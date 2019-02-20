Китай представил надводный боевой беспилотник
Судостроительная фирма China Shipbuilding совместно с Offshore International Company представили на выставке IDEX-2019 в ОАЭ модель беспилотного ударного корабля JARI USV, сообщает Российская газета.
По данным разработчиков, беспилотник может развивать скорость до 42 узлов и имеет дальность хода около 500 миль.
Они отмечают, что этот, по сути, катер (длина – 15 м, вес – около 20 т), который на несколько порядков меньше пилотируемого китайского эсминца Type-55, может использоваться для выполнения тех же задач, что и его «старший брат»: для борьбы с подводными лодками и со средствами воздушного поражения.
JARI оснащен электрооптическим датчиком, расположенном в верхней точке надстройки, РЛС с фазированной решеткой, сонаром (гидролокатором), восемью небольшими камерами установки вертикального пуска, торпедной и ракетной установками, а также пулеметом.
Портал DefenceNews в связи с этим отмечает, что данная разработка является ответной реакцией Китая на постоянные попытки американского флота применить беспилотные технологии для противостояния вероятному противнику в такой «труднодоступной зоне», как Южно-Китайское море.
Дрон может управляться либо береговой станцией, либо оператором с корабля-носителя.
В прошлом году, когда этот проект показывался на военной выставке в Африке, представитель китайского компании сообщил, что прототип морского беспилотника уже начал прохождение испытаний в Китае.
По данным разработчиков, беспилотник может развивать скорость до 42 узлов и имеет дальность хода около 500 миль.
Они отмечают, что этот, по сути, катер (длина – 15 м, вес – около 20 т), который на несколько порядков меньше пилотируемого китайского эсминца Type-55, может использоваться для выполнения тех же задач, что и его «старший брат»: для борьбы с подводными лодками и со средствами воздушного поражения.
JARI оснащен электрооптическим датчиком, расположенном в верхней точке надстройки, РЛС с фазированной решеткой, сонаром (гидролокатором), восемью небольшими камерами установки вертикального пуска, торпедной и ракетной установками, а также пулеметом.
Портал DefenceNews в связи с этим отмечает, что данная разработка является ответной реакцией Китая на постоянные попытки американского флота применить беспилотные технологии для противостояния вероятному противнику в такой «труднодоступной зоне», как Южно-Китайское море.
Дрон может управляться либо береговой станцией, либо оператором с корабля-носителя.
В прошлом году, когда этот проект показывался на военной выставке в Африке, представитель китайского компании сообщил, что прототип морского беспилотника уже начал прохождение испытаний в Китае.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/defense_new
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