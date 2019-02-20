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Представитель Минобороны Эстонии заявил, что страна готовится к войне

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Характер и количество расходов на оборонные нужды Эстонии показывает, что государство готовится к войне. Об этом заявил начальник отдела оборонных инвестиций Министерства обороны Эстонии Кусти Сальм. Его слова цитирует газета Postimees.

Представитель Минобороны Эстонии заявил, что страна готовится к войне



По мнению эстонского чиновника, характер инвестиций правительства в оборонную сферу может говорить, как минимум, о подготовке страны к вступлению в войну.

Это не игры в оборону по учебникам или экономическое обеспечение министерства обороны армии. Реальные оборонные инвестиции и переорганизация Сил обороны показывают, что мы сегодня фактически готовимся к войне
- заявил Сальм.

Сальм подчеркнул, что на сегодняшний день перед правительством страны стоит задача "как можно больше выжать на защиту из каждого инвестированного в оборону цента и тем самым получить как можно больше боеприпасов, оружия и средств связи".

При этом чиновник не стал уточнять, с кем собралась воевать Эстония.

Ранее командир Эстонских сил специального назначения полковник Рихо Ухтеги заявил, что в случае нападения России на Эстонию, российская армия сможет только дойти до Таллина, где будет окружена эстонской армией и силами Кайтселийта и уничтожена. По его словам эстонцы будут сражаться за каждый дом, также, как сражались "бешеные "грузины за Тбилиси в 2008 году.

Мы похороним армию России в Таллине
- заявил он.
Использованы фотографии:
Минобороны Эстонии
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