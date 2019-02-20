Индийская 155-мм буксируемая гаубица FH-77B "Дхануш" пошла в серию
Министерство обороны Индии наконец-то дало "зеленый свет" на производство 155-мм буксируемой гаубицы FH-77B "Дхануш" (Dhanush). Как передает "Warspot" со ссылкой на портал indiatimes.com, компания Ordnance Factories Board (OFB) начала серийное производство данных артиллерийских орудий.
Как пишет издание, компания OFB получила разрешение на производство 114 гаубиц FH-77B "Дхануш" (Dhanush) 19 февраля 2019 года, хотя история с приобретением этих гаубиц индийской армией тянется уже не первое десятилетие.
Индийское управление оружейных заводов OFB получило технологию производства орудий в рамках подписанного в 1987 году контракта с компанией Bofors на закупку 410 ед. 155-мм гаубиц FH-77B с длиной ствола 39-калибров и поставку боеприпасов для них. Из-за коррупционного скандала исполнение контракта отложили на 25 лет. Производство возобновилось только в 2012 году, когда были изготовлены опытные образцы модернизированной 155-мм буксируемой гаубицы с увеличенной длиной ствола 45 калибров.
В 2015 году Министерство обороны Индии заказало 114 буксируемых гаубиц Dhanush, которые должны были быть поставлены армии в течении трех лет. Однако об окончании испытаний модифицированной 155-мм буксируемой гаубицы FH-77B "Дхануш" было объявлено только в середине июня 2018 года.
Dhanush – самоходно-буксируемая гаубица калибра 155 мм, способная самостоятельно передвигаться со скоростью 5 км/ч. Удлинение ствола до 45 калибров и другие доработки увеличили дальность огня до 38 км (у Bofors FH-77 — 29 км). Гаубица оснащается автоматом заряжания, позволяющим выпустить 3 снаряда за 15 секунд или 15 – за 3 минуты.
Ранее сообщалось, что индийская армия начнет приобретать гаубицы мелкими партиями. После поставки первых 6 гаубиц, армия закупит еще 12, а если опыт эксплуатации в войсках признают положительным, то СВ Индии закупят все 114 орудий.
Как пишет издание, компания OFB получила разрешение на производство 114 гаубиц FH-77B "Дхануш" (Dhanush) 19 февраля 2019 года, хотя история с приобретением этих гаубиц индийской армией тянется уже не первое десятилетие.
Индийское управление оружейных заводов OFB получило технологию производства орудий в рамках подписанного в 1987 году контракта с компанией Bofors на закупку 410 ед. 155-мм гаубиц FH-77B с длиной ствола 39-калибров и поставку боеприпасов для них. Из-за коррупционного скандала исполнение контракта отложили на 25 лет. Производство возобновилось только в 2012 году, когда были изготовлены опытные образцы модернизированной 155-мм буксируемой гаубицы с увеличенной длиной ствола 45 калибров.
В 2015 году Министерство обороны Индии заказало 114 буксируемых гаубиц Dhanush, которые должны были быть поставлены армии в течении трех лет. Однако об окончании испытаний модифицированной 155-мм буксируемой гаубицы FH-77B "Дхануш" было объявлено только в середине июня 2018 года.
Dhanush – самоходно-буксируемая гаубица калибра 155 мм, способная самостоятельно передвигаться со скоростью 5 км/ч. Удлинение ствола до 45 калибров и другие доработки увеличили дальность огня до 38 км (у Bofors FH-77 — 29 км). Гаубица оснащается автоматом заряжания, позволяющим выпустить 3 снаряда за 15 секунд или 15 – за 3 минуты.
Ранее сообщалось, что индийская армия начнет приобретать гаубицы мелкими партиями. После поставки первых 6 гаубиц, армия закупит еще 12, а если опыт эксплуатации в войсках признают положительным, то СВ Индии закупят все 114 орудий.
- Использованы фотографии:
- indiatoday.in
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