекса Украины было направлено на зарубежные рынки. Казалось бы, мощная промышленность, передовая советская инженерная школа и низкая стоимость гарантировали успех? Однако всё оказалось не так просто. Основную конкуренцию ВПК Украины составили вооружённые силы самой Украины. Как уже говорилось ранее, на складах осталось ржаветь огромное количество боевой техники вооружённых сил СССР. Это привело к тому, что основные экспортные успехи Украины связаны с продажей за рубеж отремонтированной техники со складов или её модернизированных вариантов. Причём, с высокой вероятностью, не модернизированная техника была реализована по различным серым схемам, от которых ни государству, ни ВПК ничего не перепало.
Умение качественно модернизировать военную технику предыдущих поколений крайне важно, это позволяет максимально длительный период использовать её в вооружённых силах, «выжать» всё возможное из изначально заложенного потенциала. Однако, если заниматься только этим, то ВПК может разучиться производить концептуально новое вооружение, бесконечно пытаясь сделать из устаревшего танка этакий идеальный «самурайский меч».
Самым значительным успехом украинского ВПК стало подписание договора с Пакистаном в 1996 году на поставку стороны 320 Т-80УД, произведенных в Харькове. Стоимость контракта составила около 650 млн долларов. Существует версия проигрыша России, участвовавшей в данном тендере с танком Т-90, по причине разногласий с одним из крупнейших заказчиков – Индией, являющейся стратегическим противником Пакистана.
Выполнение данного контракта далось Украине не без труда. Часть комплектующих была снята с законсервированных устаревших образцов бронетехники, а производство танковых пушечных стволов освоили на заводе имени Фрунзе в Сумах, прежде выпускавшем утяжеленные трубы для нефтегазодобычи.
В дальнейшем экспорт украинских вооружения также строился на модернизации, в некоторых случаях глубокой переработке, советских образцов вооружений. Из-за общей деградации промышленности периодически возникают проблемы с качеством изготовления комплектующих, в том числе со стволами орудий и броневой сталью. Всё это не лучшим образом сказывается на имидже украинской техники и оружия.
После произошедшего в Украине государственного переворота и прихода к власти националистического правительства выяснилось, что оснащение вооружённых сил Украины (ВСУ) современной военной техникой оставляет желать лучшего. За несколько десятилетий независимости новая техника практически не поступала, а существующая пришла в негодность. Боевые действия между отколовшимися Луганской Народной Республикой, Донецкой Народной Республикой (ЛНР, ДНР) и ВСУ Украины, показали в сколь плачевном состоянии находятся последние.
Взяв курс на жёсткую конфронтацию с Россией, украинскими властями были предприняты шаги по модернизации промышленности, на базе остатков полуразрушенного ВПК. Вряд ли можно сказать, что это привело к значительным успехам, но какое-то поступательное движение есть. В последние годы ВПК Украины ежегодно анонсирует появление тех или иных образцов вооружений, в основном для сухопутных войск.
Не все из анонсированных образцов вооружений готовы к серийному производству, а некоторые и вовсе находятся лишь на стадии ОКР.
Какие преимущества может получить украинский ВПК по сравнению с Российским ВПК?
Здесь напрашивается единственно верный ответ. Украинский ВПК получает и будет получать всемерную поддержку западных стран. Не будет ограничений в поставках комплектующих, электроники, станков. Разумеется, никто не даст Украине доступа к передовым эксклюзивным технологиям, или доступ к технологиям создания стратегического оружия, но в иных сферах сотрудничество, вплоть до совместной реализации отдельных образцов вооружения и военной техники (ВиВТ), более чем возможно.
Кто-то может сказать, что это скорее минус, и лучше всё создавать своими силами. Для России это действительно так, и это крайне сложно, поскольку приходиться противостоять интеллектуальному и техническому потенциалу половины планеты. Для государства уровня Украины это невозможно в принципе. Кроме того, если в долгосрочной перспективе заимствование комплектующих производства других стран представляет угрозу независимости страны, и ослабляет её ВПК в целом, то в краткосрочной позволяет получить изделия с более высокими, нежели у конкурентов характеристиками.
Не стоит забывать, что инженеры-разработчики военной техники в Украине наследники могучей советской школы, не все знания утеряны, а активная националистическая агитация и вливание денежных средств, способны стимулировать эту часть промышленности.
Какие вооружения потенциально сможет, а какие нет, производить ВПК Украины? И какие из них представляют угрозу для России и для отколовшихся республик?
В первую очередь это создание ракетного вооружения. После прекращения существования договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в Украине уже звучат голоса о возможности начала разработки ракет этого класса. Теоретически Украина может обладать определёнными компетенциями в данном вопросе. Не стоит забывать о КБ «Южное», головном разработчике легендарной стратегической ракеты «Сатана».
В настоящий момент украинскими властями анонсировано создание оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Гром», по сути являющегося аналогом российского комплекса «Искандер». По информации КБ «Южное», ОКР по данному комплексу движется к завершению.
Вполне вероятно, что в случае удачного запуска комплекса «ГРОМ» в серию, наличию внутренних и экспортных заказов и финансированию со стороны государства, могут быть предприняты попытки создания ракетных комплексов большей дальности. Необходимо отметить, что данные попытки вполне вероятно наткнутся на противодействие западных союзников Украины, которые вовсе не заинтересованы в распространении вооружений большой дальности и технологий их создания. Так что помощи в этом вопросе Украине ожидать точно не стоит.
То же самое можно сказать по поводу витающей в Украине идеи о разработке ядерного оружия. В лучшем случае попытку разработки ядерного оружия прихлопнет тяжёлая дружеская рука США. В худшем варианте разработчиков постреляют агенты израильской МОССАД, из-за оправданных опасений, что технологии новорождённой атомной бомбы, за определённое финансовое вознаграждение, уплывут в Иран.
Также в Украине разрабатывается дозвуковая низколетящая противокорабельная ракета (ПКР) «Нептун». Данная ПКР разрабатывается КБ «Луч», её конструкция основана на базе советской/российской ПКР Х-35 «Уран». Называется максимальная дальность стрельбы до 300 километров. Ракета может быть выпущена в корабельном, наземном и авиационном исполнении.
На испытаниях ракету преследовал ряд неудач, но скорее всего она так или иначе будет доведена до серийного производства.
И ОТРК «Гром», и ПКР «Нептун» в случае доведения до серийного производства могут представлять определённую угрозу для вооружённых сил РФ. Безусловно, их применение будет означать начало полномасштабных боевых действий между Россией и Украиной, и не принесёт ничего хорошего ни одной из сторон. Но именно наличие более-менее адекватного современного наступательного вооружения может подвигнуть украинские власти нанести удар по базе в Крыму или атаковать корабль ВМФ РФ в надежде, что ответная полномасштабная реакция России вынудит вмешаться США и другие страны НАТО.
Для России и Украины за вычетом необратимо невменяемых представителей населения с обеих сторон данная ситуация неприятна тем, что может привести к полному разрыву между нашими странами. Война приведёт к жертвам с обеих сторон, как среди военных, так и среди гражданского населения. Эти жертвы в будущем всегда будут стоять на пути примирения и объединения двух стран, превратив ситуацию схожую с теми, что существуют между Индией и Пакистаном, Северной и Южной Кореей.
В теории возможно развитие украинской космической программы на базе ракет «Зенит», но на практике разрыв кооперационных связей с Россией приведёт к существенным проблемам при попытке реанимации данного проекта. Возможно, ракетой «Зенит» заинтересуются представители зарубежного бизнеса, но это скорее всего будет реализовано в форме покупки всей конструкторской документации, оснастки и специалистов, и новый «Зенит» будет реализован в другой стране и из иностранных комплектующих.
Другим направлением, на котором ВПК Украины может добиться успехов, является создание наземной боевой бронированной техники, реактивной артиллерии и противотанковых управляемых ракет (ПТУР). Существенный задел, доставшийся Украине от бронетанковой промышленности СССР, позволяет и сегодня производить вполне конкурентоспособные образцы.
В частности, Украина активно развивает линейку разработанных в СССР танков Т-64/Т-80. Большую часть комплектующих, включая двигатель, систему управления огнём (СУО), активную и динамическую защиту, удаётся производить силами украинского ВПК.
Существуют проблемы с изготовлением и качеством некоторых комплектующих, влияющие на серийное производство новых танков. Это наглядно характеризуют постоянные срывы сроков по поставке в Таиланд 49 танков «Оплот-М».
Так или иначе, но украинская промышленность активно развивает направление разработки и производства танков, и других бронемашин. На этом поле вполне можно ожидать расширения сотрудничества со странами НАТО. Например, в случае утери компетенций по производству танковых орудий, не принесёт удивления появление на перспективных украинских танках орудий, производства немецких компаний. Это относится и к поставкам СУО, средств связи и других комплектующих.
То-же самое КБ «Луч», которое создаёт ПКР «Нептун», разработало и запустило в серийное производство противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Стугна-П» с дальностью стрельбы порядка 5000 метров. В данном ПТРК скорее всего используется система наведения в лазерном луче, аналогичная той, что применена на российских ПТРК «Корнет» (АО «КБП», Тула). Крупномасштабное производство таких комплексов может представлять серьёзную угрозу для вооружённых сил ЛНР и ДНР.
Ещё одним комплексом вооружения, представляющим угрозу вооружённым силам ЛНР и ДНР, является реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ольха», обладающая дальностью стрельбы порядка 120 километров. Несмотря на значительные запасы РСЗО, доставшиеся в наследство от СССР, украинский ВПК в лице упомянутого КБ «Луч» с 2016 года вёл разработку данного комплекса, являющегося по сути чем-то средним между классическими РСЗО и ОТРК «Точка-У». Ракеты комплекса «Ольха» оснащены системой наведения, минимизирующей отклонение от заданной цели, что позволяет поражать цели точечно, а не работать по площадям. При использовании только инерциальной системы наведения среднее отклонение ракеты составляет 50 м, при использовании GPS коррекции — около 7 м.
Также ВПК Украины способен выпускать в интересах сухопутных войск такое вооружение как дистанционно управляемые модули вооружения, миномёты, стрелковое и снайперское оружие, включая так называемые «антиматериальные» винтовки калибра 12,7 мм.
В области создания зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) от ВПК Украины сложно ожидать чего-то существенно большего, нежели модернизацию образцов из советского наследия. Теоретически в сотрудничестве со странами НАТО могут быть разработаны новые ЗРК малой и дальности, но сказать какова в них будет доля участия украинской стороны затруднительно.
В области авиастроения ВПК Украины может проявить себя в создании самолётов военно-транспортной авиации (ВТА) малой и средней грузоподъёмности. Это более вероятно при условии применения зарубежной авионики и двигателей. Развитие авиационной промышленности крайне сложный процесс, поэтому можно ожидать, что разработка и производство новых самолётов ВПК Украины будет сталкиваться с трудностями и задержками.
Появление боевых самолётов в перспективе возможно только в виде суррогатных переделок из транспортных самолётов или простейших дозвуковых реактивных самолётов типа «штурмовик». Создание современных самолётов типа «истребитель» для украинского ВПК в обозримой перспективе неосуществимо.
Компетенции ВПК Украины, по разработке и производству вертолётов, можно оценить по представленному компанией АО "Мотор Сич" вертолёту "НАДИЯ", являющемуся по сути переработкой древнего вертолёта Ми-2. С другой стороны, Украина может являться поставщиком вертолётных двигателей, которые производит АО "Мотор Сич". Это критичная технология, развитие и поддержка которой может обеспечить Украине место при кооперационной разработке новых вертолётов с каким-либо государством.
Также сложно ожидать возобновления разработки и строительства тяжёлых транспортных самолётов – визитной карточки КБ «Антонов». Американским и европейским компаниям совершенно не нужны конкуренты на этом поле, поэтому ожидать помощи от них не придётся. Индия или Китай скорее предпочтут работать в этом направлении с Россией, как с более предсказуемым партнёром. В лучшем случае Украине удастся продать (если уже не продали) техническую документацию на самолёты разработки КБ «Антонов».
ВПК Украины активно разрабатывает проекты малых БПЛА, предназначенных для разведки поля боя. Здесь можно отметить, что с учётом развития современных технологий, данное направление до определённого уровня, по сложности сравнимо с продвинутым авиамоделизмом. Основные преимущества БПЛА проявляются при возможности вывода за пределы наземной радиосвязи, поэтому гораздо более сложной задачей является создание глобальной системы управления БПЛА. К сожалению, проблемы в этой сфере присутствуют и у ВПК России.
В области строительства военно-морского флота Украина в составе СССР обладала огромными возможностями. Достаточно сказать, что единственный российский авианосец был построен на верфи Черноморского судостроительного завода в г. Николаев, разумеется, при кооперации предприятий всего СССР.
После развала СССР судостроительные предприятия Украины, как, впрочем, и России, понесли, наверное, наибольший урон по отношению к другим отраслям промышленности. Сказалось то, что строительство судов длительный процесс, требующий колоссальных инвестиций и слаженной работы огромного количества субподрядных организаций.
В настоящий момент вершиной военных судостроительных возможностей украинской промышленности являются бронекатера проекта 58150 «Гюрза» водоизмещением 38 тонн.
В ближайшей перспективе судостроительная промышленность Украины вряд ли способна построить что-то большее, нежели корабль класса «корвет». Огромные проблемы с возникнут с его наполнением современными средствами разведки, управления, вооружения. Скорее всего это возможно только при привлечении комплексов и систем западного производства.
Как и в случае с вертолётными двигателями, Украина обладает инженерным и промышленным потенциалом в разработке корабельных энергетических установок. Если данное направление не растратит свой потенциал и будет развиваться, то может быть востребовано как на мировом рынке, так и при совместном создании кораблей с каким-либо государством.
Компетенции в области строительства подводных лодок в ВПК Украины полностью отсутствуют, и перспектив их появления не наблюдается. Скорее всего лучшее что светит вооружённым силам Украины, это приобретение неатомных подводных лодок (НАПЛ) зарубежного производства, если на это найдётся финансирование (помимо самих НАПЛ нужно приобрести вооружение для них, обучить экипажи и вспомогательный персонал, обеспечить техническое обслуживание).
Подводя итог можно сказать, что ВПК Украины «скорее жив, чем мёртв», хоть и находится в незавидном состоянии, и его отдельные возможности могут создавать угрозу для России и отколовшихся республик (ЛНР и ДНР).
Крайне жаль, что приходится писать статьи о ВПК Украины, в контексте «враждебной оценки». В ситуации, когда осколки былой сверхдержавы находятся практически в состоянии междоусобной войны, остаётся только надеяться, что здравый смысл возобладает и в дальнейшем мы сможем вновь вернуться к нормальным отношениям.
В конце концов недругам не стоит забывать слова немецкого канцлера Отто фон Бисмарка: «Русские, даже если их расчленить международными трактатами, так же быстро вновь соединятся друг с другом, как частицы разрезанного кусочка ртути. Это неразрушимое государство русской нации, сильное своим климатом, своими пространствами и ограниченностью потребностей».
А народам и лидерам обеих наших государств вспомнить ещё одно приписываемое Бисмарку высказывание «Могущество России может быть подорвано только отделением от нее Украины… необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России. Для этого нужно только найти и взрастить предателей среди элиты и с их помощью изменить самосознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть все русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Все остальное – дело времени».
После развала СССР и провозглашения независимости Украины на её территории осталось примерно 17 % от военно-промышленного комплекса СССР, что в общей сложности составляло около двух тысяч предприятий, в которых работало свыше семисот тысяч человек.
В результате общей экономической деградации государства, коррупции, отсутствия политической воли и разрыва кооперационных связей с российскими предприятиями, ВПК Украины понёс значительные потери. Отсутствие крупного гособоронзаказа со стороны вооружённых сил Украины, вследствие хронического безденежья и перенасыщенности образцами вооружений, оставшимися от распада СССР, вынудили оборонные заводы сократить огромное количество персонала. Закрытие научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИР, ОКР), ведущихся в период СССР, привело к утере многих ключевых компетенций.
Во многом указанные проблемы характерны и для ВПК России, но существенно больший запас прочности, лучшее финансирование, и понимание того, что РФ в любом случае цель №1 для США и НАТО, позволили сохранить, а в дальнейшем модернизировать значительную часть советского наследства.
Как и в России 90-х годов, внимание военно-промышленного комплекса Украины было направлено на зарубежные рынки. Казалось бы, мощная промышленность, передовая советская инженерная школа и низкая стоимость гарантировали успех? Однако всё оказалось не так просто. Основную конкуренцию ВПК Украины составили вооружённые силы самой Украины. Как уже говорилось ранее, на складах осталось ржаветь огромное количество боевой техники вооружённых сил СССР. Это привело к тому, что основные экспортные успехи Украины связаны с продажей за рубеж отремонтированной техники со складов или её модернизированных вариантов. Причём, с высокой вероятностью, не модернизированная техника была реализована по различным серым схемам, от которых ни государству, ни ВПК ничего не перепало.
Умение качественно модернизировать военную технику предыдущих поколений крайне важно, это позволяет максимально длительный период использовать её в вооружённых силах, «выжать» всё возможное из изначально заложенного потенциала. Однако, если заниматься только этим, то ВПК может разучиться производить концептуально новое вооружение, бесконечно пытаясь сделать из устаревшего танка этакий идеальный «самурайский меч».
Самым значительным успехом украинского ВПК стало подписание договора с Пакистаном в 1996 году на поставку стороны 320 Т-80УД, произведенных в Харькове. Стоимость контракта составила около 650 млн долларов. Существует версия проигрыша России, участвовавшей в данном тендере с танком Т-90, по причине разногласий с одним из крупнейших заказчиков – Индией, являющейся стратегическим противником Пакистана.
Танк Т-80УД вооружённых сил Пакистана
Выполнение данного контракта далось Украине не без труда. Часть комплектующих была снята с законсервированных устаревших образцов бронетехники, а производство танковых пушечных стволов освоили на заводе имени Фрунзе в Сумах, прежде выпускавшем утяжеленные трубы для нефтегазодобычи.
В дальнейшем экспорт украинских вооружения также строился на модернизации, в некоторых случаях глубокой переработке, советских образцов вооружений. Из-за общей деградации промышленности периодически возникают проблемы с качеством изготовления комплектующих, в том числе со стволами орудий и броневой сталью. Всё это не лучшим образом сказывается на имидже украинской техники и оружия.
После произошедшего в Украине государственного переворота и прихода к власти националистического правительства выяснилось, что оснащение вооружённых сил Украины (ВСУ) современной военной техникой оставляет желать лучшего. За несколько десятилетий независимости новая техника практически не поступала, а существующая пришла в негодность. Боевые действия между отколовшимися Луганской Народной Республикой, Донецкой Народной Республикой (ЛНР, ДНР) и ВСУ Украины, показали в сколь плачевном состоянии находятся последние.
Взяв курс на жёсткую конфронтацию с Россией, украинскими властями были предприняты шаги по модернизации промышленности, на базе остатков полуразрушенного ВПК. Вряд ли можно сказать, что это привело к значительным успехам, но какое-то поступательное движение есть. В последние годы ВПК Украины ежегодно анонсирует появление тех или иных образцов вооружений, в основном для сухопутных войск.
Образцы вооружений, представленные Украинским ВПК в последние годы
Не все из анонсированных образцов вооружений готовы к серийному производству, а некоторые и вовсе находятся лишь на стадии ОКР.
Какие преимущества может получить украинский ВПК по сравнению с Российским ВПК?
Здесь напрашивается единственно верный ответ. Украинский ВПК получает и будет получать всемерную поддержку западных стран. Не будет ограничений в поставках комплектующих, электроники, станков. Разумеется, никто не даст Украине доступа к передовым эксклюзивным технологиям, или доступ к технологиям создания стратегического оружия, но в иных сферах сотрудничество, вплоть до совместной реализации отдельных образцов вооружения и военной техники (ВиВТ), более чем возможно.
Кто-то может сказать, что это скорее минус, и лучше всё создавать своими силами. Для России это действительно так, и это крайне сложно, поскольку приходиться противостоять интеллектуальному и техническому потенциалу половины планеты. Для государства уровня Украины это невозможно в принципе. Кроме того, если в долгосрочной перспективе заимствование комплектующих производства других стран представляет угрозу независимости страны, и ослабляет её ВПК в целом, то в краткосрочной позволяет получить изделия с более высокими, нежели у конкурентов характеристиками.
Не стоит забывать, что инженеры-разработчики военной техники в Украине наследники могучей советской школы, не все знания утеряны, а активная националистическая агитация и вливание денежных средств, способны стимулировать эту часть промышленности.
Какие вооружения потенциально сможет, а какие нет, производить ВПК Украины? И какие из них представляют угрозу для России и для отколовшихся республик?
В первую очередь это создание ракетного вооружения. После прекращения существования договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в Украине уже звучат голоса о возможности начала разработки ракет этого класса. Теоретически Украина может обладать определёнными компетенциями в данном вопросе. Не стоит забывать о КБ «Южное», головном разработчике легендарной стратегической ракеты «Сатана».
В настоящий момент украинскими властями анонсировано создание оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Гром», по сути являющегося аналогом российского комплекса «Искандер». По информации КБ «Южное», ОКР по данному комплексу движется к завершению.
Макет ракеты разрабатывающегося украинского ОТРК «Гром»
Вполне вероятно, что в случае удачного запуска комплекса «ГРОМ» в серию, наличию внутренних и экспортных заказов и финансированию со стороны государства, могут быть предприняты попытки создания ракетных комплексов большей дальности. Необходимо отметить, что данные попытки вполне вероятно наткнутся на противодействие западных союзников Украины, которые вовсе не заинтересованы в распространении вооружений большой дальности и технологий их создания. Так что помощи в этом вопросе Украине ожидать точно не стоит.
То же самое можно сказать по поводу витающей в Украине идеи о разработке ядерного оружия. В лучшем случае попытку разработки ядерного оружия прихлопнет тяжёлая дружеская рука США. В худшем варианте разработчиков постреляют агенты израильской МОССАД, из-за оправданных опасений, что технологии новорождённой атомной бомбы, за определённое финансовое вознаграждение, уплывут в Иран.
Также в Украине разрабатывается дозвуковая низколетящая противокорабельная ракета (ПКР) «Нептун». Данная ПКР разрабатывается КБ «Луч», её конструкция основана на базе советской/российской ПКР Х-35 «Уран». Называется максимальная дальность стрельбы до 300 километров. Ракета может быть выпущена в корабельном, наземном и авиационном исполнении.
Украинская дозвуковая ПКР «Нептун»
На испытаниях ракету преследовал ряд неудач, но скорее всего она так или иначе будет доведена до серийного производства.
И ОТРК «Гром», и ПКР «Нептун» в случае доведения до серийного производства могут представлять определённую угрозу для вооружённых сил РФ. Безусловно, их применение будет означать начало полномасштабных боевых действий между Россией и Украиной, и не принесёт ничего хорошего ни одной из сторон. Но именно наличие более-менее адекватного современного наступательного вооружения может подвигнуть украинские власти нанести удар по базе в Крыму или атаковать корабль ВМФ РФ в надежде, что ответная полномасштабная реакция России вынудит вмешаться США и другие страны НАТО.
Для России и Украины за вычетом необратимо невменяемых представителей населения с обеих сторон данная ситуация неприятна тем, что может привести к полному разрыву между нашими странами. Война приведёт к жертвам с обеих сторон, как среди военных, так и среди гражданского населения. Эти жертвы в будущем всегда будут стоять на пути примирения и объединения двух стран, превратив ситуацию схожую с теми, что существуют между Индией и Пакистаном, Северной и Южной Кореей.
В теории возможно развитие украинской космической программы на базе ракет «Зенит», но на практике разрыв кооперационных связей с Россией приведёт к существенным проблемам при попытке реанимации данного проекта. Возможно, ракетой «Зенит» заинтересуются представители зарубежного бизнеса, но это скорее всего будет реализовано в форме покупки всей конструкторской документации, оснастки и специалистов, и новый «Зенит» будет реализован в другой стране и из иностранных комплектующих.
Другим направлением, на котором ВПК Украины может добиться успехов, является создание наземной боевой бронированной техники, реактивной артиллерии и противотанковых управляемых ракет (ПТУР). Существенный задел, доставшийся Украине от бронетанковой промышленности СССР, позволяет и сегодня производить вполне конкурентоспособные образцы.
В частности, Украина активно развивает линейку разработанных в СССР танков Т-64/Т-80. Большую часть комплектующих, включая двигатель, систему управления огнём (СУО), активную и динамическую защиту, удаётся производить силами украинского ВПК.
Существуют проблемы с изготовлением и качеством некоторых комплектующих, влияющие на серийное производство новых танков. Это наглядно характеризуют постоянные срывы сроков по поставке в Таиланд 49 танков «Оплот-М».
Танк Т-84-120 «Ятаган»
Так или иначе, но украинская промышленность активно развивает направление разработки и производства танков, и других бронемашин. На этом поле вполне можно ожидать расширения сотрудничества со странами НАТО. Например, в случае утери компетенций по производству танковых орудий, не принесёт удивления появление на перспективных украинских танках орудий, производства немецких компаний. Это относится и к поставкам СУО, средств связи и других комплектующих.
То-же самое КБ «Луч», которое создаёт ПКР «Нептун», разработало и запустило в серийное производство противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Стугна-П» с дальностью стрельбы порядка 5000 метров. В данном ПТРК скорее всего используется система наведения в лазерном луче, аналогичная той, что применена на российских ПТРК «Корнет» (АО «КБП», Тула). Крупномасштабное производство таких комплексов может представлять серьёзную угрозу для вооружённых сил ЛНР и ДНР.
ПТРК «Стугна-П»
Ещё одним комплексом вооружения, представляющим угрозу вооружённым силам ЛНР и ДНР, является реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ольха», обладающая дальностью стрельбы порядка 120 километров. Несмотря на значительные запасы РСЗО, доставшиеся в наследство от СССР, украинский ВПК в лице упомянутого КБ «Луч» с 2016 года вёл разработку данного комплекса, являющегося по сути чем-то средним между классическими РСЗО и ОТРК «Точка-У». Ракеты комплекса «Ольха» оснащены системой наведения, минимизирующей отклонение от заданной цели, что позволяет поражать цели точечно, а не работать по площадям. При использовании только инерциальной системы наведения среднее отклонение ракеты составляет 50 м, при использовании GPS коррекции — около 7 м.
Модель РСЗО «Ольха»
Также ВПК Украины способен выпускать в интересах сухопутных войск такое вооружение как дистанционно управляемые модули вооружения, миномёты, стрелковое и снайперское оружие, включая так называемые «антиматериальные» винтовки калибра 12,7 мм.
В области создания зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) от ВПК Украины сложно ожидать чего-то существенно большего, нежели модернизацию образцов из советского наследия. Теоретически в сотрудничестве со странами НАТО могут быть разработаны новые ЗРК малой и дальности, но сказать какова в них будет доля участия украинской стороны затруднительно.
В области авиастроения ВПК Украины может проявить себя в создании самолётов военно-транспортной авиации (ВТА) малой и средней грузоподъёмности. Это более вероятно при условии применения зарубежной авионики и двигателей. Развитие авиационной промышленности крайне сложный процесс, поэтому можно ожидать, что разработка и производство новых самолётов ВПК Украины будет сталкиваться с трудностями и задержками.
Среднемагистральный грузовой самолёт Ан-132 компании «Антонов»
Появление боевых самолётов в перспективе возможно только в виде суррогатных переделок из транспортных самолётов или простейших дозвуковых реактивных самолётов типа «штурмовик». Создание современных самолётов типа «истребитель» для украинского ВПК в обозримой перспективе неосуществимо.
Компетенции ВПК Украины, по разработке и производству вертолётов, можно оценить по представленному компанией АО "Мотор Сич" вертолёту "НАДИЯ", являющемуся по сути переработкой древнего вертолёта Ми-2. С другой стороны, Украина может являться поставщиком вертолётных двигателей, которые производит АО "Мотор Сич". Это критичная технология, развитие и поддержка которой может обеспечить Украине место при кооперационной разработке новых вертолётов с каким-либо государством.
Украинский вертолёт «Надия»
Также сложно ожидать возобновления разработки и строительства тяжёлых транспортных самолётов – визитной карточки КБ «Антонов». Американским и европейским компаниям совершенно не нужны конкуренты на этом поле, поэтому ожидать помощи от них не придётся. Индия или Китай скорее предпочтут работать в этом направлении с Россией, как с более предсказуемым партнёром. В лучшем случае Украине удастся продать (если уже не продали) техническую документацию на самолёты разработки КБ «Антонов».
ВПК Украины активно разрабатывает проекты малых БПЛА, предназначенных для разведки поля боя. Здесь можно отметить, что с учётом развития современных технологий, данное направление до определённого уровня, по сложности сравнимо с продвинутым авиамоделизмом. Основные преимущества БПЛА проявляются при возможности вывода за пределы наземной радиосвязи, поэтому гораздо более сложной задачей является создание глобальной системы управления БПЛА. К сожалению, проблемы в этой сфере присутствуют и у ВПК России.
Разведывательно-беспилотный летательный аппарат «Spectator»
В области строительства военно-морского флота Украина в составе СССР обладала огромными возможностями. Достаточно сказать, что единственный российский авианосец был построен на верфи Черноморского судостроительного завода в г. Николаев, разумеется, при кооперации предприятий всего СССР.
После развала СССР судостроительные предприятия Украины, как, впрочем, и России, понесли, наверное, наибольший урон по отношению к другим отраслям промышленности. Сказалось то, что строительство судов длительный процесс, требующий колоссальных инвестиций и слаженной работы огромного количества субподрядных организаций.
В настоящий момент вершиной военных судостроительных возможностей украинской промышленности являются бронекатера проекта 58150 «Гюрза» водоизмещением 38 тонн.
Речной бронекатер проекта 58150 «Гюрза»
В ближайшей перспективе судостроительная промышленность Украины вряд ли способна построить что-то большее, нежели корабль класса «корвет». Огромные проблемы с возникнут с его наполнением современными средствами разведки, управления, вооружения. Скорее всего это возможно только при привлечении комплексов и систем западного производства.
Как и в случае с вертолётными двигателями, Украина обладает инженерным и промышленным потенциалом в разработке корабельных энергетических установок. Если данное направление не растратит свой потенциал и будет развиваться, то может быть востребовано как на мировом рынке, так и при совместном создании кораблей с каким-либо государством.
Компетенции в области строительства подводных лодок в ВПК Украины полностью отсутствуют, и перспектив их появления не наблюдается. Скорее всего лучшее что светит вооружённым силам Украины, это приобретение неатомных подводных лодок (НАПЛ) зарубежного производства, если на это найдётся финансирование (помимо самих НАПЛ нужно приобрести вооружение для них, обучить экипажи и вспомогательный персонал, обеспечить техническое обслуживание).
Подводя итог можно сказать, что ВПК Украины «скорее жив, чем мёртв», хоть и находится в незавидном состоянии, и его отдельные возможности могут создавать угрозу для России и отколовшихся республик (ЛНР и ДНР).
Крайне жаль, что приходится писать статьи о ВПК Украины, в контексте «враждебной оценки». В ситуации, когда осколки былой сверхдержавы находятся практически в состоянии междоусобной войны, остаётся только надеяться, что здравый смысл возобладает и в дальнейшем мы сможем вновь вернуться к нормальным отношениям.
В конце концов недругам не стоит забывать слова немецкого канцлера Отто фон Бисмарка: «Русские, даже если их расчленить международными трактатами, так же быстро вновь соединятся друг с другом, как частицы разрезанного кусочка ртути. Это неразрушимое государство русской нации, сильное своим климатом, своими пространствами и ограниченностью потребностей».
А народам и лидерам обеих наших государств вспомнить ещё одно приписываемое Бисмарку высказывание «Могущество России может быть подорвано только отделением от нее Украины… необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России. Для этого нужно только найти и взрастить предателей среди элиты и с их помощью изменить самосознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть все русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Все остальное – дело времени».
- Автор:
- Андрей Митрофанов
- Использованы фотографии:
- vpk-news.ru
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