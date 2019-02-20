В НАТО прокомментировали послание Путина Федеральному Собранию

Считаем заявления с угрозами нацелиться на союзников неприемлемыми. Мы призываем Россию сосредоточиться на возвращении к соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности

Генеральный секретарь НАТО ранее ясно дал понять, любой ответ на нарушение Россией ДРСМД будет единым и взвешенным, и НАТО не намерена развертывать новое наземное ядерное оружие в Европе

Вашингтон сначала сам нарушает, а потом ищет оправдание и назначает виновных. Затем США мобилизуют своих сателлитов, которые американцам подхрюкивают