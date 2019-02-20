Арсенал Путина: Гиперзвуковой "Циркон"

"Кинжал", "Авангард", "Сармат", "Посейдон", теперь ещё и "Циркон". Кто знает, что ещё есть в арсенале у Путина?

И какой смысл всех этих походов кораблей ВМС США в Чёрное море, если "Циркон" уничтожит цель на расстоянии в тысячу километров?

Президент РФ Владимир Путин на ежегодном послании Федеральному Собранию рассказал о продолжающейся работе по созданию в России новых видов вооружений, а также об их значимости для обороноспособности страны. Так, глава государства сравнил создание системы «Авангард» с запуском первого искусственного спутника. Также Владимир Путин рассказал о продолжающейся работе над гиперзвуковой ракетой. По его словам, ракета будет сдана в запланированные сроки.Проект- это российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета. Её разработкой занимается АО «ВПК «НПО машиностроения», кодовое обозначение NATO —. Успешные морские испытанияпрошли в 2017 году, и уже в этом году планируются провести финальные госиспытания гиперзвуковых ракет.Особенностью данной ракеты является скорость полёта до 9 Махов, что значительно превышает скорости других российских и иностранных противокорабельных ракет. Вес боевой части 300-400 кг. Дальность полета на высоте 30-40 км - до 1000 км, в перспективе увеличение дальности до 1500 км. «Циркон» должен прийти на смену тяжёлой противокорабельной ракетеПуск новых ракет могут осуществлять пусковые установки, используемые для запуска противокорабельных ракети гиперзвуковых универсальных ракетПеревооружитьпланируются(в процессе модернизации 2019—2022 годов). Также ракета должна стать составляющей арсенала атомных эсминцев проекта 23560пятого поколения- в модификации для уничтожения авианосных ударных групп противника,Основными конкурентамиявляются проект США, скорость которого до 8 чисел Маха и проект КНРсо скоростью в диапазоне от 5 до 10 М.В комментариях к публикациям западных СМИ по поводу высказываний Владимира Путина о ракете "Циркон" встречаются и такие: