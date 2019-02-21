Опознавательные знаки техники. Советская и американская системы



Средний танк Т-54 в Венгрии. На башне видны знак части и номер. Фото Wikimedia Commons



Танк Т-64 со штатными ОЗ. Часть обозначает сплошной белый ромб, расшифровка номера неизвестна. Фото Scalemodels.ru



Достаточно сложный вариант графического знака: разомкнутый круг с цифрой и листом. Фото Panzer35.ru



Танк Т-72Б3 и его экипаж на учениях, 2018 г. Опознавательные знаки нанесены на кормовой ящик башни. Фото Минобороны РФ / mil.ru



Танк M1A2 Abrams 1-й кавалерийской дивизии армии США, ОЗ нанесены на нижнюю лобовую деталь. Фото US Army / dvidshub.net



Танк 1-й дивизии морской пехоты США с позывным Star Lord. Хорошо видны все имеющиеся ОЗ. Фото US MC / dvidshub.net



Танк национальной гвардии шт. Южная Каролина с характерными ОЗ. Фото US Army / dvidshub.net



Танк M1A1 Abrams с опознавательными знаками времен "Бури в пустыне". Рисунок Blueprints.com

По материалам:

http://army.armor.kiev.ua/

http://otvaga2004.ru/

http://pentagonus.ru/

http://desantura.ru/

http://otvaga2004.mybb.ru/

Боевой устав Сухопутных войск. Часть II. Батальон, рота. М.: Военное издательство, 1982.

Все боевые машины вооруженных сил должны иметь свои тактические номера и иные опознавательные знаки. Их наличие упрощает работу командиров подразделений и помогает эффективно управлять войсками в целом. В разные периоды в разных странах использовались отличающиеся системы опознавательных знаков с теми или иными характерными особенностями. Так, в разных странах обычно применялись отличающиеся подходы к формированию знаков, что приводило к отличающимся результатам. Рассмотрим системы обозначений бронетехники и других боевых машин, применявшихся в двух сверхдержавах прошлого.В настоящее время в российской армии применяется система опознавательных знаков (ОЗ), основанная на идеях советского времени. Она претерпела некоторые изменения в виде добавления тех или иных знаков, но часть основных положений осталась прежней. К примеру, в последние годы в состав ОЗ впервые в отечественной практике официально ввели эмблему вооруженных сил – ранее на протяжении нескольких десятилетий государственная символика и знаки принадлежности к армии были «самодеятельностью на местах».Последняя система ОЗ советских времен была описана в Боевом уставе сухопутных войск в редакции 1982 года. Приложение №8 к II части устава (рота-батальон) описывало принципы присвоения ОЗ, их оформление и т.д. Главной особенностью той системы являлась общая направленность на обеспечение секретности. С целью затруднения работы разведки противника предлагалось регулярное изменение опознавательных знаков и условных номеров техники.Согласно Боевому уставу, все боевые машины одной части или соединения должны были иметь общий опознавательный знак, указывающий на их принадлежность. Знак предлагалось выполнять в виде геометрической фигуры того или иного вида. Внутри фигуры допускалось размещение букв, цифр, линий и несложных рисунков, что значительно увеличивало количество доступных вариантов. ОЗ соединения / части вводился вышестоящим начальником и должен был меняться с определенной периодичностью.ОЗ части / соединения следовало наносить на боковых и кормовых поверхностях корпуса или башни боевой машины с таким расчетом, чтобы он хорошо наблюдался другими участниками боевого порядка. Цвет ОЗ должен был контрастировать с общей окраской машины. Так, на технике с летней защитной окраской применялись белые знаки, на зимнем камуфляже – черные или красные.Опознавательный знак соединения или части дополнялся трехзначным условным номером, также известным как «боевой номер», «тактический номер» или «бортовой номер». Каждой части вышестоящее командование на определенный период выделяло диапазон чисел в виде нескольких сотен. Номера техники конкретной части распределялись ее командованием по своему усмотрению. Любопытно, что устав не запрещал присваивать один условный номер нескольким машинам разных типов. Таким образом, одинаковые цифры могли присутствовать одновременно на танке и БМП.Для большего удобства опознавания техники, в частях применялись несколько вариантов присвоения номеров. При их использовании каждый номер имел значение, понятное командиру. Разные цифры трехзначного номера могли обозначать номер батальона и/или роты, а также номер конкретной машины. Обязательные указания на этот счет отсутствовали, и потому в разных частях использовались отличающиеся системы, в том числе несовместимые между собой.Помимо обязательных ОЗ, на броне боевых машин могли присутствовать иные изображения. Для участия в различных праздничных или публичных мероприятиях на технику могли наносить гвардейские знаки, эмблемы родов войск, а также различные надписи. Тем не менее, в соответствии с уставами, после завершения мероприятий все эти знаки следовало удалять или закрашивать, оставляя только штатные ОЗ части и условный знак. Впрочем, это предписание соблюдалось не всегда, и нередко танки и другие бронемашины в течение долгого времени сохраняли «нештатные» изображения.Известно, что в ходе вооруженных конфликтов в Афганистане и Чечне сухопутным войскам нередко приходилось отказываться от требуемых обозначений техники для большей безопасности. Наличие хорошо различимых знаков и номеров могло демаскировать технику, а также облегчало противнику поиск приоритетных целей. После ухода из горячей точки части восстанавливали положенные ОЗ.Актуальная система опознавательных знаков сухопутных войск России мало отличается от старой советской. По-прежнему используются графические знаки частей / соединений и трехзначные номера. При этом с недавнего времени прочие ОЗ могут дополняться красно-белой звездой – эмблемой российских вооруженных сил. Для парадов и иных торжественных мероприятий на технике временно помещают другие знаки.Сухопутные войска США имеют свою собственную систему обозначений техники, единую для боевых и вспомогательных машин. Ее общие положения были сформированы еще в годы Второй мировой войны и в дальнейшем лишь незначительно менялись. Вводились те или иные новые знаки, но общие принципы оставались прежними. Американская система ОЗ принципиально отличается от советской. Она не предусматривает высокую секретность и позволяет сразу понять принадлежность конкретной машины.В прошлом техника несла крупные изображения белой звезды и надписи US Army, но в последние десятилетия от графических ОЗ отказались. Размер букв заметно уменьшился. Такие преобразования были выполнены до начала девяностых годов, когда понадобилось введение новых тактических знаков. В дальнейшем серьезные переработки ОЗ в вооруженных силах США отсутствовали.Остальные опознавательные знаки сухопутной техники армии состоят из двух групп цифр и букв. Такие «коды» помещаются на лобовых и кормовых деталях бронетехники либо наносятся на бамперы автомобилей. Одна группа символов находится у левого борта, другая – у правого. Знаки слева позволяют определить принадлежность к соединению, а правые отметки указывают на подразделение и собственный тактический номер машины. Важно, что в американской системе ОЗ используются простейшие сокращения, облегчающие опознавание техники.Левая группа ОЗ начинается с цифры и буквы, обозначающих дивизию. Цифра указывает номер соединения, прочие литеры – его тип. Пехотные дивизии обозначаются как I или ID, танковые – A или AD. Далее через дефис указываются номера батальона и полка. За ними следует специализация батальона или полка – INF (пехотный), ARM (танковый), CAV (кавалерийский), R или REC (разведывательный) и т.д.Вторая группа символов содержит букву и цифры. Буква указывает роту (начиная с A) или штаб полка (HQ). Первая цифра определяет принадлежность к взводу, а вторая является собственным номером машины. Поскольку танковый взвод армии США имеет всего четыре машины, войскам не приходится сталкиваться с недостатком чисел. В некоторых случаях по второй группе ОЗ можно определить командирскую машину. Так, в танковых частях командир взвода всегда имеет тактический номер, заканчивающийся на единицу. Его заместитель работает на танке №4.Современные боевые уставы сухопутных войск США не предусматривают использование иных «официальных» опознавательных знаков. В то же время, имеет место определенная «самодеятельность», и на поверхности брони появляются прочие изображения, не предусмотренные руководящими документами. Нередко на эжектор орудия наносят позывной танка. Крупные и плоские лобовые листы башни украшают эмблемами частей и подразделений.Корпус морской пехоты США использует упрощенную нумерацию техники, не позволяющую определить ее принадлежность. На борту со сдвигом к корме наносятся литеры USMC и шестизначный номер машины. Впрочем, в прошлом были внедрены другие ОЗ, указывающие на соединение и подразделение. На передних крыльях или на лобовых деталях техники помещается цифробуквенный индекс типа A1-I. Буква указывает роту, а две других литеры обозначают номер и тип дивизии. В отличие от армии, КМП обозначает соединения одной буквой вместо трех.Национальная гвардия использует сразу несколько систем обозначений, в зависимости от штата. Одной из общих тенденций является применение «традиционных» двухзначных номеров на бортах техники. Они могут дополняться графическими эмблемами соединений или частей. Также в Нацгвардии некоторых штатов предусматриваются индексы, похожие на армейские.Во время операции «Буря в пустыне» в армиях коалиции внедрили новый способ обозначения техники. На бортах и панелях башен наносился т.н. шеврон – изображение V или треугольников разной ориентации с разными дополнительными элементами. Перевернутая V обозначала роту A; роты B и C имели шевроны, направленные вправо или влево. Четвертая рота обозначалась треугольником. Количество точек внутри шеврона указывало на номер взвода. Шевроны отличались большими размерами и были хорошо различимы со значительных дистанций, из-за чего имели преимущества перед прочими ОЗ.В настоящее время обязательными ОЗ для боевых машин армии и КМП США являются только номера, помещаемые на лбах или бортах. Эмблемы частей, позывные и шевроны имеют значительное распространение, но не являются обязательными.Нетрудно заметить, что в двух сверхдержавах достаточно давно были сформированы основные подходы к обозначению техники. Обе системы обеспечивали требуемый уровень удобства контроля за работой войск, но основывались на разных идеях. Это привело к формированию систем, имеющих самые серьезные отличия.В Советской армии во главу угла ставилась секретность, с чем были связаны требования по регулярному изменению ОЗ частей / соединений и условных номеров. На практике замена опознавательных знаков могла производиться достаточно редко, но и в таком случае использованный подход решал поставленные задачи. Командиры могли следить и управлять за своими подчиненными, тогда как ведение разведки и анализ полученных данных иностранными спецслужбами известным образом затруднялся.Американский подход – как в сухопутных войсках, так и в КМП – подразумевал нанесение всей необходимой информации и не позволял обеспечить высокую секретность. Впрочем, главные недостатки этой системы заключались в другом, а именно в малых размерах литер и невозможности быстрого и точного опознавания конкретной машины и ее принадлежности.Имея плюсы и минусы, и советский, и американский способы обозначения техники сухопутных войск с теми или иными изменениями дожили до наших дней. В прошлом системы обозначения неоднократно изменялись и дорабатывались с учетом полученного опыта. В своем нынешнем виде они соответствуют целям и задачам, а также предъявляемым требованиям. По всей видимости, в обозримом будущем армии США и России не будут существенно изменять системы обозначения техники.