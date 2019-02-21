СКР «Беззаветный». Славная служба и бесславная гибель
Советский сторожевой корабль «Беззаветный» проекта 1135 «Буревестник» (по классификации НАТО — фрегат «Krivak», I class) вписал своё имя в историю российского флота, филигранно совершив навал на крейсер «Йорктаун» (класс «Тикондерога») 12 февраля 1988 года, вытесняя группу американских кораблей из 12-мильной зоны СССР. В тот злополучный для янки день, кроме «Йорктауна», опозориться пришлось и эсминцу «Кэрон». При этом только в водоизмещении крейсер превосходил «Беззаветного» более чем в три раза, а эсминец — в два раза. И оба корабля несли на борту, кроме солидного вооружения, по два боевых вертолёта Sikorsky SH-60 Seahawk.
Да, то был славный февральский день для нашего корабля. Тогда, верно, никто и подумать не мог, как печально сложится судьба «Беззаветного» и насколько трагична и бесславна будет его медленная гибель. Его не поглотили волны после отчаянного боя с противником, ему не выпал счастливый билет стать музеем и даже пойти на металлолом в родных краях кораблю было не суждено. С него спилили родное имя, ободрали как липку и продали во враждебную и чуждую Турцию «на иголки».
Контроль Мирового океана для великой державы — не просто вопрос престижа и необходимости отстаивать собственные интересы, но и головная боль строительства всегда дорогостоящего флота. Проект «Буревестник» должен был стать компромиссом. Его задача состояла в том, чтобы дополнять крупные противолодочные корабли океанской зоны, постройка которых ложилась на бюджет тяжкой ношей. Эти корабли, в основном действуя в ближней зоне, должны были иметь возможность рейда и в дальние уголки Мирового океана.
Сначала работу над 1135 поручили ЦКБ-340 (Зеленодольскому КБ), однако новые разработки отечественного ВПК, которые тут же решили разместить на перспективных кораблях, существенно увеличили водоизмещение будущего сторожевика. Поэтому проект перепоручили ЦКБ-53 (Северное ПКБ), у которого был опыт работы с такими кораблями. Основным назначением проектируемого сторожевика было длительное патрулирование с целью поиска и уничтожения подводных лодок противника и охранение кораблей и судов на переходе морем.
Кроме совершенно новых разработок ВПК в области ракетного противолодочного вооружения и гидроакустических средств, корабли планировали оснастить автоматизированным боевым информационным постом (БИП — прообраз будущих боевых информационно-управляющих систем БИУС). Вскоре проектируемый корабль пришлось переквалифицировать в БПК, в класс СКР он вернулся уже в 1977 году, т.е. как раз ко времени спуска «Беззаветного» на воду.
Корабли данного проекта обладали стремительным силуэтом, округлыми обводами, удлинённым полубаком, под которым располагались жилые и служебные помещения, и плоской и низкой кормой. 13 стальных переборок делили корпус на 14 водонепроницаемых отсеков, и, по расчётам конструкторов, корабль должен был оставаться на плаву при затоплении трех смежных или пяти несмежных отсеков. «Буревестники» обладали высокой мореходностью – его мореходные качества позволяли использовать все виды вооружения на всех возможных скоростях корабля при волнении моря до 4 баллов (высота волн – 2,5 м).
СКР «Беззаветный» стал 13-м кораблём в серии проекта 1135. Он был заложен на стапеле судостроительного завода «Залив» в Керчи 28 мая 1976 года под заводским номером 14, а спущен на воду почти ровно через год – 7 мая 1977-го. Вступил в строй «Беззаветный» накануне нового 78-го года, а в состав Черноморского флота СКР вошёл 17 февраля 78-го.
Корабль обладал следующими характеристиками:
— длина 123 м, ширина 14,2 м, осадка 4,28 м;
— водоизмещение 3200 тонн;
— скорость полного хода составляла 32,2 узла, а экономичного – 14 узлов;
— дальность плавания на экономичном режиме – 5000 миль;
— силовая установка состояла из двух газотурбинных агрегата М7К (каждый состоял из маршевой газовой турбины ДО63 и форсажной ДК59), на маршевом режиме установка выдавала 12 тыс. л.с., а на форсажном все 36 тыс. «лошадок»;
— экипаж состоял из 197 человек, в том числе 22 офицеров.
Вооружение — отдельная песня «Беззаветного». Главным оружием, естественно, стал УРПК-5 (управляемый ракетный противолодочный комплекс) «Раструб», являющийся глубокой модернизацией семейства систем «Метель». Этот комплекс своими ракето-торпедами 85РУ был способен поражать не только подводные, но и надводные цели (это компенсировало отсутствие противокорабельных ракет). Для поиска подлодок торпеда в расчетной точке нахождения ПЛ отделялась от ракеты и приводнялась на парашюте, затем заглублялась с глубиной погружения до 400 м и выполняла поставленную задачу нахождения и поражения цели. Скорость в режиме поиска — 23 узла, в режиме наведения — 40 узлов. Дальность хода — 8 км. Данный УРПК дополняли реактивные бомбомётные установки РБУ-6000 «Смерчь-2». Корабль также был оснащён ЗРК «Оса-МА-2».
Артиллерийское вооружение корабля состояло из двух спаренных 76,2-мм артиллерийских установок АК-726-МР-105, расположенных в корме. Позже на корабли проекта 1135 начали устанавливать 100-мм одноорудийные артустановки АК-100. Также на всех СКР установили по два 533-мм четырехтрубных торпедных аппарата ЧТА-53-1135. В кормовой части палубы имелись минные рельсы, на которые можно было принять 16 мин ИГДМ-500, 12 КСМ или 14 КРАБ.
В итоге СКР «Беззаветный» без преувеличения можно назвать одним из самых передовых в техническом плане кораблей своего времени. Новейшая ЗРК, модернизированная УПРК, оригинальная энергоустановка, не считая буксируемого гидроакустического комплекса и целой системы снижения акустического поля корабля и т.д.
После вступления в строй «Беззаветный» находился в постоянных походах и достойно нёс военно-морской флаг Союза как в Чёрном, так и в Средиземном морях. Из стран, в портах которых побывал сторожевик, можно составить карту Средиземноморья: Сирия, Тунис, Турция, Югославия, Болгария, Ливия и т.д. «Око» корабля неуклонно следовало за авианосными ударными группами вероятного противника и, конечно, за их подлодками. А в 1988 году за отличную противолодочную подготовку «Беззаветный» завоевал приз главкома ВМФ СССР.
Дубровник (тогда ещё Югославия). Крайний слева — "Беззаветный"
И вот настал день «главного парада» сторожевика – 12 февраля 1988 года. Необходимо отметить, что американские провокации начались задолго до 1988-го. Стоило на вершину власти взойти безвольному флюгеру Горбачёву, как, руководствуясь своим шакальим чутьём, западные «друзья» решили попробовать на зуб дряхлеющего под гнётом такого «управления» льва Союза. Пользуясь лазейками в толковании Конвенции ООН по морскому праву, янки с 1986 года начали провокационно заходить в территориальные воды СССР, но, кроме нот протеста, новое руководство ничего не предпринимало.
Но в феврале 88-го классическая провокация с неустанным бормотанием неприятеля в эфир о «законности их действий», а позже не менее классическим радиомолчанием, дала течь. Описывать операцию по вытеснению кораблей ВМС США из советских территориальных вод, в которой, кроме «Беззаветного», принимал участие и СКР-6 (также совершивший навал, но уже на «Кэрон»), верно, не стоит. О ней многие писали и говорили десятки раз. А вот о том, что произошло позже, известно не всем.
Сразу после возвращения «Беззаветного» на базу командира корабля капитана 2-го ранга Владимира Ивановича Богдашина немедленно вызвали к начальству, как говорится, на ковёр. Позже Богдашин вспоминал, что во время разбора действий его ругали «для галочки», словно ожидая внятной реакции московского начальства на инцидент в Чёрном море. К примеру, Владимиру Ивановичу выговаривали «за потерю якоря».
Легендарный навал, съёмка с крейсера "Йорктаун"
После первых «наград» Богдашина, который едва успел передать командование старпому, посадили на самолёт, направлявшийся в Москву. Везли героя страны чуть ли не под караулом. Уже тогда во флотской среде начали витать слухи, что Богдашина либо наградят, либо посадят. Самолёт приземлился ночью на аэродроме Министерства обороны «Остафьево» (Москва, район Южного Бутова), и Владимира Ивановича незамедлительно отвезли в Генштаб для полного отчёта.
К этому времени Вашингтон, о чью исключительность русские моряки вытерли ноги, снеся навалом лееры и разломав установку ПКР «Гарпун» и командирский катер, засыпал Москву нотами протеста. Михаил Сергеевич, который при каждом западном дружеском похлопывании по плечу начинал млеть от удовольствия, конечно, в приступе холуйского раболепия внутренне готов был на всё, дабы вернуть любовь хозяйской руки. Он даже был готов отдать командира «Беззаветного» под трибунал. Некоторые близкие к Горбачёву люди из желания быть ещё ближе уловили желание генсека и поддержали его заочно.
По словам Богдашина, его спас Виктор Михайлович Чебриков, председатель КГБ СССР и член Политбюро ЦК КПСС. Чебриков, ветеран Великой Отечественной войны, был решительно против даже самой попытки осудить верного присяге офицера. Поэтому, имея определённое влияние на Горбачёва, Виктор Михайлович смог отстоять Богдашина.
Однако и награждать капитана Богдашина никто не спешил. Наоборот, только спустя год Владимиру Ивановичу вручили орден Красной Звезды с весьма интересной формулировкой: «За освоение новой техники». Экипаж же остался практически не отмеченным какими-либо наградами. А вскоре Горбачёв, которому не позволили предать «Беззаветного», предал всю державу скопом.
Крах Союза оказался для современного боевого корабля куда страшнее, нежели все американские «Гарпуны», вместе взятые. Славный СКР поставили к стенке по причине «ремонта», который затянется на долгие годы. Всё это время распиливание Черноморского флота не знало никаких пределов логики и здравого смысла. А корабль оставался недвижим у причала. Экипаж корабля был расформирован. Вплоть до 1997 года несчастный «Беззаветный», покрытый суриком, который за годы стоянки у причальной стенки покрылся грязными подтёками и чёрными «трещинами» на кроваво-красном фоне, медленно умирал, преданный и забытый.
"Беззаветный" после краха Союза в Севастополе
Наконец, врождённая скаредность новых украинских властей смогла взять верх, и 1 августа 97-го сторожевик был передан ВМС Украины. В составе украинских сил корабль перешёл в класс фрегатов. Естественно, его сразу же переименовали в «Дніпропетровськ». Рабочие «свободной Украины» принялись тщательно кромсать родное имя корабля «Беззаветный». После акта легитимного вандализма приступили к водружению нового названия. Но, как ни старался свежеиспечённый украинский громадянин закрепить имя «Дніпропетровськ», всё было без толку – буквы постоянно отваливались. Гордый «Беззаветный» просто не хотел нести на своём борту чуждое имя. И всё вышеописанное – это максимальный вклад новых украинских властей в ремонт корабля.
Брошенный у причала до 97-го года «фрегат» так и продолжил красно-ржавым пятном и немым укором «красоваться» в Севастополе на том же месте до 2003-го года. Выторговав себе легендарный корабль, Украина так и не использовала сторожевик. «Беззаветный» более в море не выходил. Видимо, следуя маниакальному желанию угодить западным «друзьям» и напрочь стереть собственную историю, украинские власти заранее «приговорили» корабль, ставший для янки символом позора. В 2003-м году «Беззаветный» перевели в категорию «техническое имущество».
Славный корабль отправляется в последний поход
Судьбу корабля доверили предприятию «Укрспецмаш», которое немедля приступило к реализации «имущества». В апреле 2004 года командующий ВМС Украины подписал приказ о демилитаризации и утилизации корабля. С корабля содрали всё вооружение. Наконец, агония «Беззаветного» подошла к концу – его продали в Турцию на металл.
"Предсмертное" фото "Беззаветного"
25 марта 2005 года одинокий выпотрошенный и практически мёртвый корабль из Севастополя вывел буксир. Из-за кроваво-красного цвета корпуса и чёрных пятен там, где когда-то стояло грозное вооружение, «Беззаветный» был похож на израненного зверя, уходящего в последний путь. Но 12 мая вдалеке от родных берегов корабль словно взбунтовался, протестуя против жалкой участи умереть под руками турок. «Беззаветный» мигом накренился на правый борт и начал опускаться под воду, будто кто-то открыл кингстоны. Это был его последний парад.
Да, то был славный февральский день для нашего корабля. Тогда, верно, никто и подумать не мог, как печально сложится судьба «Беззаветного» и насколько трагична и бесславна будет его медленная гибель. Его не поглотили волны после отчаянного боя с противником, ему не выпал счастливый билет стать музеем и даже пойти на металлолом в родных краях кораблю было не суждено. С него спилили родное имя, ободрали как липку и продали во враждебную и чуждую Турцию «на иголки».
Контроль Мирового океана для великой державы — не просто вопрос престижа и необходимости отстаивать собственные интересы, но и головная боль строительства всегда дорогостоящего флота. Проект «Буревестник» должен был стать компромиссом. Его задача состояла в том, чтобы дополнять крупные противолодочные корабли океанской зоны, постройка которых ложилась на бюджет тяжкой ношей. Эти корабли, в основном действуя в ближней зоне, должны были иметь возможность рейда и в дальние уголки Мирового океана.
Сначала работу над 1135 поручили ЦКБ-340 (Зеленодольскому КБ), однако новые разработки отечественного ВПК, которые тут же решили разместить на перспективных кораблях, существенно увеличили водоизмещение будущего сторожевика. Поэтому проект перепоручили ЦКБ-53 (Северное ПКБ), у которого был опыт работы с такими кораблями. Основным назначением проектируемого сторожевика было длительное патрулирование с целью поиска и уничтожения подводных лодок противника и охранение кораблей и судов на переходе морем.
Кроме совершенно новых разработок ВПК в области ракетного противолодочного вооружения и гидроакустических средств, корабли планировали оснастить автоматизированным боевым информационным постом (БИП — прообраз будущих боевых информационно-управляющих систем БИУС). Вскоре проектируемый корабль пришлось переквалифицировать в БПК, в класс СКР он вернулся уже в 1977 году, т.е. как раз ко времени спуска «Беззаветного» на воду.
Корабли данного проекта обладали стремительным силуэтом, округлыми обводами, удлинённым полубаком, под которым располагались жилые и служебные помещения, и плоской и низкой кормой. 13 стальных переборок делили корпус на 14 водонепроницаемых отсеков, и, по расчётам конструкторов, корабль должен был оставаться на плаву при затоплении трех смежных или пяти несмежных отсеков. «Буревестники» обладали высокой мореходностью – его мореходные качества позволяли использовать все виды вооружения на всех возможных скоростях корабля при волнении моря до 4 баллов (высота волн – 2,5 м).
СКР «Беззаветный» стал 13-м кораблём в серии проекта 1135. Он был заложен на стапеле судостроительного завода «Залив» в Керчи 28 мая 1976 года под заводским номером 14, а спущен на воду почти ровно через год – 7 мая 1977-го. Вступил в строй «Беззаветный» накануне нового 78-го года, а в состав Черноморского флота СКР вошёл 17 февраля 78-го.
Корабль обладал следующими характеристиками:
— длина 123 м, ширина 14,2 м, осадка 4,28 м;
— водоизмещение 3200 тонн;
— скорость полного хода составляла 32,2 узла, а экономичного – 14 узлов;
— дальность плавания на экономичном режиме – 5000 миль;
— силовая установка состояла из двух газотурбинных агрегата М7К (каждый состоял из маршевой газовой турбины ДО63 и форсажной ДК59), на маршевом режиме установка выдавала 12 тыс. л.с., а на форсажном все 36 тыс. «лошадок»;
— экипаж состоял из 197 человек, в том числе 22 офицеров.
Вооружение — отдельная песня «Беззаветного». Главным оружием, естественно, стал УРПК-5 (управляемый ракетный противолодочный комплекс) «Раструб», являющийся глубокой модернизацией семейства систем «Метель». Этот комплекс своими ракето-торпедами 85РУ был способен поражать не только подводные, но и надводные цели (это компенсировало отсутствие противокорабельных ракет). Для поиска подлодок торпеда в расчетной точке нахождения ПЛ отделялась от ракеты и приводнялась на парашюте, затем заглублялась с глубиной погружения до 400 м и выполняла поставленную задачу нахождения и поражения цели. Скорость в режиме поиска — 23 узла, в режиме наведения — 40 узлов. Дальность хода — 8 км. Данный УРПК дополняли реактивные бомбомётные установки РБУ-6000 «Смерчь-2». Корабль также был оснащён ЗРК «Оса-МА-2».
Артиллерийское вооружение корабля состояло из двух спаренных 76,2-мм артиллерийских установок АК-726-МР-105, расположенных в корме. Позже на корабли проекта 1135 начали устанавливать 100-мм одноорудийные артустановки АК-100. Также на всех СКР установили по два 533-мм четырехтрубных торпедных аппарата ЧТА-53-1135. В кормовой части палубы имелись минные рельсы, на которые можно было принять 16 мин ИГДМ-500, 12 КСМ или 14 КРАБ.
В итоге СКР «Беззаветный» без преувеличения можно назвать одним из самых передовых в техническом плане кораблей своего времени. Новейшая ЗРК, модернизированная УПРК, оригинальная энергоустановка, не считая буксируемого гидроакустического комплекса и целой системы снижения акустического поля корабля и т.д.
После вступления в строй «Беззаветный» находился в постоянных походах и достойно нёс военно-морской флаг Союза как в Чёрном, так и в Средиземном морях. Из стран, в портах которых побывал сторожевик, можно составить карту Средиземноморья: Сирия, Тунис, Турция, Югославия, Болгария, Ливия и т.д. «Око» корабля неуклонно следовало за авианосными ударными группами вероятного противника и, конечно, за их подлодками. А в 1988 году за отличную противолодочную подготовку «Беззаветный» завоевал приз главкома ВМФ СССР.
Дубровник (тогда ещё Югославия). Крайний слева — "Беззаветный"
И вот настал день «главного парада» сторожевика – 12 февраля 1988 года. Необходимо отметить, что американские провокации начались задолго до 1988-го. Стоило на вершину власти взойти безвольному флюгеру Горбачёву, как, руководствуясь своим шакальим чутьём, западные «друзья» решили попробовать на зуб дряхлеющего под гнётом такого «управления» льва Союза. Пользуясь лазейками в толковании Конвенции ООН по морскому праву, янки с 1986 года начали провокационно заходить в территориальные воды СССР, но, кроме нот протеста, новое руководство ничего не предпринимало.
Но в феврале 88-го классическая провокация с неустанным бормотанием неприятеля в эфир о «законности их действий», а позже не менее классическим радиомолчанием, дала течь. Описывать операцию по вытеснению кораблей ВМС США из советских территориальных вод, в которой, кроме «Беззаветного», принимал участие и СКР-6 (также совершивший навал, но уже на «Кэрон»), верно, не стоит. О ней многие писали и говорили десятки раз. А вот о том, что произошло позже, известно не всем.
Сразу после возвращения «Беззаветного» на базу командира корабля капитана 2-го ранга Владимира Ивановича Богдашина немедленно вызвали к начальству, как говорится, на ковёр. Позже Богдашин вспоминал, что во время разбора действий его ругали «для галочки», словно ожидая внятной реакции московского начальства на инцидент в Чёрном море. К примеру, Владимиру Ивановичу выговаривали «за потерю якоря».
Легендарный навал, съёмка с крейсера "Йорктаун"
После первых «наград» Богдашина, который едва успел передать командование старпому, посадили на самолёт, направлявшийся в Москву. Везли героя страны чуть ли не под караулом. Уже тогда во флотской среде начали витать слухи, что Богдашина либо наградят, либо посадят. Самолёт приземлился ночью на аэродроме Министерства обороны «Остафьево» (Москва, район Южного Бутова), и Владимира Ивановича незамедлительно отвезли в Генштаб для полного отчёта.
К этому времени Вашингтон, о чью исключительность русские моряки вытерли ноги, снеся навалом лееры и разломав установку ПКР «Гарпун» и командирский катер, засыпал Москву нотами протеста. Михаил Сергеевич, который при каждом западном дружеском похлопывании по плечу начинал млеть от удовольствия, конечно, в приступе холуйского раболепия внутренне готов был на всё, дабы вернуть любовь хозяйской руки. Он даже был готов отдать командира «Беззаветного» под трибунал. Некоторые близкие к Горбачёву люди из желания быть ещё ближе уловили желание генсека и поддержали его заочно.
По словам Богдашина, его спас Виктор Михайлович Чебриков, председатель КГБ СССР и член Политбюро ЦК КПСС. Чебриков, ветеран Великой Отечественной войны, был решительно против даже самой попытки осудить верного присяге офицера. Поэтому, имея определённое влияние на Горбачёва, Виктор Михайлович смог отстоять Богдашина.
Однако и награждать капитана Богдашина никто не спешил. Наоборот, только спустя год Владимиру Ивановичу вручили орден Красной Звезды с весьма интересной формулировкой: «За освоение новой техники». Экипаж же остался практически не отмеченным какими-либо наградами. А вскоре Горбачёв, которому не позволили предать «Беззаветного», предал всю державу скопом.
Крах Союза оказался для современного боевого корабля куда страшнее, нежели все американские «Гарпуны», вместе взятые. Славный СКР поставили к стенке по причине «ремонта», который затянется на долгие годы. Всё это время распиливание Черноморского флота не знало никаких пределов логики и здравого смысла. А корабль оставался недвижим у причала. Экипаж корабля был расформирован. Вплоть до 1997 года несчастный «Беззаветный», покрытый суриком, который за годы стоянки у причальной стенки покрылся грязными подтёками и чёрными «трещинами» на кроваво-красном фоне, медленно умирал, преданный и забытый.
"Беззаветный" после краха Союза в Севастополе
Наконец, врождённая скаредность новых украинских властей смогла взять верх, и 1 августа 97-го сторожевик был передан ВМС Украины. В составе украинских сил корабль перешёл в класс фрегатов. Естественно, его сразу же переименовали в «Дніпропетровськ». Рабочие «свободной Украины» принялись тщательно кромсать родное имя корабля «Беззаветный». После акта легитимного вандализма приступили к водружению нового названия. Но, как ни старался свежеиспечённый украинский громадянин закрепить имя «Дніпропетровськ», всё было без толку – буквы постоянно отваливались. Гордый «Беззаветный» просто не хотел нести на своём борту чуждое имя. И всё вышеописанное – это максимальный вклад новых украинских властей в ремонт корабля.
Брошенный у причала до 97-го года «фрегат» так и продолжил красно-ржавым пятном и немым укором «красоваться» в Севастополе на том же месте до 2003-го года. Выторговав себе легендарный корабль, Украина так и не использовала сторожевик. «Беззаветный» более в море не выходил. Видимо, следуя маниакальному желанию угодить западным «друзьям» и напрочь стереть собственную историю, украинские власти заранее «приговорили» корабль, ставший для янки символом позора. В 2003-м году «Беззаветный» перевели в категорию «техническое имущество».
Славный корабль отправляется в последний поход
Судьбу корабля доверили предприятию «Укрспецмаш», которое немедля приступило к реализации «имущества». В апреле 2004 года командующий ВМС Украины подписал приказ о демилитаризации и утилизации корабля. С корабля содрали всё вооружение. Наконец, агония «Беззаветного» подошла к концу – его продали в Турцию на металл.
"Предсмертное" фото "Беззаветного"
25 марта 2005 года одинокий выпотрошенный и практически мёртвый корабль из Севастополя вывел буксир. Из-за кроваво-красного цвета корпуса и чёрных пятен там, где когда-то стояло грозное вооружение, «Беззаветный» был похож на израненного зверя, уходящего в последний путь. Но 12 мая вдалеке от родных берегов корабль словно взбунтовался, протестуя против жалкой участи умереть под руками турок. «Беззаветный» мигом накренился на правый борт и начал опускаться под воду, будто кто-то открыл кингстоны. Это был его последний парад.
- Автор:
- Восточный ветер
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