Глава венесуэльской PDVSA назвал поджог нефтехранилища терактом

Это теракт. Настоящий теракт против нефтяной промышленности Венесуэлы. Я хочу обратить внимание на то, что теракт произошёл спустя несколько часов после грозных заявлений Трампа в наш адрес.

Венесуэльские СМИ сообщают о крупном пожаре на одном из важных объектов крупнейшей нефтяной компании страны PDVSA. Речь идёт о возгорании хранилища с нефтью. Несколько резервуаров были подожжены, как утверждают представители компании.В СМИ Боливарианской республики говорится, что пожар возник вследствие «поджога и саботажа со стороны сторонников радикальной оппозиции». Под радикальной оппозицией понимают представителей движения, которое возглавляется самопровозглашённым «врио президента» Хуаном Гуаидо.Министр нефти и одновременно глава государственной PDVSA Мануэль Кеведо использовал ещё более громкие слова:По словам министра, представители госкомпании тесно сотрудничают с силовыми структурами, чтобы защитить важнейшие объекты нефтяной промышленности страны.На данный момент об ущербе в результате пожаре в хранилище сырой нефти не сообщается.Ранее в столице Кубы заявили о том, что США стягивают свои войска к границам Венесуэлы.23 февраля истекает срок ультиматума, выдвинутого радикальной оппозицией в адрес президента страны Николаса Мадуро.