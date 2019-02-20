Американский адмирал назвал ключевой компонент развития флота

Что касается искусственного интеллекта, то мы только начинаем осваивать эту область. Поэтому тяжело предсказать, как все это будет выглядеть лет через десять. У нас открыты все варианты действий,

Прежде всего имеются в виду боевые системы. Таким наш подход является на протяжении десятилетий. Вертикальный взлет и авианосцы – это классический пример способности боевых систем видоизменяться с течением времени,